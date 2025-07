Xây dựng Đảng ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG AN THẮNG LẦN THỨ NHẤT (NHIỆM KỲ 2025 - 2030): Hướng tới đô thị thông minh, bền vững Nằm ở vùng lõi thị xã Điện Bàn (cũ), phường An Thắng sở hữu nhiều lợi thế về hạ tầng, liên kết vùng cùng không gian phát triển rộng lớn. Đây được xem là điều kiện vững chắc để địa phương hướng tới mục tiêu xây dựng An Thắng trở thành đô thị thông minh, bền vững trong tương lai.

Phường An Thắng nằm ở vùng lõi thị xã Điện Bàn (cũ) nên sở hữu rất nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ảnh: VĨNH LỘC

Phường An Thắng được hình thành trên cơ sở sáp nhập địa giới hành chính 3 phường gồm: Điện An, Điện Thắng Trung và Điện Thắng Nam (cũ). Nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù chịu tác động, ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường An Thắng đã đoàn kết, nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức đạt nhiều thành quả quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để địa phương bước vào hành trình phát triển mới.

Diện mạo đô thị được đầu tư phát triển hoàn thiện. Ảnh: VĨNH LỘC

Tạo đà phát triển

Năm 2022, dịch COVID-19 được khống chế, kinh tế 3 địa phương thuộc phường An Thắng hiện nay dần phục hồi, tăng trưởng. Riêng năm 2024, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn phường ước đạt 1.118 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), tăng 119% so với năm 2020.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (GO) toàn nền kinh tế bình quân thời kỳ 2020 - 2024 đạt 20,89%/năm. Trong đó, thương mại - dịch vụ tăng 21,43%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng tăng 20,74%, nông nghiệp tăng 20,13%.

Đáng chú ý, thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng tích cực. Nông nghiệp, nông thôn có bước phát triển khá toàn diện, một số mô hình sản xuất lúa giống, chuyên canh cây công nghiệp ngắn ngày, thực phẩm... phát triển, cho giá trị thu nhập cao.

Ông Nguyễn Xuân Hà, Bí thư Đảng ủy phường An Thắng chia sẻ, đây là những kết quả đáng tự hào, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Đặc biệt dấu ấn nổi bật của phường An Thắng nhiệm kỳ qua chính là diện mạo đô thị không ngừng hoàn thiện, khang trang, hiện đại.

Kể từ năm 2020, nhiều công trình thương mại, trường học, trụ sở hành chính, hạ tầng phục vụ sự nghiệp văn hóa - thể thao đã được đầu tư, đưa vào sử dụng. Đơn cử, tại phường Điện An (cũ), nhiệm kỳ qua đã có 59 dự án cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng (tổng kinh phí 83,5 tỷ đồng); phường Điện Thắng Nam đầu tư xây dựng 82 công trình, hạng mục công trình (tổng nguồn vốn đầu tư hơn 60,5 tỷ đồng); phường Điện Thắng Trung đầu tư xây dựng các kết cấu hạ tầng (tổng nguồn vốn hơn 41,5 tỷ đồng)…

Song hành phát triển kinh tế, hoàn thiện hạ tầng đô thị, phường An Thắng cũng tập trung đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa, văn minh gắn với những việc làm cụ thể, đi vào chiều sâu, thiết thực. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa, khối phố văn hóa, tộc văn hóa hằng năm luôn đạt từ 90 - 100%; 100% cơ quan, đơn vị đạt cơ quan văn hóa; 100% phường đạt phường văn hóa…

Nhiệm kỳ qua, nhiều dự án thương mại - dịch vụ đã được đầu tư vào phường An Thắng. Ảnh: VĨNH LỘC

Thúc đẩy công nghiệp, thương mại dịch vụ

Với diện tích tự nhiên 19,64km2, dân số 34.176 người (tính đến tháng 7/2025), phường An Thắng có diện tích tương đối lớn trong số các xã, phường của thành phố Đà Nẵng.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030 Đảng bộ phường An Thắng đặt quyết tâm xây dựng địa phương trở thành phường đô thị năng động, thông minh, bền vững. Trong đó, phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường được xác định là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại là trọng yếu, thường xuyên.

