Xã hội Đà Nẵng tuyên truyền phòng chống thiên tai cho 500 cán bộ xã, thôn vùng hạ du sông Vu Gia ĐNO - Sáng 15/8, tại xã Đại Lộc, 8 công ty thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia phối hợp với chính quyền hai xã Đại Lộc và Hà Nha tổ chức hội nghị truyền thông phòng chống và giảm nhẹ thiên tai cho vùng hạ du sông Vu Gia cho 500 cán bộ xã, thôn.

Ông Ngô Xuân Thế, Phó Tổng giám đốc Công ty Thủy điện A Vương tuyên truyền kiến thức phòng chống và giảm nhẹ thiên tai tại hội nghị. Ảnh: TẤN SỸ

Các công ty thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia gồm A Vương, Đăk My, Sông Bung, Phú Thạnh Mỹ, Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1, Đạt Phương Sông Bung, Geruco Sông Kôn và Za Hung.

Tại hội nghị, đại biểu được cung cấp thông tin về tác động của biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan và khó lường; giải pháp phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; quy trình vận hành các nhà máy thủy điện trên sông Vu Gia và quy trình vận hành liên hồ chứa Vu Gia - Thu Bồn do Thủ tướng Chính phủ ban hành; các khuyến cáo và kỹ năng ứng phó khi bão lũ xảy ra; cách sử dụng hệ thống cảnh báo lũ qua Zalo và các biện pháp an toàn khi thủy điện điều tiết mực nước hồ.

Ban tổ chức trao tặng trao áo mưa cho Ban Chỉ huy phòng,chống thiên tai hai xã Đại Lộc và Hà Nha. Ảnh: TẤN SỸ

Trước đó, các công ty thủy điện đã phối hợp với chính quyền các tổ chức đợt truyền thông phòng chống thiên tai tại các xã Thượng Đức, Vu Gia, Phú Thuận…

Hoạt động góp phần tăng cường phối hợp giữa cộng đồng và đơn vị vận hành thủy điện, bảo đảm an toàn cho vùng hạ du, giúp người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do bão lũ gây ra.

Theo dự báo, từ nay đến cuối năm 2025, Đà Nẵng có thể chịu ảnh hưởng từ 4 - 6 cơn bão, áp thấp nhiệt đới cùng nhiều hình thái thời tiết cực đoan. Trong đó, Đại Lộc và Hà Nha là hai địa phương trọng điểm về ngập lụt, chịu tác động trực tiếp từ hoạt động của 9 nhà máy thủy điện trên toàn lưu vực.