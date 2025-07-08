Thể thao Đại hội thể thao thế giới 2025: Cơ hội nào cho thể thao Việt Nam? Từ ngày 7 - 17/8, Đại hội Thể thao thế giới (World Games) 2025 khởi tranh tại Thành Đô (Trung Quốc). Thể thao Việt Nam dự đấu trường này với 25 vận động viên, hướng đến mục tiêu cạnh tranh huy chương vàng.

Nguyễn Trần Duy Nhất (bên phải) được kỳ vọng bảo vệ thành công huy chương vàng tại World Games 2025. Ảnh: VMMAF

Mức độ cạnh tranh cao

World Games là đại hội thể thao quốc tế được tổ chức 4 năm một lần, tập trung vào những bộ môn chưa được đưa vào Olympic. Qua 12 lần tổ chức thành công, đại hội để lại nhiều dấu ấn, đáng chú ý là mức độ cạnh tranh không khác gì một kỳ Olympic.

Năm nay, đại hội có sự góp mặt của 118 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 34 môn thể thao với tổng cộng 253 bộ huy chương.

Với thể thao Việt Nam, việc góp mặt tại World Games 2025 không chỉ là cơ hội để các vận động viên khẳng định năng lực trên đấu trường quốc tế mà còn là dịp để các môn thể thao thế mạnh chuẩn bị cho các sự kiện tầm cỡ khu vực, châu lục và thế giới, trong đó có SEA Games 33 sẽ diễn ra vào cuối năm 2025.

Cục Thể dục thể thao Việt Nam tạo điều kiện tốt nhất cho 25 vận động viên, thi đấu 7 môn tại World Games 2025.

Trong đó, Kickboxing có võ sĩ Triệu Thị Phương Thủy giành quyền tham dự; Muay có sự góp mặt của võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất; Wushu tham dự với lực lượng hùng hậu gồm: Huỳnh Đỗ Đạt, Nguyễn Huy Hoàng, Ngô Phương Nga, Nguyễn Thị Thu Thủy, Dương Thúy Vi, Đặng Trần Phương Nhi và Nông Văn Hữu.

Với bộ môn Billiards, 2 cơ thủ hàng đầu Việt Nam là Trần Quyết Chiến (nam) và Phùng Kiện Tường (nữ) sẽ đại diện tranh tài. Trong khi đó, bi sắt (Petanque) ghi nhận sự góp mặt của Võ Minh Luân và Kim Thị Thu Thảo.

Ngoài ra, ở môn Aerobic, Việt Nam sẽ thi đấu ở nội dung 3 người và đồng đội, trong đó suất đồng đội được xác định từ thứ hạng tại Giải vô địch thế giới năm 2024. Môn bóng ném bãi biển nữ cũng ghi dấu ấn khi đội tuyển Việt Nam giành quyền tham dự sau thành tích ấn tượng tại các giải khu vực và châu lục.

Việc thể thao Việt Nam có 25 vận động viên giành vé dự kỳ đại hội lần này là một bước tiến so với kỳ World Games 2022 tại Mỹ - nơi thể thao Việt Nam chỉ có 5 vận động viên tham dự ở 3 môn và giành 2 huy chương vàng.

Đáng chú ý, ở World Games 2025, thể thao Việt Nam không thành lập đoàn tham dự mà từng đội tuyển có suất tham dự chủ động lên kế hoạch thi đấu riêng. Đây là cách làm từng được áp dụng tại World Games 2022 và được đánh giá phù hợp với tính chất đặc thù của đại hội.

Ai sẽ tỏa sáng?

Trong số các vận động viên Việt Nam, Nguyễn Trần Duy Nhất (Muay) và Dương Thúy Vi (Wushu) đến World Games 2025 với tư cách là những nhà vô địch.

Trên đất Mỹ 3 năm trước, Nguyễn Trần Duy Nhất tạo cột mốc lịch sử khi xuất sắc đánh bại các đối thủ ở nội dung 57kg, trở thành võ sĩ đầu tiên của Muay Việt Nam vô địch World Games.

Ở đấu trường quốc gia, Duy Nhất thể hiện bản lĩnh đúng như tên gọi, được nhắc đến với biệt danh “độc cô cầu bại”. Dù hiện tại đang đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên, anh vẫn duy trì luyện tập nghiêm túc để đủ thể lực và phong độ sẵn sàng thi đấu. Hiện võ sĩ này vẫn thể hiện được sự nhanh nhẹn, khả năng ra đòn quyết đoán, chuẩn xác và là niềm kỳ vọng giành huy chương vàng.

Tương tự, Dương Thúy Vi hướng đến mục tiêu bảo vệ thành công huy chương vàng môn Wushu giành được ở World Games 2022. Ở tuổi 32, Thúy Vi vẫn là một trong những gương mặt nổi bật nhất của thể thao Việt Nam. Ngoài sân chơi thế giới, tên tuổi của cô gắn liền với những thành tích ấn tượng như vô địch SEA Games, giành huy chương tại Asiad.

Năm nay, dù không còn ở thời kỳ sung sức nhất, Thúy Vi vẫn là thủ lĩnh cả về chuyên môn lẫn tinh thần của đội tuyển Wushu quốc gia. Sau khi không giành được huy chương tại Cúp Wushu châu Á 2025 diễn ra vào tháng 7 vừa qua, cô đặt rất nhiều quyết tâm ở kỳ đại hội trên đất Trung Quốc lần này.

Nhiều khả năng, World Games 2025 sẽ là kỳ đại hội cuối cùng của Thúy Vi bởi 4 năm sau, rất khó để cô duy trì đỉnh cao phong độ.

Thực tế, xác định là một trong những môn có khả năng cạnh tranh huy chương, ngành thể thao Việt Nam dành sự quan tâm đặc biệt cho Wushu. Ngay sau giải châu Á, thay vì về nước, đội tuyển Wushu Việt Nam ở lại Trung Quốc để tập huấn nhằm thích nghi với điều kiện thi đấu và duy trì cường độ luyện tập cao.

Ở môn Billiards dành cho nam, Trần Quyết Chiến được chờ đợi giành huy chương. Vận động viên này là tay cơ số 1 Việt Nam và nằm trong tốp đầu thế giới nhiều năm liền. Trong sự nghiệp thi đấu, Quyết Chiến từng giành nhiều chức vô địch quốc tế. Với đấu trường World Games, anh từng thi đấu năm 2017 và 2022 (đều dừng bước tại tứ kết).

Tại kỳ đại hội năm nay, tay cơ Việt Nam sẽ chạm trán những cái tên sừng sỏ như: đương kim số 1 thế giới Dick Jaspers (Hà Lan), đương kim vô địch carom 3 băng thế giới Cho Myung-woo, cùng các tay cơ kỳ cựu như Tayfun Tasdemir (Thổ Nhĩ Kỳ), Jeremy Bury (Pháp), Martin Horn (Đức)...

Khó khăn, thách thức ở sân chơi đẳng cấp thế giới là rất lớn nhưng hy vọng các gương mặt tài năng của thể thao Việt Nam sẽ tỏa sáng để chạm tay vào vinh quang.