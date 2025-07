Xây dựng Đảng ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG ĐIỆN BÀN BẮC LẦN THỨ I (NHIỆM KỲ 2025 - 2030): Quyết tâm xây dựng đô thị phát triển hiện đại Có vị trí địa lý thuận lợi khi nằm liền kề trung tâm thành phố Đà Nẵng, phường Điện Bàn Bắc đang hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị hiện đại, bền vững với bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực cùng nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, kiến tạo, tận tâm vì nhân dân.

Phường Điện Bàn Bắc hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị phát triển hiện đại, bền vững. Ảnh: VĨNH LỘC

Phường Điện Bàn Bắc được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã, phường Điện Hòa, Điện Tiến, Điện Thắng Bắc (cũ). Nhiệm kỳ 2020 - 2025, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhất là từ năm 2022 khi dịch bệnh được kiểm soát, kinh tế phường dần phục hồi tăng trưởng với tốc độ bình quân hàng năm 6,6%.

Phát triển đồng bộ

Tính đến năm 2025, cơ cấu kinh tế phường chuyển dịch theo hướng công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp, dịch vụ (tỷ lệ lần lượt 53,7% - 26,2% - 20,2%).

Trước khi hợp nhất, tại phường Điện Thắng Bắc và xã Điện Tiến, thương mại - dịch vụ phát triển tương đối sôi động, chủ yếu dịch vụ vận tải, ăn uống, buôn bán… Riêng lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, cả 3 địa phương đều đạt kết quả tích cực, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn.

Đến nay, đã có 49 doanh nghiệp và 173 cơ sở tiểu thủ công nghiệp hoạt động sản xuất ổn định, giải quyết việc làm cho hơn 2.020 lao động tại chỗ. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 67,5 triệu đồng (cá biệt, phường Điện Thắng Bắc thu nhập đầu người đạt gần 73 triệu đồng).

Song hành phát triển kinh tế, hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn cũng được đầu tư đồng bộ. Nhiệm kỳ qua, đã có 283 hạng mục công trình được triển khai xây dựng, tổng kinh phí hơn 173 tỷ đồng (xã Điện Hòa: 32 công trình, kinh phí khoảng 52,5 tỷ đồng; xã Điện Tiến: 132 công trình, kinh phí 65 tỷ đồng; phường Điện Thắng Bắc 119 công trình, kinh phí gần 56 tỷ đồng).

Một số dự án đã và đang được đầu tư hoàn chỉnh như Khu dân cư đô thị số 2 - Đô thị Điện Thắng (diện tích 4,06ha); Khu dân cư Quang Phường - Điện Hòa (11,9ha); Khu dân cư Hà Đông - Điện Hòa (9,8ha); Khu dân cư số 1 - Đô thị Điện Thắng (9,87ha)...

Tuy đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội, nhưng theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Điện Bàn Bắc, so với tiềm năng, lợi thế, mức tăng trưởng trên vẫn chưa tương xứng. Trong đó, ngành nghề sản xuất chưa đa dạng; chất lượng dịch vụ còn thấp; hoạt động sản xuất nông nghiệp khó khăn, nhất là ngành chăn nuôi… Những khó khăn này đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm hơn nữa của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân dân phường nhằm hiện thực mục tiêu xây dựng Điện Bàn Bắc trở thành phường hiện đại, phát triển bền vững trong tương lai.

Đầu tư toàn diện

Với dư địa, không gian rộng mở, nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Điện Bàn Bắc đặt mục tiêu phát triển bền vững toàn diện các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực kinh tế, phấn đấu đưa giá trị sản xuất toàn nền kinh tế tăng bình quân 11%/năm trở lên.

Hạ tầng đô thị đã và đang được đầu tư hoàn thiện tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phường Điện Bàn Bắc phát triển trong nhiệm kỳ mới. Ảnh: VĨNH LỘC

Cụ thể, nông nghiệp tăng 3,5-4%; công nghiệp, xây dựng tăng 13-15% (công nghiệp tăng 6,5-7,5%); dịch vụ tăng 6-7%.

Đến năm 2030, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, nông nghiệp theo tỷ lệ lần lượt 60% - 21% - 19%; tốc độ tăng thu ngân sách phường tăng bình quân hơn 10%/năm; thu nhập đầu người tăng 3-4%/năm; tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh 100%; không còn hộ nghèo, không có hộ tái nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều còn dưới 0,5% ...

