Giảm nghèo - An sinh "Dân vận khéo" để xóa nhà tạm Công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” được chú trọng triển khai từ sớm đã góp phần quan trọng trong thực hiện thành công chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố.

Lực lượng nòng cốt

Để thực hiện hiệu quả công tác xóa nhà tạm, các lực lượng xung kích đã tích cực triển khai công tác dân vận và hỗ trợ trực tiếp để người dân xây dựng những ngôi nhà khang trang, cứng cáp.

Vào cuộc tích cực

Xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, quá trình triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nhân dân đã nhận được sự quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt của cả của cả hệ thống chính trị.

Ngay từ những ngày đầu triển khai chương trình, Ban Chỉ đạo vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát thành phố đã chỉ đạo các ngành, địa phương chú trọng, phát huy vai trò của công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng tham gia giúp một hộ dân ở xã Bến Hiên xây dựng nhà. Ảnh: TÂM ĐAN

Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết thường xuyên chỉ đạo, yêu cầu đẩy mạnh công tác dân vận xóa nhà tạm theo phương châm “Mỗi người giúp một tay, mỗi gia đình san sẻ một phần, ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít”. Đáng chú ý trong thực hiện công tác dân vận là việc phân bổ số lượng nhà tạm, nhà dột nát cho các cơ quan, đơn vị.

Các đơn vị được phân công đã tích cực triển khai nhiều cách làm quyết liệt, hiệu quả. Đơn cử, Công an thành phố đã chỉ đạo thành lập Đội thanh niên xung kích phối hợp công an địa phương huy động hơn 1.200 đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ 3.000 ngày công lao động (quy đổi tương đương 900 triệu đồng) giúp xây dựng, sửa chữa nhà cho 40 hộ có nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Phước Sơn, Bắc Trà My, Đông Giang. Bên cạnh đó, Ban Thanh niên công an thành phố còn huy động nguồn lực xã hội hóa gần 300 triệu đồng để mua nguyên vật liệu hỗ trợ thêm cho các gia đình.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết đã hoàn thành hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 44/53 nhà được phân công, và đang tập trung hỗ trợ 9 nhà còn lại, phấn đấu hoàn thành trong tháng 8. Trong quá trình thực hiện, đơn vị đã thành lập các tổ phụ trách theo nhóm hộ để nắm nhu cầu, đồng thời bố trí nhân lực sẵn sàng hỗ trợ dân mọi khâu, từ vận chuyển vật liệu đến xây dựng, hàn xì, mộc…

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu

Xã Phước Trà được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã vùng cao có đông dân tộc thiểu số của huyện Hiệp Đức (cũ) là Sông Trà, Phước Gia và Phước Trà. Đầu tháng 7/2025, xã còn 5/59 hộ thuộc diện xóa nhà tạm chưa khởi công xây dựng nhà. Qua khảo sát, nắm bắt nhu cầu, điều kiện của từng hộ dân, lãnh đạo xã đã yêu cầu các đội thợ khẩn trương khởi công xây dựng, đồng thời chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phân công các tổ chức chính trị - xã hội ra quân giúp dân.

Bà Đặng Thị Ngọc Lan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Trà cho biết: “Để hoàn thành chỉ tiêu xóa nhà tạm trước ngày 31/8/2025, Mặt trận xã đã tổ chức lễ phát động đồng loạt ra quân hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát vào sáng ngày 20/7 cho 5 hộ dân. Bên cạnh phân công theo dõi, đôn đốc, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã huy động đoàn viên, hội viên góp công tháo dỡ nhà, đào móng, vận chuyển vận liệu… nhằm giảm chi phí xây dựng, giúp đội thợ thi công đẩy nhanh tiến độ”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Trà phát động đồng loạt ra quân hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: PHƯỚC TRÀ

Theo báo cáo, tổng nguồn kinh phí thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2023 - 2025 của thành phố là 705,8 tỷ đồng. Ngoài ngân sách Trung ương và thành phố, nguồn vận động xã hội hóa cho chương trình đạt hơn 136,6 tỷ đồng, qua đó đảm bảo kinh phí thực hiện chương trình.