Ông Nguyễn Xuân Hà khẳng định, quá trình phát triển sẽ không ồ ạt mà chọn lọc những điều kiện phù hợp dựa trên tư duy, tầm nhìn chiến lược, dài hạn; tạo khâu đột phá, đổi mới cơ cấu kinh tế; lấy đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội làm nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt.

Hiện thực mục tiêu này, bên cạnh tăng cường đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ Đảng, phường sẽ tập trung huy động nguồn lực đầu tư; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, từng bước triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch tổng thể phường nhằm xây dựng định hướng phát triển lâu dài.

Trước mắt, địa phương sẽ đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, ưu tiên các dự án kết cấu hạ tầng tạo sức lan tỏa lớn, có tính kết nối liên phường, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông bảo đảm đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy liên kết khu vực.

Tập trung đầu tư phát triển nhanh thương mại - dịch vụ trở thành ngành kinh tế trọng điểm. Quan tâm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào ngành công nghiệp theo hướng ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp sạch, tạo giá trị gia tăng…

Phường An Thắng hướng đến mục tiêu trở thành đô thị năng động, thông minh, bền vững. Ảnh: VĨNH LỘC

Kêu gọi nguồn lực đầu tư

Có thể khẳng định, việc sáp nhập 3 địa phương thành phường An Thắng đã mở ra không gian với những dư địa mới, vì vậy định hướng phát triển phường An Thắng 5 năm tới cũng phải có sự khác biệt. Theo ông Nguyễn Xuân Hà, đầu tiên phường phải tổ chức quy hoạch lại trên cơ sở định hướng phát triển thành phố Đà Nẵng, lúc đó sẽ xác định vùng nào phát triển công nghiệp, vùng nào phát triển đô thị, vùng nào sẽ thu hút các dự án thương mại…

“Quan trọng nhất phải hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo điều kiện thu hút dự án đầu tư, khơi thông các nguồn lực trong dân. Nếu được thành phố đồng ý, đưa vào quy hoạch, phường sẽ bổ sung thêm một cụm công nghiệp trên địa bàn nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư, tạo nguồn thu bền vững giúp giải quyết việc làm cho người dân. Ngoài ra, phường cũng tính toán báo cáo thành phố xin huy động nguồn lực để nạo vét các dòng sông nhằm đáp ứng nhu cầu cảnh quan, môi trường, tạo ra điểm nhấn về không gian xanh trên địa bàn phường”, ông Nguyễn Xuân Hà chia sẻ.

Tuy nhiên, để hiện thực những mục tiêu trên, quan trọng nhất vẫn là nguồn lực. Thực tế, trong các nhiệm vụ, giải pháp đột phá nhiệm kỳ 2025 - 2030, địa phương cũng đã tính đến các yếu tố như chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chuyển đổi số, dù vậy vấn đề cốt lõi nhất vẫn là nguồn lực tài chính.

Kiến nghị với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng mới đây, đại diện phường An Thắng đã đề xuất cho phép phường thành lập quy hoạch đô thị An Thắng trên cơ sở kế thừa có chọn lọc 2 quy hoạch phân khu trên địa bàn trước đây (phân khu Phương An và phân khu Điện Thắng).

Đồng thời, cho phép phường tiếp tục được hưởng các cơ chế phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi như cấp huyện, thị xã (cũ) tại Nghị quyết số 37/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) để có thêm nguồn lực đầu tư phát triển.

Đặc biệt, cho phép phường An Thắng thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Ban giải phóng mặt bằng trực thuộc UBND phường (tự chủ 100%) nhằm trực tiếp thực hiện các công trình, dự án của phường, giúp thúc đẩy các dự án trên địa bàn nhanh chóng, thuận lợi.