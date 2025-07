Xây dựng Đảng ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ NAM GIANG LẦN THỨ I (NHIỆM KỲ 2025 - 2030) Kỳ vọng hành trình mới Tạo bước chuyển bằng tiềm năng và lợi thế của vùng, xã Nam Giang đặt mục tiêu phát triển, xây dựng đời sống người dân từ hành trình vượt khó...

Đầu tư nâng cấp hạ tầng cơ sở được xem là dấu ấn nhiệm kỳ 2020 - 2025 của xã Nam Giang. Ảnh: VĂN THỦY

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Chà Vàl và Zuôih (huyện Nam Giang cũ), xã Nam Giang hiện có dân số gần 5.000 người, chủ yếu là đồng bào Cơ Tu.

Trong bối cảnh xuất phát điểm thấp, hạ tầng thiếu đồng bộ, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, thời gian qua, Đảng bộ và chính quyền xã Nam Giang đã phát huy nội lực, tranh thủ tốt các nguồn lực hỗ trợ để từng bước vượt qua khó khăn.

Khai mở tiềm năng

Ông Doãn Bing, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Giang cho biết, nhiệm kỳ 2020 - 2025, từ nguồn lực các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã mang lại sức sống mới cho người dân ở vùng đất vốn được xem là thị tứ các xã vùng cao huyện Nam Giang cũ.

Chất lượng cơ sở vật chất giáo dục tại các điểm trường tại xã Nam Giang ngày càng được chú trọng, nâng cao. Ảnh: VĂN THỦY

Không chỉ diện mạo nông thôn ngày càng được khởi sắc, từ các nguồn lực đầu tư đã tạo động lực nâng cao đời sống người dân, góp phần giúp tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua từng năm.

Những bước ngoặt đổi thay được khai mở bằng nhiều mô hình kinh tế mới, góp phần hình thành nền sản xuất hàng hóa của địa phương theo hướng bền vững.

“Chỉ trong vài năm, xã Nam Giang hình thành 109 mô hình kinh tế vườn, trang trại. Để các mô hình này tăng thêm hiệu quả, chúng tôi tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, gắn với phòng chống dịch bệnh cho gần 1.000 lượt, giúp người dân nâng cao kiến thức và chủ động hơn trong lao động sản xuất”, ông Doãn Bing chia sẻ.

“ Bước sang nhiệm kỳ mới 2025 - 2030, Đảng bộ xã Nam Giang tiếp tục xác định các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể phát triển địa phương. Trong đó, ngoài tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, chúng tôi đẩy mạnh chuyển dịch cây trồng, con vật nuôi phù hợp với điều kiện về đất đai, khí hậu. Đầu tư, xây dựng thương hiệu một số sản phẩm OCOP; ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; từng bước thực hiện tốt công tác giảm nghèo, gắn với tăng thu nhập cho người dân địa phương”.

Bà Zơrâm Thị Nhung, Bí thư Đảng bộ xã Nam Giang

Bằng những nỗ lực của chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của người dân địa phương trong phát triển sản xuất, đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo của xã Nam Giang giảm còn 49,4% (năm 2021 còn hơn 72%); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt hơn 40%; mỗi năm xã giới thiệu việc làm mới 40-45 lao động, trong đó có gần 50 trường hợp xuất khẩu lao động.

Cũng theo ông Doãn Bing, những năm qua, việc chuyển đổi cơ cấu cấu cây trồng, con vật nuôi được triển khai, thực hiện sâu rộng và được nhân dân hưởng ứng tích cực.

Nhờ vậy, chỉ trong thời gian ngắn, địa phương đã chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang đất trồng keo; đồng thời triển khai và cấp phát con giống bò lai con, heo con cho người dân thụ hưởng, góp phần nâng cao thu nhập, giảm dần tỷ lệ hộ nghèo một cách bền vững.

Song hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, xã Nam Giang còn chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, đặc biệt là công tác bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào địa phương.

Người dân khó khăn được trợ lực bằng các chương trình hỗ trợ chăn nuôi, nâng cao thu nhập. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

“Từ năm 2021 đến nay, bên cạnh phát động phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, tộc văn hóa và cơ quan đạt chuẩn văn hóa, chúng tôi khuyến khích người dân tham gia vào các hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống. Nhờ vậy, đến nay tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa hơn 93,5%, có 15 tộc họ văn hóa và 7/7 thôn đạt chuẩn văn hóa với nhiều công trình thiết chế được đầu tư và phát huy hiệu quả, trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng, phát huy tinh thần đoàn kết trong mọi tầng lớp nhân dân”, ông Doãn Bing nói.

Phát huy “nhiệm vụ kép”

Ông Hiên Dơnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nam Giang chia sẻ: “Nhiệm kỳ qua, bên cạnh tập trung phát triển kinh tế - xã hội, địa phương quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, cũng như phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn. Những “nhiệm vụ kép” này được xem là nền tảng để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mục tiêu phát triển, nhất là thời điểm sau sáp nhập đơn vị hành chính”.

Trên cơ sở đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Nam Giang chỉ đạo quyết liệt xây dựng "Chi bộ 4 tốt" và "Đảng bộ 4 tốt", gắn với chú trọng phát triển đảng viên mới.

“Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chúng tôi phát triển được 120 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn xã lên 483 đồng chí, sinh hoạt tại 20 chi bộ. Đây là nền tảng quan trọng để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đề ra”, ông Hiên Dơnh nhấn mạnh.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Nam Giang định hướng phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Bà Zơrâm Thị Nhung, Bí thư Đảng bộ xã Nam Giang cho rằng, dấu ấn nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngoài giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao chất lượng đảng viên cơ sở, còn có những thành quả trong phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Những thành quả này sẽ tiếp tục được chú trọng tiếp nối, tạo động lực phát triển song hành cả về lĩnh vực kinh tế - xã hội với các nhiệm vụ chính trị quan trọng khác.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Nam Giang đặt mục tiêu có 80% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hằng năm có 75% số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và kết nạp từ 15 đảng viên trở lên.

Địa phương phấn đấu đạt tổng sản lượng lương thực có hạt khoảng 7.726 tấn/năm; đạt 8.581ha cây lương thực; mỗi năm trồng từ 40ha cây gỗ lớn.

Ngoài ra, xây dựng kết cấu hạ tầng đạt 70-75%; hằng năm giảm bình quân 35-40 hộ nghèo, đến năm 2030 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 18,38%...