Xây dựng Đảng ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG LIÊN CHIỂU LẦN THỨ I (NHIỆM KỲ 2025 - 2030): Xây dựng phường Liên Chiểu phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc văn hóa Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Liên Chiểu lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) là sự kiện chính trị trọng đại của địa phương, tạo nền móng vững chắc trong chặng đường phát triển mới với mục tiêu xây dựng Liên Chiểu phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc văn hóa.

Không gian đô thị của phường Liên Chiểu sẽ ngày càng khang trang và hiện đại, tạo tiền đề phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn 2025 - 2030. Ảnh: P.V

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Liên Chiểu đoàn kết, đồng lòng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đạt nhiều kết quả tích cực. Yếu tố làm nên thành công của Đảng bộ nhiệm kỳ qua là công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng, nội bộ đoàn kết và đồng thuận cao. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, gương tập thể, cá nhân được tuyên dương khen thưởng trong học tập và làm theo Bác.

Kết quả bình xét, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm có gần 96% chi bộ và 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cấp ủy đảng các cấp thường xuyên chăm lo công tác vận động quần chúng, tạo điều kiện để mặt trận và các đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nhiều mô hình hay, việc làm thiết thực, ý nghĩa được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Qua đó, góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Nhiệm kỳ qua, phường Liên Chiểu triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa kiểm soát, khắc phục ảnh hưởng của Covid-19, vừa khôi phục, phát triển kinh tế.

Trong đó, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng; tổng giá trị sản xuất ước đạt 32.181 tỷ đồng, bằng 100,67% kế hoạch. Thương mại - dịch vụ của địa phương phát triển nhanh, chiếm tỷ trọng ngày càng cao; tổng giá trị sản xuất ước đạt 17.091 tỷ đồng, bằng 102,6% kế hoạch cấp trên giao; nông nghiệp chuyển dần theo hướng nông nghiệp đô thị, tổng giá trị sản xuất ước đạt 10.326 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trong nhiệm kỳ qua đạt hơn 96,8 tỷ đồng.

Là địa phương có diện tích, không gian đô thị lớn, phường có nhiều chủ trương, biện pháp tích cực trong thực hiện công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, phường Liên Chiểu thực hiện 41 dự án, trong đó hoàn thành 27 dự án, đang triển khai 14 dự án. Phường đang tập trung triển khai một số dự án quan trọng như: khu dân cư Nam Bàu Mạc; khu tái định cư Hòa Liên 5; khu nhà ở công nhân liền kề và khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng… nhằm nhanh chóng ổn định chỗ ở cho người dân, lao động thu nhập thấp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Địa phương quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đối tượng yếu thế; thực hiện tốt chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, các giải pháp về hỗ trợ, giải quyết việc làm.

Các công trình tưởng niệm, di tích văn hóa, lịch sử... trên địa bàn được đầu tư nâng cấp và sửa chữa đồng bộ. Hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên, đa dạng, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn phường được đảm bảo; hoàn thành diễn tập chiến đấu bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối, đạt kết quả tốt; giao quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu giao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Tạo đột phá trong nhiệm kỳ mới

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội lần thứ I Đảng bộ phường Liên Chiểu (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát thực tế. Trong đó, phấn đấu xây dựng phường Liên Chiểu phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc văn hóa, cùng thành phố, đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Cảng Liên Chiểu. Ảnh: XUÂN SƠN

Phường xác định quan điểm phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường.

Địa phương phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa truyền thống, ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương.

Đảng bộ phường đề ra 3 khâu đột phá và 12 chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030.

Cụ thể 3 khâu đột phá: Thứ nhất, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tập trung tinh gọn, nâng cao năng lực, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy, gắn với nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai là, đẩy mạnh chuyển đổi số, sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia để vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp.

Ba là, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đảm bảo an sinh xã hội, duy trì và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trên địa bàn.

Đảng bộ phường xác định các giải pháp chủ yếu để đạt thắng lợi trong nhiệm kỳ mới, trọng tâm là đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng theo hướng khoa học, dân chủ, trực tiếp, sát cơ sở; giữ vững các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, đồng thời thường xuyên rà soát, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị phường tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định.

Trên lĩnh vực kinh tế, phường tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là triển khai hiệu quả chính sách khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm truyền thống trên địa bàn; tạo mọi điều kiện thuận lợi để khuyến khích phát triển doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phường lựa chọn một số dự án trọng điểm cần ưu tiên thực hiện để tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, chủ động rà soát, đề xuất, kiến nghị thành phố giải quyết, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc và đề xuất chính sách thực hiện công tác đền bù, giải tỏa để bảo đảm tiến độ các dự án; chú trọng phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ, gắn kết chặt chẽ, hài hòa, ngang tầm với phát triển kinh tế.

Phát huy truyền thống cách mạng anh dũng, kiên trung, cùng tiềm năng và vị thế mới, phường Liên Chiểu quyết tâm tạo đột phá trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 để vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới của đất nước.