Ông Nguyễn Mạnh Hùng nói, để hoàn thành những mục tiêu trên, địa phương quyết tâm đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh đó, để tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thì đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức phường cũng phải hội đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Đặc biệt, tăng cường huy động nguồn lực đầu tư, tạo sự đồng bộ, đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, lấy hạ tầng giao thông làm động lực; phát huy quỹ đất để hình thành các khu dân cư, thương mại - dịch vụ…

Trước mắt, trong 5 năm tới địa phương sẽ huy động tối đa vốn đầu tư công nâng cấp mở rộng các tuyến ĐH1, ĐH3, ĐH12, ĐH6, các trục kết nối quốc lộ 1, cầu mới qua sông Bàu Sáu và hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường vành đai Bắc Quảng Nam, Khu đô thị Đại học Đà Nẵng cũng như các công trình hạ tầng trọng điểm khác.

Ngoài ra, xúc tiến lựa chọn doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư phát triển 3 khu dân cư trọng điểm đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, gồm: Khu dân cư La Thọ (19,8ha); trung tâm hành chính Điện Hòa (27,8ha); khu dân cư thương mại - dịch vụ Hà Đông (36,24ha).

Thu hút, doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu đô thị, công nghiệp, các khu sinh thái nghỉ dưỡng gắn với phát triển không gian đô thị mới.

Hướng tới bền vững

Với 4 cụm công nghiệp đã và sẽ hoạt động gồm Bồ Mưng, Trảng Nhật 2, Cẩm Sơn, Thái Sơn, việc kêu gọi, lựa chọn doanh nghiệp đầu tư hạ tầng sản xuất trở thành một trong những vấn đề quan tâm của phường Điện Bàn Bắc trong nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ tới, phường Điện Bàn Bắc đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ, du lịch dựa trên những lợi thế và tiềm năng văn hóa, lịch sử của địa phương. Ảnh: VĨNH LỘC

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, quá trình thu hút đầu tư phải được chọn lọc kỹ càng, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững.

Cụ thể, phường chỉ ưu tiên các ngành công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp sạch; gắn phát triển công nghiệp với công nghệ thông minh; chú trọng phát triển công nghiệp công nghệ số, công nghệ xanh, trí tuệ nhân tạo.

Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp.

Cạnh đó, sẽ tập trung phát triển mạnh, toàn diện ngành dịch vụ, cả về quy mô và chất lượng, đưa dịch vụ trở thành ngành kinh tế chiếm tỷ trọng cao về giá trị và cơ cấu lao động; gắn kết đầu vào, đầu ra với sản xuất công nghiệp, nông nghiệp.

Chú trọng ưu tiên phát triển các loại hình dịch vụ du lịch gắn với sản xuất nông nghiệp bền vững; phát triển thương mại dịch vụ gắn với các đô thị ven sông.

Đồng thời hình thành các điểm dịch vụ thương mại nhỏ tại cụm dân cư, khu vực ven trục đường chính; phát triển các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm nông nghiệp tại Hà Đông, Bồ Bồ...

Toàn phường tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; xây dựng mô hình “Chính quyền số - Đô thị thông minh - Nền hành chính hiện đại”, lấy mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Phát huy hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công; đưa hoạt động chỉ đạo, điều hành của phường lên môi trường điện tử, dựa trên dữ liệu.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, không chỉ tận dụng các nguồn lực hiện có, chủ động kêu gọi các nguồn lực mới, nhiệm kỳ tới, Điện Bàn Bắc sẽ triển khai mạnh mẽ những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các định hướng chiến lược của Thành ủy Đà Nẵng.

Tập trung phát triển hạ tầng đồng bộ gắn với phát triển thương mại - dịch vụ; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, hướng đến xây dựng môi trường sống ổn định, an toàn.

“Các vấn đề an sinh xã hội, đời sống nhân dân phải được quan tâm; các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo phải được chăm lo thường xuyên với phương châm không ai bị bỏ lại phía sau. Tất cả cùng hướng đến sự phát triển bền vững, để mỗi người dân đều thực sự an tâm gắn bó và cống hiến cho quê hương Điện Bàn Bắc”, ông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.