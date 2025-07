Xây dựng Đảng ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG THANH KHÊ LẦN THỨ I (NHIỆM KỲ 2025 - 2030): Niềm tin mới - Tầm nhìn mới - Khát vọng mới Hôm nay 21/7, Đảng bộ phường Thanh Khê tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030), với niềm tin và kỳ vọng vào tương lai tươi sáng của một đô thị hiện đại.

Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được chuẩn bị chu đáo, góp phần tạo không khí cho đại hội. Ảnh: NGỌC HÀ

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thanh Khê lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) không chỉ là cột mốc chính trị quan trọng mà còn đánh dấu bước chuyển mình của phường sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội có trọng trách định hình phương hướng, mục tiêu và giải pháp nhằm xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị vững mạnh, gần dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; chính quyền phục vụ, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; chủ động, đổi mới, sáng tạo, phát triển phường Thanh Khê trở thành đô thị an bình, văn minh, hiện đại.

Dấu ấn nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh đất nước và thành phố đứng trước nhiều yêu cầu đổi mới và phục hồi sau COVID-19, Đảng bộ và nhân dân phường Thanh Khê đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, biến thách thức thành động lực, đạt nhiều dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Kinh tế phục hồi nhanh, đúng hướng, trong đó tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ chiếm 90,73% cơ cấu kinh tế. Khu vực doanh nghiệp và kinh tế cá thể phát triển mạnh mẽ với 4.948 doanh nghiệp và 12.800 hộ kinh doanh cá thể, tạo việc làm cho hơn 56.000 lao động. Thu ngân sách tăng bình quân 8%/năm, chi đầu tư phát triển hơn 824 tỷ đồng.

Với phương châm vì cuộc sống người dân, thực hiện nhất quán chủ trương “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thế được triển khai hiệu quả, đúng đối tượng; chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch thành phố giao. Giai đoạn 2020 - 2025, toàn phường có 1.592 hộ thoát nghèo với tổng nguồn lực hỗ trợ hơn 120 tỷ đồng. Giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao được đầu tư đồng bộ, nâng cao đời sống cộng đồng.

Diện mạo đô thị khởi sắc, từng bước đổi mới, hiện đại hóa gắn với phát triển bền vững. Phường tích cực đầu tư hoàn thiện kết nối hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ; cải tạo, nâng cấp, mở rộng 356 tuyến kiệt với tổng giá trị 37,931 tỷ đồng; nhân rộng các mô hình kiệt, khu dân cư “An toàn - văn minh - sạch đẹp”, gắn với phát triển không gian xanh và hệ thống chiếu sáng thông minh.

Đây cũng là địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số cấp cơ sở, liên tiếp 6 năm đứng đầu khối thi đua. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 đạt cao, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ công. Ứng dụng hệ thống quản lý điều hành thông minh, camera an ninh, phản ánh hiện trường và tương tác qua nền tảng số đã nâng cao sự hài lòng của người dân đối với bộ máy chính quyền.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định, tội phạm được kiềm chế; an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy được tăng cường. Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương triển khai khá toàn diện, hoàn thành tốt. Các hoạt động nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tiếp công dân, giải quyết đơn thư ngày càng được quan tâm. Hoạt động chính quyền hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Công tác tập hợp, vận động quần chúng chú trọng triển khai, phát huy sức mạnh nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị địa phương.

Xây dựng phường đô thị kiểu mẫu

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường Thanh Khê xác định rõ các trọng tâm phát triển chiến lược, nhằm xây dựng địa phương trở thành phường đô thị kiểu mẫu trong bối cảnh chuyển đổi số, đô thị hóa và hội nhập ngày càng sâu rộng.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra thực tế hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thanh Khê. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thứ nhất, xác định tầm nhìn về một đô thị thông minh, kết nối số, phát triển bền vững, phường định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng số đồng bộ, hiện đại. Theo đó, triển khai các mô hình tổ dân phố thông minh, ứng dụng công nghệ số trong quản lý đô thị, môi trường, an ninh trật tự, kết nối thông tin giữa người dân với chính quyền qua nền tảng số.

Thứ hai, xác định tầm nhìn về một hệ thống hành chính hiện đại, từ “quản lý” sang “phục vụ”, địa phương sẽ tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ theo hướng chuyên nghiệp - tận tâm - trách nhiệm; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, hướng tới nền hành chính số nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả, nơi chính quyền là người đồng hành cùng dân.

Thứ ba, thực hiện phân cấp, phân quyền đi đôi với trách nhiệm, địa phương xác định chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền từ thành phố xuống cơ sở là hướng đi tất yếu để phát huy tính chủ động, linh hoạt trong điều hành và quản lý. Việc trao quyền nhiều hơn cho địa phương trong giải quyết thủ tục, triển khai dự án dân sinh hay tiếp nhận, xử lý phản ánh từ cơ sở sẽ đi đôi với nâng cao năng lực cán bộ và thiết lập cơ chế kiểm tra - giám sát - đánh giá hiệu quả rõ ràng. Chính quyền cơ sở là “chủ thể hành động”, trực tiếp sáng tạo và chịu trách nhiệm trước nhân dân.

Thứ tư, xác định xây dựng con người Thanh Khê văn minh, nghĩa tình, hội nhập, phường chú trọng xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nâng cao ý thức cộng đồng, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Đồng thời, khuyến khích thanh niên đổi mới sáng tạo, hướng đến “công dân đô thị kiểu mẫu” hiểu biết pháp luật, ứng xử văn minh, sống trách nhiệm, sẵn sàng thích ứng và hội nhập trong kỷ nguyên số.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Thanh Khê Nguyễn Thành Tiến, địa phương đã đề ra 3 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, điều hành, quản lý, hướng đến thực hiện có hiệu quả chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân theo hướng mở rộng quy mô, bền vững, giá trị gia tăng cao; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tinh, gọn, mạnh, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

“Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thanh Khê lần thứ I không chỉ khẳng định sự trưởng thành của tổ chức Đảng mà còn thể hiện cam kết chính trị cao nhất: Đưa Thanh Khê tiến lên mạnh mẽ, toàn diện và bền vững; xứng đáng là điểm sáng trong phát triển đô thị hiện đại, văn minh và nhân văn, cùng thành phố Đà Nẵng và cả nước tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên phát triển thịnh vượng của dân tộc”, ông Nguyễn Thành Tiến chia sẻ.