Trong quá trình triển khai thực hiện, thành phố đã chỉ đạo ưu tiên hỗ trợ trước cho các đối tượng chính sách như người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; tiếp đến là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa.

Ngoài nguồn hỗ trợ từ chương trình, nhiều hộ đã tiếp cận các kênh huy động khác như vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (1.374 hộ vay với tổng số tiền 50,781 tỷ đồng), vay từ người thân, tận dụng vật liệu sẵn có và nhân công trong gia đình.

Theo báo cáo về công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố, đến ngày 10/8, toàn thành phố đã triển khai thực hiện đạt 100% số nhà được phê duyệt (12.298 nhà). Trong đó, đã hoàn thành 11.721 nhà; đang triển khai 577 nhà, các địa phương cam kết sẽ hoàn thành trước 31/8.

Thành phố Đà Nẵng chủ động nâng mức hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo và hộ cận nghèo cao hơn so với quy định của Chính phủ.

Đồng thời, người dân còn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ cộng đồng và các lực lượng như công an, bộ đội, dân quân, đoàn thanh niên… Nhờ đó, nhiều ngôi nhà đã được xây dựng kiên cố, đạt tiêu chí “3 cứng”, trong đó có nhiều nhà có giá trị gấp 2 - 3 lần mức hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa theo quy định của chương trình.

Các xã còn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố đang tập trung, vào cuộc quyết liệt để triển khai hoàn thành toàn bộ 577 nhà còn lại trước ngày 31/8, đảm bảo mục tiêu Chính phủ và Ban Chỉ đạo thành phố đề ra.

Hỗ trợ trong giai đoạn nước rút

Trong giai đoạn nước rút thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, các phong trào đồng hành, giúp sức được phát huy, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà.

Tuổi trẻ góp sức

Gia đình anh Avô Nức (ở thôn Đang, xã Avương) vừa dọn vào sinh sống trong căn nhà mới. Anh Nức tâm sự, nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát rất khó để xây dựng một căn nhà kiên cố, nhất là trong bối cảnh giá vật liệu xây dựng leo thang.

Đoàn viên, thanh niên xã Phước Năng hỗ trợ san lấp sân cho hộ xóa nhà tạm. Ảnh: HỒ QUÂN

Nhưng đáng mừng là đoàn viên, thanh niên xã đã tích cực hỗ trợ ngày công, tham gia tháo dỡ nhà cũ, làm mặt bằng, dựng nhà, lợp mái… giúp giảm đáng kể kinh phí thuê nhân công.

“Căn nhà mới là thành quả của sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với hộ nghèo, là sự chung tay của Mặt trận, đoàn thể và cộng đồng địa phương. Bản thân cảm thấy phải có trách nhiệm hơn trong việc phấn đấu làm ăn, vươn lên thoát nghèo”, anh Nức chia sẻ.

Anh Bling Vơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn thanh niên xã Avương cho biết, sau khi thành lập đơn vị hành chính mới, xóa nhà tạm là nhiệm vụ được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, đặt lên hàng đầu nhằm giúp người dân thoát khỏi tình trạng khó khăn về nhà ở.

Đáng nói, giai đoạn “nước rút” này, số lượng nhà tạm còn phải thực hiện lên đến 67 nhà, trong khi đối tượng được hỗ trợ phần lớn là hộ nghèo, không có khả năng đối ứng kinh phí.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, Đoàn thanh niên xã Avương bám sát tiến độ thực hiện, sẵn sàng huy động lực lượng hỗ trợ ngày công; đồng thời tích cực vận động, tuyên truyền để các hộ phát huy tinh thần tự giác, đảm bảo tiến độ xây dựng đã cam kết.

