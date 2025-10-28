Quy hoạch - Đầu tư Đà Nẵng ưu tiên nghiên cứu 2 tuyến đường sắt đô thị Trong các dự án đường sắt đô thị được Đà Nẵng định hướng quy hoạch, tuyến nối từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đến Hội An ưu tiên nghiên cứu trong giai đoạn sớm nhất.

Thành phố Đà Nẵng ưu tiên làm tuyến đường sắt đô thị nối từ sân bay với Hội An. Đồ họa của Sở Giao thông.

Ưu tiên 2 tuyến đường

Thành phố Đà Nẵng xác định đường sắt đô thị là trục xương sống của mạng lưới giao thông thông minh. Hệ thống đường sắt đô thị được tích hợp đồng bộ với xe buýt nhanh, xe buýt điện, xe đạp kết nối với bến cảng cảng biển, sân bay, trung tâm hành chính, các trường học, bệnh viện...

Theo định hướng quy hoạch đường sắt đô thị thành phố sẽ kết nối các địa điểm quan trọng của thành phố như khu thương mại tự do, trung tâm tài chính, cảng biển Liên Chiểu, sân bay, Hội An, Tam Kỳ, Chu Lai… Hai tuyến đường sắt ưu tiên đầu tư là tuyến nối từ sân bay quốc tế Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ - Chu Lai và tuyến nối nhà ga đường sắt tốc độ cao đến ga đường sắt đô thị trung tâm.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lương Thạch Vỹ, định hướng quy hoạch đường sắt đô thị thành phố Đà Nẵng được căn cứ theo các quy hoạch mới nhất, dựa trên không gian của thành phố Đà Nẵng mới sau hợp nhất. Theo đó thành phố định hướng quy hoạch 16 trục đường sắt đô thị với chiều dài hơn 204km, trong giai đoạn từ nay đến năm 2045.

Trong hệ thống tuyến đường sắt đô thị, tuyến ưu tiên nghiên cứu gồm tuyến thứ nhất nối từ sân bay quốc tế Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ - Chu Lai. Tuyến này chia thành 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 nối sân bay quốc tế Đà Nẵng tới Hội An gồm đường sắt LRT2 nối từ sân bay Đà Nẵng - nối bãi biển Mỹ Khê dài hơn 7km, và MRT2 nối từ Trường Đại học Việt Hàn - ga Đà Nẵng hiện tại dài hơn 17km với kế hoạch đầu tư từ 2025 - 2030.

Giai đoạn 2 kế hoạch đầu tư sau năm 2030 nối từ Hội An - Tam Kỳ - Chu Lai.

Tuyến thứ 2, ưu tiên nghiên cứu là đường sắt nối từ nhà ga đường sắt tốc độ cao đến ga đường sắt đô thị trung tâm. Mục tiêu tuyến đường sắt này là phục vụ kết nối khu vực ga đường sắt tốc độ cao quốc gia vào khu vực trung tâm thành phố. Tuyến này có thời gian thực hiện theo tiến độ thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao quốc gia đoạn qua thành phố Đà Nẵng.

Theo ông Mario Valerio Dattola (chuyên gia đường sắt quốc tế), tại Đà Nẵng, việc định vị chiến lược các hệ thống giao thông mới cần xem xét vị trí trung tâm của sân bay và ranh giới vật lý do sông Hàn tạo ra.

Khi nghiên cứu phương án kết nối khu vực ngoại ô với trung tâm thành phố thông qua tàu ngoại ô hoặc tàu điện ngầm, quy hoạch giao thông đô thị cần mang tính toàn diện. Cụ thể, bao gồm nhiều yếu tố như hạ tầng kỹ thuật, dự báo nhu cầu, tính khả thi về tài chính, tác động môi trường, lợi ích kinh tế - xã hội.

Theo TS Nguyễn Quốc Hiển, Phó Giám đốc Ban Quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, làm Metro nhiều tuyến nhưng khoảng cách ngắn quá sẽ không vận hành được. Đà Nẵng cần quy hoạch ít tuyến nhưng đi dài hơn thì hiệu quả hơn. Đồng thời đội ngũ vận hành đường sắt đô thị phải được tuyển dụng, đào tạo sớm ít nhất 2-3 năm trước khi đưa vào sử dụng.

“Mình phải nghĩ đến câu chuyện vận hành ngay từ bây giờ. Bởi vì, đường sắt làm xong mà không thân thiện, không tốt thì hành khách không đi…”, TS Nguyễn Quốc Hiển nói.

Hành khách đến Ga Đà Nẵng. Ảnh: THÀNH LÂN

Huy động 3 nguồn lực

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, dự kiến có 3 nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị thành phố; bao gồm nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước; vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn từ các nhà đầu tư và vốn đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Trên cơ sở quy mô dự kiến đầu tư, phân tích ưu nhược điểm của các nguồn vốn đầu tư, UBND thành phố đề xuất ưu tiên phương án kêu gọi đầu tư từ nguồn vốn tư nhân. Nhà đầu tư thực hiện đầu tư toàn bộ cơ sở hạ tầng, thiết bị để kinh doanh khai thác và được kết hợp phát triển đô thị theo định hướng TOD tại các khu vực lân cận nhà ga trên tuyến.

Mới đây, lãnh đạo UBND thành phố có cuộc làm việc với Tập đoàn Đèo Cả về đề xuất của doanh nghiệp này đầu tư vào dự án đường sắt đô thị Đà Nẵng - Hội An. Thành phố cũng mong muốn THACO tham gia dự án đường sắt đô thị kết nối sân bay Đà Nẵng vào sân bay Chu Lai, giai đoạn 1 thực hiện dự án từ sân bay Đà Nẵng vào Hội An.

Sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, không gian phát triển đô thị của thành phố Đà Nẵng mở rộng nhưng cũng đối diện với áp lực ngày càng tăng về giao thông đô thị. Đà Nẵng cần phải có bước đột phá quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông công cộng thông minh.

Với tầm nhìn dài hạn, Đà Nẵng xác định đường sắt đô thị là trục xương sống của mạng lưới giao thông thông minh kết nối nội đô với các đô thị lân cận, mở rộng liên kết với thành phố Huế, tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, hình thành chuỗi đô thị kinh tế và vùng.