Tài chính - Thị trường Đảm bảo thông suốt nguồn vốn tín dụng chính sách Sau một tháng vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hiệp Đức và Duy Xuyên không ngừng nỗ lực đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều hộ dân ở xã Nam Phước có điều kiện đầu tư xây dựng cơ sở may mặc. Ảnh: V.S

Giải ngân nhanh chóng, thuận lợi

Những ngày qua, nhiều người dân ở xã Việt An có mặt tại điểm giao dịch như mọi khi để làm thủ tục vay vốn với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hiệp Đức để đầu tư sản xuất, kinh doanh… Bà Tô Thị Yên ở thôn Nhị Phú, xã Việt An rất vui mừng khi được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hiệp Đức giải quyết cho vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm để mở rộng mô hình trồng rừng nguyên liệu.

“Khi nghe thông tin thực hiện việc sáp nhập xã và triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tôi lo không biết khi nào mới được giải ngân nguồn vốn, rồi thủ tục vay có thay đổi gì không. Nhưng được cán bộ ngân hàng tận tình hướng dẫn thực hiện các thủ tục nhanh chóng, gia đình tôi có thêm động lực để phát triển kinh tế lâm nghiệp”, bà Yên chia sẻ.

Trong 1 tháng qua, các điểm giao dịch của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Duy Xuyên vẫn hoạt động bình thường, đảm bảo thông suốt nguồn vốn tín dụng chính sách. Ảnh: P.T

Không riêng gì bà Yên, nhiều hộ dân khác ở các xã Việt An, Hiệp Đức, Phước Trà cũng có điều kiện vay vốn tín dụng chính sách. Ông Ngô Quang Đô, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hiệp Đức cho biết, hiện nay tổng dư nợ 19 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn 3 xã nêu trên đạt gần 410 tỷ đồng (tăng 16,9 tỷ đồng so với hồi đầu năm 2025) với tổng số 5.519 khách hàng còn dư nợ.

Đưa nguồn vốn đến người dân

Xác định nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi là “đòn bẩy” hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Duy Xuyên bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, nhanh chóng đưa vốn chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Ông Nguyễn Bá Tùng, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Duy Xuyên cho hay, thời gian qua đơn vị nỗ lực không để gián đoạn việc đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân. Theo đó, đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, sắp xếp bộ máy nhân sự hợp lý, bảo đảm hoạt động xuyên suốt nhằm phục vụ nhân dân một cách tốt nhất.

Nhờ tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều hộ dân ở xã Hiệp Đức có điều kiện đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi bò thâm canh, từ đó nâng cao nguồn thu nhập. Ảnh: V.S

Cùng với đó, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Duy Xuyên tổ chức ký kết văn bản liên tịch với Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên ở 4 xã mới là Thu Bồn, Duy Xuyên, Nam Phước, Duy Nghĩa về việc ủy thác cho vay hộ nghèo và hộ chính sách xã hội. Đồng thời, phối hợp với lực lượng công an và chính quyền cơ sở bảo đảm cơ sở vật chất, an ninh, an toàn cho việc triển khai các phiên giao dịch.

Theo ông Tùng, đến tháng 7/2025 tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn 4 xã Thu Bồn, Duy Xuyên, Nam Phước, Duy Nghĩa đạt 498,7 tỷ đồng, tăng 4,66% so với cùng kỳ năm 2024. “Nhìn chung, các chương trình tín dụng chính sách tại 4 địa phương nêu trên đã và đang làm thay đổi cuộc sống hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, trở thành điểm tựa giúp các hộ vay vốn phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống”, ông Tùng nhìn nhận.