Xây dựng Đảng Đảng ủy phường Tam Kỳ ra mắt ấn phẩm “Bản tin nội bộ - Tài liệu sinh hoạt chi bộ” ĐNO - Chiều 31/10, Đảng ủy phường Tam Kỳ tổ chức hội nghị giao ban công tác Đảng tháng 10/2025 và ra mắt ấn phẩm “Bản tin nội bộ - Tài liệu sinh hoạt chi bộ”.

Đảng ủy phường Tam Kỳ tổ chức ra mắt ấn phẩm “Bản tin nội bộ - Tài liệu sinh hoạt chi bộ”. Ảnh: T.K

“Bản tin nội bộ - Tài liệu sinh hoạt chi bộ” là ấn phẩm tuyên truyền nội bộ, phục vụ sinh hoạt chi bộ, phát hành định kỳ hằng tháng, số lượng 150 cuốn/tháng, được cấp cho các tổ chức đảng trực thuộc, chi bộ cơ sở, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường và bí thư các chi bộ.

Đây là kênh thông tin tuyên truyền, phổ biến văn bản chỉ đạo, nghị quyết, thông báo của cấp ủy; cung cấp thông tin thời sự, định hướng dư luận, phản bác các luận điệu sai trái. Đồng thời phản ánh kết quả nổi bật của Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phường Tam Kỳ; định hướng mục tiêu, nhiệm vụ thời gian tới.

Các chuyên mục chính của bản tin gồm: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng, chống tư tưởng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; cách làm hay - mô hình hiệu quả - gương người tốt, việc tốt; giới thiệu văn bản, chính sách, quy định mới...

Bản tin nội bộ ra đời đánh dấu bước chuyển mới trong công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng ủy phường Tam Kỳ. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.