Giáo dục - Việc làm Đại học Đà Nẵng vinh danh thủ khoa và trao học bổng nâng bước sinh viên ĐNO - Tối 28/10, Đại học Đà Nẵng tổ chức chương trình “Vinh danh thủ khoa và nâng bước sinh viên” năm 2025, đánh dấu chặng đường 14 năm liên tiếp thực hiện chương trình này.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng Huỳnh Thị Thùy Dung đến dự.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng Huỳnh Thị Thùy Dung (bìa trái) và PGS.TS Huỳnh Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng (bìa phải) khen thưởng sinh viên thủ khoa. Ảnh: NGỌC HÀ

Tại chương trình, Đại học Đà Nẵng khen thưởng 9 sinh viên thủ khoa các cơ sở đào tạo thành viên (10 triệu đồng/suất); tuyên dương, khen thưởng 3 sinh viên tuyển thẳng (4 triệu đồng/suất) trong kỳ tuyển sinh năm 2025 và 32 sinh viên có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và rèn luyện trong năm học 2024 - 2025 (3 triệu đồng/suất).

Ngoài ra, Đại học Đà Nẵng còn trao 60 suất “Học bổng nâng bước sinh viên” (5 triệu đồng/suất) cho các sinh viên, tân sinh viên vượt khó, học giỏi. Tổng giá trị học bổng được trao gần 600 triệu đồng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với 9 thủ khoa của Đại học Đà Nẵng năm học 2025 - 2026. Ảnh: NGỌC HÀ

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho biết, mỗi năm, Đại học Đà Nẵng và các trường đại học thành viên huy động hàng chục tỷ đồng từ nhiều nguồn khác nhau để trao học bổng nhằm tiếp sức, chắp cánh ước mơ cho các sinh viên giỏi, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình vinh danh thủ khoa và nâng bước sinh viên Đại học Đà Nẵng đã trở thành hoạt động truyền thống, là dịp để lan tỏa tinh thần hiếu học, sự nỗ lực không ngừng và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Đại học Đà Nẵng.