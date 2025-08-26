Thể thao DaNang Dragons hoàn tất hành trình VBA Star X Tối 24/8, tại nhà thi đấu Quân khu 5, Danang Dragons khép lại vòng đấu chính Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam lần thứ 10 (VBA Star X) 2025 sau thất bại 76-94 trước Nha Trang Dolphins.

Trận so tài cuối với Danang Dragons, dù đã có suất đi tiếp, Nha Trang Dolphins vẫn cần chiến thắng để ấn định vị trí hạt giống thứ 2.

Hiệp 1, hai đội đôi công hấp dẫn với tỷ số 31-27 nghiêng về Nha Trang Dolphins.

Hiệp 2, các tay ném “Rồng sông Hàn” tiếp tục đạt hiệu suất ấn tượng ở vạch 3 điểm. Tuy nhiên, việc bế tắc ở khâu tấn công khu vực cận rổ khiến các học trò huấn luyện viên Hoàng Thế Vinh để đối thủ dẫn với cách biệt 59-46.

Hai hiệp còn lại đại diện bóng rổ Đà Nẵng nỗ lực nhưng không thể lật ngược thế cờ, chấp nhận thua 76-94.

Cầu thủ Jaylyn Richardson, mũi nhọn ghi điểm số một của Nha Trang Dolphins là chủ nhân danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận với 28 điểm.

Sau trận đấu, vị trí hai đội trên bảng xếp hạng vẫn giữ nguyên. Theo đó, Nha Trang Dolphins (12 thắng 5 bại) hạng 2 còn Danang Dragons (8 thắng 10 bại) hạng 5.