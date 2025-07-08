Chính trị Đà Nẵng và Hà Nội trao đổi kinh nghiệm về cải cách hành chính ĐNO - Ngày 6/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu dẫn đầu đoàn công tác thành phố Đà Nẵng đến thăm và làm việc với lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội về trao đổi kinh nghiệm triển khai mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công một cấp trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chủ trì buổi tiếp đoàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu (thứ 2, phải qua) trao đổi tại buổi tham quan và làm việc. Ảnh: P.V

Tại buổi làm việc, đại diện thành phố Hà Nội chia sẻ, mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội là cơ quan hành chính thuộc UBND thành phố (cơ quan ngang sở). Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố.

Trung tâm thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về: kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; là đầu mối tổ chức cung cấp thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ, tiếp nhận, số hóa, phối hợp giải quyết, giải quyết (đối với một số thủ tục hành chính được ủy quyền), trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tham mưu, tổ chức triển khai các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp theo chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: P.V

Hai địa phương trao đổi cụ thể về: tình hình tổ chức, hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố; cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí hoạt động tại Trung tâm phục vụ hành chính công, các chi nhánh, điểm phục vụ hành chính công; quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính, quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính giữa Trung tâm phục vụ hành chính công và các sở, ban, ngành, UBND cấp xã.

Bên cạnh đó, hai bên trao đổi thêm về kết quả triển khai thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính; thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố, việc kết nối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành; những kinh nghiệm trong ứng dụng công nghệ thông tin, cách làm hay để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn; các quy định, cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng cho Trung tâm phục vụ hành chính công...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu gửi lời cảm ơn lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội dành thời gian đón tiếp và chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay cho đoàn công tác. Đồng thời mong muốn thời gian đến, hai địa phương sẽ tiếp tục có những trao đổi cụ thể, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau để cùng nhau nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.