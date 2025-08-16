Chính trị Đảm bảo quyền lợi người hoạt động không chuyên trách Tại Kỳ họp thứ 2 vừa qua, HĐND thành phố Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết về số lượng và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường trên địa bàn.

Cán bộ và người hoạt động không chuyên trách xã Đức Phú vận động nhân dân hiến đất, cây cối bị ảnh hưởng để mở rộng tuyến đường ĐX Thuận Yên Tây - Mỹ Đông. Ảnh: C.H

Giữ nguyên mức hỗ trợ

Với nghị quyết vừa được thông qua, HĐND thành phố thống nhất tổng số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là 1.335 người. Số này bằng với tổng số lượng người hoạt động không chuyên trách được sắp xếp, bố trí công tác tại các xã, phường trên địa bàn thành phố từ ngày 1/7/2025.

Về mức hỗ trợ, HĐND thành phố thống nhất áp dụng hai mức mà người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường đang hưởng trước thời điểm hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

Cụ thể, áp dụng mức hỗ trợ tại Nghị quyết số 99/2023 ngày 14/12/2023 của HĐND thành phố đối với người hoạt động không chuyên trách công tác tại các phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng (cũ). Tương tự, áp dụng mức hỗ trợ tại Nghị quyết số 12/2023 ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) đối với người hoạt động không chuyên trách công tác tại các phường, xã thuộc tỉnh Quảng Nam đến hết ngày 31/5/2026.

Trước đó, tại Tờ trình số 29 ngày 6/8/2025, UBND thành phố cho biết, tổng số lượng người hoạt động không chuyên trách được HĐND cấp tỉnh giao 3.961 người. Trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, số lượng người hoạt động không chuyên trách có mặt là 3.289 người. Trừ 2.006 người nghỉ việc hưởng chế độ theo Nghị định số 154/2025 của Chính phủ, có 1.335 người hoạt động không chuyên trách được sắp xếp, bố trí công tác tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ ngày 1/7/2025.

Tại báo cáo thẩm tra, Ban Pháp chế HĐND thành phố phân tích các căn cứ pháp lý liên quan và đề nghị giữ nguyên quy định về mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách theo đơn vị hành chính như trước khi sắp xếp cho đến khi kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã theo chủ trương, quy định.

Đưa ra đề xuất này, theo Ban Pháp chế HĐND thành phố, nhằm đảm bảo quyền lợi người hoạt động không chuyên trách, kể cả khi giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 154/2025 của Chính phủ.

Chủ trương phù hợp

Như phân tích của Ban Pháp chế HĐND thành phố, thời gian sử dụng người hoạt động không chuyên trách thực hiện nhiệm vụ ở cấp xã không còn nhiều (chậm nhất đến 31/5/2026).

Mặt khác, so sánh cụ thể về mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách thực nhận (sau khi trừ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế) thì quy định tại Nghị quyết số 12/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam cao hơn so với quy định tại Nghị quyết số 99/2023/NQ-HĐND của HĐND thành phố Đà Nẵng.

Đơn cử, đối với người hoạt động không chuyên trách có trình độ đại học, theo Nghị quyết số 12/2023 có hệ số hỗ trợ 2,51 sau khi trừ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì mức phụ cấp thực nhận là 2,34; còn theo Nghị quyết số 99/2023 với mức 2,34 thì sau khi trừ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thực nhận mức phụ cấp là 2,17.

Theo ghi nhận tại một số địa phương cấp xã, đều thống nhất với việc giữ nguyên mức hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách trước thời điểm hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

Ông Trần Công Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đức Phú cho biết, xã hiện có 22 người hoạt động không chuyên trách. Cơ bản bố trí nhiệm vụ như trước thời điểm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc xem xét, giữ nguyên mức hỗ trợ như nghị quyết vừa được HĐND thành phố ban hành là phù hợp, thể hiện sự ghi nhận, chia sẻ với người hoạt động không chuyên trách tại cơ sở trong bối cảnh hiện nay.

Trong thực tiễn, nhiều người hoạt động không chuyên trách cấp xã còn trẻ, có trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn, tâm huyết với phong trào cơ sở, có mong muốn tiếp tục được công tác sau ngày 31/5/2026.

Cấp trên quan tâm hướng dẫn để thực hiện nội dung tại Nghị định số 170 ngày 30/6/2025 của Chính phủ có quy định xét tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách thành công chức cấp xã (Điều 10 đến Điều 13).

Bởi thiết nghĩ, nếu địa phương có nhu cầu và người hoạt động không chuyên trách có phẩm chất đạo đức tốt, thời gian công tác đủ 5 năm trở lên, chuyên môn đáp ứng vị trí tiếp nhận vào làm công chức thì quan tâm tổ chức sát hạch, tuyển dụng.

Còn đưa người hoạt động không chuyên trách về thôn làm việc thì địa phương đang làm.