Đồng bào Cơ Tu xã Đông Giang đổi công xóa nhà tạm. Ảnh: HỒ QUÂN

“Từ 1/7 đến nay, đoàn viên, thanh niên xã Avương đã tham gia hỗ trợ 10 hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đến nay, các căn nhà hỗ trợ đã cơ bản hoàn thiện, chỉ chờ nghiệm thu và bàn giao cho gia đình”, anh Vơn cho biết.

Tại xã Phước Năng, Đoàn thanh niên xã đã huy động đoàn viên, thanh niên ra quân 7 đợt để hỗ trợ ngày công cho 7 hộ thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát. Với sự giúp sức của đoàn viên, thanh niên, các hộ đã tiết kiệm chi phí, thời gian cho việc tháo dỡ, di dời nhà cũ, san lấp nền, làm sân…

Chị Hồ Thị Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn thanh niên xã Phước Năng chia sẻ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã luôn sẵn sàng góp công, góp sức bằng các phần việc thiết thực để địa phương “về đích” xóa nhà tạm, ổn định chỗ ở lâu dài cho đồng bào Giẻ Triêng.

Đổi công dựng nhà

Những ngày này, ông Alăng Đhuôl (ở thôn A Duông, xã Đông Giang) tích cực đi “đổi công” để dựng nhà cho 2 hộ khác trong thôn. Ông Đhuôl nói, nhờ sự giúp sức của bà con, ông đã xây xong căn nhà mới, nay bản thân phải có trách nhiệm đổi công tương xứng.

“Bà con Cơ Tu luôn đoàn kết, tự giác giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Ai biết xây dựng thì đổi công dựng nhà, hoặc đổi công gặt lúa, làm rẫy. Nhờ đó, các hộ tiết kiệm khoản tiền thuê nhân công, vừa đảm bảo tiến độ đã cam kết với chính quyền địa phương”, ông Đhuôl chia sẻ.

Thôn A Duông (xã Đông Giang) có 19 nhà thuộc diện hỗ trợ xóa nhà tạm. Để cùng nhau ổn định chỗ ở, các hộ đã chia thành 7 nhóm để đổi công cho nhau.

Ông Bnướch Ngan, Trưởng thôn A Duông cho biết, đến nay đã có 13 nhà hoàn thiện, 6 nhà còn lại đạt khoảng 50% tiến độ. Các hộ đang tích cực đổi công để dựng nhà, vừa ổn định đời sống, vừa thắt chặt tình cảm, gắn bó trong khu dân cư.

Tại xã Tây Giang, số nhà tạm cần xóa trong năm 2025 là 207 căn. Đến nay, địa phương đã “về đích”, chỉ còn chờ nghiệm thu, đánh giá của HĐND xã.

“ Bà con Cơ Tu luôn đoàn kết, tự giác giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Ai biết xây dựng thì đổi công dựng nhà, hoặc đổi công gặt lúa, làm rẫy. Nhờ đó, các hộ tiết kiệm khoản tiền thuê nhân công, vừa đảm bảo tiến độ đã cam kết với chính quyền địa phương. Ông Alăng Đhuôl (ở thôn A Duông, xã Đông Giang)

Ông Alăng Tối, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Giang cho biết, bên cạnh nỗ lực của chính quyền trong bám sát tiến độ, sự hỗ trợ của cộng đồng đóng vai trò rất quan trọng. Các hộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó của đồng bào Cơ Tu trong công tác xóa nhà tạm.

Điển hình như nhóm 5 hộ Hốih Đinh, Rađêl Bói, Alăng Phinh, Rađêl Đia, Rađêl Bon (ở thôn Ađâu) sau khi giúp nhau hoàn thành nhà mới, tiếp tục đến hỗ trợ 4 hộ khó khăn về nhân công dựng nhà ở thôn Axua.

