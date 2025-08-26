Thứ Ba, 26/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Thể thao

DaNang Dragons hoàn tất hành trình VBA Star X

PHI NÔNG 26/08/2025 06:56

Tối 24/8, tại nhà thi đấu Quân khu 5, Danang Dragons khép lại vòng đấu chính Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam lần thứ 10 (VBA Star X) 2025 sau thất bại 76-94 trước Nha Trang Dolphins.

Trận so tài cuối với Danang Dragons, dù đã có suất đi tiếp, Nha Trang Dolphins vẫn cần chiến thắng để ấn định vị trí hạt giống thứ 2.

Hiệp 1, hai đội đôi công hấp dẫn với tỷ số 31-27 nghiêng về Nha Trang Dolphins.

Hiệp 2, các tay ném “Rồng sông Hàn” tiếp tục đạt hiệu suất ấn tượng ở vạch 3 điểm. Tuy nhiên, việc bế tắc ở khâu tấn công khu vực cận rổ khiến các học trò huấn luyện viên Hoàng Thế Vinh để đối thủ dẫn với cách biệt 59-46.

Hai hiệp còn lại đại diện bóng rổ Đà Nẵng nỗ lực nhưng không thể lật ngược thế cờ, chấp nhận thua 76-94.

Cầu thủ Jaylyn Richardson, mũi nhọn ghi điểm số một của Nha Trang Dolphins là chủ nhân danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận với 28 điểm.

Sau trận đấu, vị trí hai đội trên bảng xếp hạng vẫn giữ nguyên. Theo đó, Nha Trang Dolphins (12 thắng 5 bại) hạng 2 còn Danang Dragons (8 thắng 10 bại) hạng 5.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Hấp dẫn giải bóng rổ vô địch Đà Nẵng 2025

Hấp dẫn giải bóng rổ vô địch Đà Nẵng 2025

Hấp dẫn giải bóng rổ học sinh Đà Nẵng

Hấp dẫn giải bóng rổ học sinh Đà Nẵng

Hấp dẫn giải bóng rổ dành cho học sinh

Hấp dẫn giải bóng rổ dành cho học sinh

Đại học Đà Nẵng vô địch giải bóng rổ sinh viên toàn quốc khu vực miền Trung

Đại học Đà Nẵng vô địch giải bóng rổ sinh viên toàn quốc khu vực miền Trung

Sôi nổi giải bóng rổ sinh viên toàn quốc khu vực miền Trung

Sôi nổi giải bóng rổ sinh viên toàn quốc khu vực miền Trung

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Hấp dẫn giải bóng rổ vô địch Đà Nẵng 2025

Hấp dẫn giải bóng rổ vô địch Đà Nẵng 2025

Hấp dẫn giải bóng rổ học sinh Đà Nẵng

Hấp dẫn giải bóng rổ học sinh Đà Nẵng

Hấp dẫn giải bóng rổ dành cho học sinh

Hấp dẫn giải bóng rổ dành cho học sinh

Đại học Đà Nẵng vô địch giải bóng rổ sinh viên toàn quốc khu vực miền Trung

Đại học Đà Nẵng vô địch giải bóng rổ sinh viên toàn quốc khu vực miền Trung

Sôi nổi giải bóng rổ sinh viên toàn quốc khu vực miền Trung

Sôi nổi giải bóng rổ sinh viên toàn quốc khu vực miền Trung

Xem thêm Thể thao
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Thể thao
      DaNang Dragons hoàn tất hành trình VBA Star X

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO