Giảm nghèo - An sinh Đà Nẵng vận động hơn 1,5 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân bom mìn ĐNO - Sáng 25/8, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn thành phố Đà Nẵng tổ chức tổng kết 10 năm hoạt động (2015 - 2025). Trong 10 năm qua, hội đã vận động hơn 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ nạn nhân bom mìn vượt qua khó khăn.

Lãnh đạo Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn thành phố Đà Nẵng trao quà cho các nạn nhân. Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo báo cáo tại hội nghị tổng kết, sau ngày Đà Nẵng được giải phóng (29/3/1975), bộ đội và du kích liên tục tổ chức lực lượng rà phá, tháo gỡ, làm sạch phần lớn các diện tích bị ô nhiễm. Tuy nhiên, số bom mìn đầu đạn nằm lẫn trong đất và một số nơi chưa kịp tháo gỡ đã gây ra nhiều cái chết thương tâm, nhiều người dân bị thương tật suốt đời, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người và nhiều gia đình nạn nhân.

Theo thống kê, từ sau năm 1975 đến nay, tại Đà Nẵng đã có 52 người chết do gặp phải bom mìn khi lao động; riêng từ năm 2021 đến nay đã có 2 trường hợp tử vong.

Được thành lập ngày 25/8/2015, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn thành phố Đà Nẵng đã không ngừng mở rộng tổ chức, phát triển mạng lưới hội viên, thành lập các chi hội tại cơ sở. Đồng thời, tổ chức điều tra, khảo sát nhằm lập danh sách nạn nhân và xác định các khu vực vẫn còn nguy cơ ô nhiễm bom mìn.

Với tinh thần “không để ai bị lãng quên”, Hội chủ động vận động các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ nạn nhân. Kết quả, sau 10 năm, tổng số tiền huy động được lên tới 1,525 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, Hội đã trao tặng 30 con bò, 2 xe máy, 2 xe bán nước mía, 66 sổ tiết kiệm, xây dựng 1 nhà tình nghĩa và hàng nghìn suất quà hỗ trợ thiết thực cho các gia đình bị ảnh hưởng...

Thời gian tới, hội đặt mục tiêu tiếp tục củng cố tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ, tăng cường phân công theo địa bàn để bám sát tình hình thực tế.

Đồng thời, tổ chức đợt khảo sát mới, cập nhật danh sách nạn nhân và khu vực có nguy cơ bom mìn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là trong trường học, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về hiểm họa bom mìn và ý nghĩa của chương trình quốc gia khắc phục hậu quả chiến tranh.

Hội cũng tiếp tục kêu gọi sự chung tay của các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước để giúp đỡ các nạn nhân bom mìn vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.