Bà Alăng Thị Huân (ở thôn Axua, xã Tây Giang) bày tỏ: “Trong tháng 7, do thiếu nhân công nên tiến độ dựng nhà mới của gia đình tôi chậm lắm, thực sự rất lo. May mắn, các hộ Hốih Đinh, Rađêl Bói, Alăng Phinh, Rađêl Đia, Rađêl Bon đã chủ động đến giúp sức với tinh thần làm việc rất tích cực. Giờ có nhà mới kiên cố rồi, tôi nhất định không quên ơn, sẽ tìm cách đổi công lao động lại cho các hộ này”.

Không còn nỗi lo khi mùa mưa bão đến

Ngoài nguồn lực hỗ trợ, qua sự kiên trì vận động, tiếp sức đầy trách nhiệm của hệ thống chính trị tại cơ sở, nhiều trường hợp khó khăn về nhà ở tại xã Tây Hồ đã xây được nhà mới, không còn nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão đến.

Đồng hành cùng hộ khó

Tháng 9/2024, căn nhà của bà Huỳnh Thị Sau (thôn Đại Quý, xã Tây Hồ) được xây dựng từ nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng của nghị quyết HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) và 30 triệu đồng từ Hội đồng hương Phú Ninh tại TP.Hồ Chí Minh.

Thành viên mô hình "Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng" xã Tây Hồ giúp hộ khó khăn thuộc diện hỗ trợ xóa nhà tạm tháo dỡ nhà để tiết kiệm chi phí xây dựng. Ảnh: T.L

Để bà Sau đồng ý xây dựng nhà, cán bộ thôn và xã Tam Lộc (cũ) phải nhiều lần đến nhà vận động, rồi làm việc với người cháu ruột để đứng ra cam kết làm nhà. Bởi lẽ, thuộc diện được hỗ trợ, nhưng khi đó bà Sau nhất quyết không xây lại nhà vì cho rằng chỉ sống một mình, điều kiện khó khăn và cũng không có nhu cầu làm nhà.

Trong khi đó, căn nhà đã xuống cấp, vào mỗi mùa mưa bão chính quyền địa phương đều phải vận động di dời đến nơi an toàn để tránh trú.

Nhằm giảm bớt chi phí trong quá trình xây dựng, các thành viên mô hình “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Lộc (cũ) thành lập đã đến hỗ trợ bà Sau tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng cho đội thợ. Bà Sau chia sẻ, cuộc sống đã thay đổi tốt hơn và rất an tâm khi sống trong căn nhà xây dựng mới gắn với công năng phòng tránh bão.

“ Tôi đã 84 tuổi. Sống với người con trai bị bệnh tâm thần nên nhà không có tiền dành dụm, lấy chi bỏ vô thêm để làm nhà. Chúng tôi rất cảm ơn vì sự quan tâm động viên, hỗ trợ của cán bộ xã, thôn. Sống trong căn nhà mới, mẹ con tôi không còn lo mưa bão nữa Bà Nguyễn Thị Thạnh (thôn Đại Quý)

Cuộc sống của mẹ con bà Nguyễn Thị Thạnh (thôn Đại Quý) cũng đã thay đổi khi được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng xây lại nhà. Đều thuộc diện bảo trợ xã hội nên hai mẹ con bà Thạnh đã từ chối việc hỗ trợ làm nhà, chấp nhận sống trong căn nhà ọp ẹp, chịu cảnh mưa tạt gió lùa.

Rồi qua vận động của cán bộ địa phương, hỗ trợ ngày công tháo dỡ nhà của thành viên mô hình “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, hộ bà Thạnh đồng ý làm nhà.

“Tôi đã 84 tuổi. Sống với người con trai bị bệnh tâm thần nên nhà không có tiền dành dụm, lấy chi bỏ vô thêm để làm nhà. Chúng tôi rất cảm ơn vì sự quan tâm động viên, hỗ trợ của cán bộ xã, thôn. Sống trong căn nhà mới, mẹ con tôi không còn lo mưa bão nữa” – bà Thạnh tâm sự.

