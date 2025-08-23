Giáo dục - Việc làm Đào tạo nghề gắn giải quyết việc làm Trường Cao đẳng Quảng Nam đang tích cực phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức đào tạo nghề gắn giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nhân lực cho người lao động ở khu vực nông thôn, miền núi.

Nhân viên Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh tốt nghiệp lớp Cao đẳng Lâm nghiệp trong tuần qua. Ảnh: D.L

Lao động tham gia học nghề

Vừa tốt nghiệp khóa học trình độ cao đẳng lâm nghiệp do Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh phối hợp với Trường Cao đẳng Quảng Nam tổ chức tại Nam Giang, anh Zơ Râm Chuyện cùng 30 học viên khác đều hoàn thành nguyện vọng được nâng cao chuẩn trình độ.

Anh Chuyện là nhân viên của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh, nhưng vì điều kiện xa xôi nên chưa được học để đạt chuẩn, dù công việc bảo vệ rừng đã làm từ lâu. Khi nhà trường phối hợp với Ban Quản lý tổ chức khóa học, anh đã đăng ký ngay.

Còn tại xã Tam Mỹ, một khóa tư vấn đào tạo nghề may công nghiệp gắn với việc giải quyết việc làm ngay sau khi học cũng đã được Trường Cao đẳng Quảng Nam và Công ty TNHH may Châu Sơn và chính quyền xã Tam Mỹ khai giảng vừa qua.

Chị Nguyễn Thị Hằng Ni (34 tuổi, thôn Phú Thọ, xã Tam Mỹ) chia sẻ: “Tôi tham gia buổi tư vấn với mong muốn được hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm để ổn định cuộc sống, vì gia đình hiện nay thuộc diện khó khăn. Tôi có con học xong lớp 9 nhưng không vào được lớp 10, nên tôi cũng mong nhà trường tư vấn học nghề phù hợp”.

Phối hợp chặt chẽ giữa ba bên

Ông Tào Quý Tâm, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Sông Thanh cho hay, khóa học tại chỗ được Trường Cao đẳng Quảng Nam cử cán bộ, giảng viên đào tạo đã giúp nhân viên của Ban Quản lý rất nhiều.

Người lao động tại xã Tam Mỹ sẽ được Trường Cao đẳng Quảng Nam phối hợp với Công ty TNHH may Châu Sơn hỗ trợ học nghề tại chỗ và được giải quyết việc làm tại công ty. Ảnh: D.L

“Đây là khóa học đặc biệt khi toàn bộ học viên đều là cán bộ, nhân viên đang công tác tại Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh - đơn vị giữ vai trò quan trọng trong công tác bảo tồn và phát triển hệ sinh thái rừng quý giá của khu vực miền Trung.

Việc được trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về lâm nghiệp sẽ giúp cán bộ, nhân viên nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn, từ đó góp phần giữ gìn màu xanh của Vườn quốc gia Sông Thanh và vùng rừng nguyên sinh lân cận.

Đây là minh chứng cho mô hình “đào tạo gắn với thực tiễn”, giúp sinh viên vừa học, vừa áp dụng kiến thức ngay tại nơi làm việc”, ông Tâm nói.

Tham gia buổi tư vấn học nghề gắn với việc làm tại xã Tam Mỹ, đại diện Công ty TNHH May Châu Sơn khẳng định sẽ cùng với Trường Cao đẳng Quảng Nam hỗ trợ lao động học nghề, thực tập tại công ty và nhận vào làm việc ngay khi tốt nghiệp.

Ông Ngô Thanh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH May Châu Sơn cho biết, công ty đóng tại xã Núi Thành, hiện 80% nhân lực là người địa phương.

Ông Tuấn thông tin: “Những năm qua, công ty luôn hỗ trợ các xã trong chương trình truyền thông, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. Trong thời gian tới, công ty có chiến lược mở rộng quy mô sản xuất tại các địa phương lân cận, vì vậy cần một lực lượng lao động lớn có tay nghề để phục vụ sản xuất. Công ty sẽ phối hợp với trường Cao đẳng Quảng Nam và các xã để đào tạo, tuyển dụng lao động tại đại phương cũng như các chính sách hỗ trợ liên quan”.

PGS-TS. Vũ Thị Phương Anh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam cho hay những năm qua, nhà trường phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn định hướng nghề nghiệp, tổ chức các lớp đào tạo nghề ở các cấp độ và giải quyết việc làm cho thanh niên, học sinh, người lao động sau học nghề.

Nhà trường chuẩn hóa nội dung đào tạo, kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, pháp luật, kinh doanh, khởi nghiệp, các kỹ năng mềm và đổi mới sáng tạo cho lao động nông thôn, đáp ứng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên từng địa bàn.

“Việc đào tạo chú trọng khâu thực hành, nhất là từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong tất cả khâu của quá trình đào tạo.

Với mỗi đơn vị, địa phương, người học thì nhà trường nghiên cứu tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp theo hướng mở, linh hoạt, phù hợp.

Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa cán bộ, giảng viên về cơ sở, phối hợp với các địa phương ở khu vực miền núi của thành phố và phối hợp với đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ lao động học nghề”, bà Phương Anh nói.