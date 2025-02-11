Du lịch “Đàn trời” ngân vang giữa lòng Hà Tĩnh Nằm cách trung tâm đô thị Hà Tĩnh chừng hơn 20km về phía đông nam, bãi biển Thiên Cầm từ lâu được xem là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của vùng Bắc Trung Bộ.

Biển Thiên Cầm là một vùng non nước hữu tình với những huyền tích về văn hóa, những câu chuyện lịch sử. Ảnh: NSNA Nguyễn Thanh Hải

Với vẻ đẹp hoang sơ, gắn liền với những văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc của cư dân vùng biển, Thiên Cầm đang dần khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Khúc nhạc biển

Theo người dân địa phương, tên gọi Thiên Cầm có nghĩa là “đàn trời”. Khi gió thổi qua núi, sóng vỗ vào bờ cát, âm thanh vang lên như khúc nhạc du dương của biển cả. Nơi đây mang trong mình một vẻ đẹp vừa hùng vĩ, vừa trữ tình.

Từ trên đỉnh núi Thiên Cầm, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh bãi biển uốn cong hình cánh cung, được bao bọc bởi hai dãy núi - núi Thiên Cầm và núi Đầu Voi. Bãi biển dài khoảng 3km, cát trắng mịn, nước trong xanh và độ dốc thoai thoải, rất phù hợp cho các hoạt động tắm biển, chèo thuyền, hoặc dạo bộ ngắm cảnh...

Với những ai yêu thích nhiếp ảnh, đây là một địa điểm du lịch tuyệt vời để ghi lại những bức hình độc đáo, đậm chất miền biển.

Vùng đất của giá trị văn hóa - lịch sử lâu đời

Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, Thiên Cầm còn là vùng đất chứa đựng nhiều giá trị văn hóa - lịch sử. Nằm trên sườn núi là chùa Cầm Sơn, ngôi chùa cổ kính được xây dựng từ thời Trần. Nơi đây hiện vẫn lưu giữ tấm bia đá khắc bài thơ của vua Lê Thánh Tông trong chuyến tuần du phương Nam. Khách xa cũng có thể tìm đến chùa Yên Lạc, miếu Thánh Mẫu, nơi ghi dấu truyền thống văn hóa lâu đời của vùng đất Hà Tĩnh.

Làng chài Cửa Nhượng gần đó là nơi cửa sông đổ ra biển và cũng là địa điểm họp chợ cá Cồn Gò sớm nhất. Trong cái lạnh mờ sương, khung cảnh ngư dân trở về sau chuyến đi đêm, mang theo đầy ắp hải sản tươi rói diễn ra đầy chất thơ. Nhịp sống ở đây chân chất, mộc mạc và dân dã.

Cùng với những di tích danh thắng, Thiên Cầm là nơi lưu giữ loại hình văn hóa dân gian đặc sắc đó là lễ hội Cầu Ngư với Hò chèo cạn rất độc đáo.

Điểm hẹn văn hóa, nơi tìm về bình yên

Tới biển Thiên Cầm, ghé vào những quán ăn nhỏ với bàn ghế tre đơn sơ, du khách có thể thưởng thức những món ăn đậm đà vị biển như mực nướng than, cá nục hấp, cháo nghêu, ghẹ hấp bia, hay những món hải sản tươi ngon vừa được đánh bắt.

Hướng đến du lịch bền vững, những năm gần đây, Thiên Cầm được tỉnh quy hoạch thành khu du lịch trọng điểm. Hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng được đầu tư ngày càng đồng bộ, song vẫn giữ được nét bình dị vốn có.

Với lợi thế tự nhiên và con người hiếu khách, Thiên Cầm không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, mà còn là điểm hẹn văn hóa, nơi du khách có thể tìm thấy sự bình yên, lắng nghe tiếng “đàn trời” giữa biển xanh và cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp của đất và người Hà Tĩnh.