Chồng mất vì bệnh hiểm nghèo khi còn trẻ, chị Nguyễn Thị Bông (thôn Đại Đồng, xã Tây Hồ) trở thành trụ cột duy nhất của gia đình. Thuộc diện cận nghèo, thu nhập chỉ dựa vào 2 sào ruộng, căn nhà cấp 4 của 3 mẹ con xuống cấp nghiêm trọng.

Đầu năm 2025, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, Hội LHPN xã Tây Hồ đồng hành với gia đình chị Bông. Từ việc vận động xã hội hóa nguồn lực đến kêu gọi ngày công lao động, vận chuyển vật liệu xây dựng, góp phần giúp chị Bông xây dựng ngôi nhà mới khang trang.

Đáng chú ý, ngoài nguồn hỗ trợ theo quy định, Chi bộ, Ban nhân dân thôn Đại Đồng huy động ngày công, tiền và mỗi thành viên trong cấp ủy xã Tam Lộc quyên góp thêm kinh phí khoảng 20 triệu đồng hỗ trợ chị Bông làm nhà.

Tiết kiệm chi phí tháo dỡ

Trong nhiều cách làm hay góp phần hoàn thành chủ trương xóa nhà tạm tại các địa phương, nhất là ở thời điểm giá vật liệu xây dựng tăng cao như vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tây Hồ triển khai mô hình “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn tháo dỡ nhà bàn giao cho thợ xây mới.

Hội LHPN xã Tây Hồ trao kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm cho chị Nguyễn Thị Bông. Ảnh: T.L

Hoạt động từ đầu năm 2024 đến nay, các thành viên của tổ “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” xã Tây Hồ (gồm Mặt trận và các tổ chức đoàn thể) đã tham gia tháo dỡ 8 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo với gần 150 ngày công, bàn giao mặt bằng cho thợ xây dựng nhằm giảm bớt chi phí cho các hộ, được lãnh đạo và nhân dân đồng tình đánh giá cao.

Ông Võ Ngọc Hồng, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Lộc (cũ), người sáng lập mô hình “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” chia sẻ, những năm qua, cùng với sự quan tâm đầu tư của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhân dân trong và ngoài xã đã nhiệt tình ủng hộ nguồn lực to lớn về vật chất và tinh thần để chung tay trợ giúp các gia đình có công, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện cải thiện nhà ở, vươn lên hòa nhập với sự phát triển chung của cộng đồng.

“ Kết quả cụ thể nhất của mô hình chính là mang những nụ cười, niềm vui, phấn khởi xen lẫn sự xúc động được hiện hữu trên gương mặt của mỗi hộ xây dựng căn nhà mới khang trang. Từ đây họ đã có được nơi ở an toàn, không còn lo âu mỗi khi mùa mưa bão về nhờ sự quan tâm hỗ trợ nguồn lực từ chính quyền và bà con quê hương Ông Võ Ngọc Hồng, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Lộc (cũ)

Tuy vậy, trong điều kiện giá vật liệu xây dựng tăng cao như hiện nay, để xây mới một ngôi nhà ở với 60 triệu đồng được Nhà nước hỗ trợ là rất khó đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn xã.

Từ thực tế đó, để giảm bớt chi phí cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong việc xây dựng nhà ở, ông Hồng đã mạnh dạn đăng ký mô hình, cùng với Mặt trận xã Tam Lộc (cũ) họp và nhận phần việc là giúp ngày công tháo dỡ nhà cũ và đào móng nhà bàn giao lại cho thợ xây dựng.

“Kết quả cụ thể nhất của mô hình chính là mang những nụ cười, niềm vui, phấn khởi xen lẫn sự xúc động được hiện hữu trên gương mặt của mỗi hộ xây dựng căn nhà mới khang trang. Từ đây họ đã có được nơi ở an toàn, không còn lo âu mỗi khi mùa mưa bão về nhờ sự quan tâm hỗ trợ nguồn lực từ chính quyền và bà con quê hương ”, ông Hồng nói.

Nội dung: VINH ANH - HỒ QUÂN - HÀN GIANG

Trình bày: MINH TẠO