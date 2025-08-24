Góc suy ngẫm "Đất là nơi chim về"… Xin mượn câu thơ trong “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm để đề cập sự hiện tồn của nguồn lực đất đai mà nhiều nơi, trong đó có Đà Nẵng, đang quan tâm.

Dường như sau sự kiện hợp nhất, sáp nhập các tỉnh thành, chuyện đất đai gần nơi được chọn làm trung tâm hành chính lại chộn rộn. Quanh khu vực của thành phố Đà Nẵng (cũ) cũng vậy, nhiều dự án nhà đất rậm rịch mở bán lô đất và căn hộ.

Cứ dạo qua mạng xã hội là biết ngay, chẳng hạn như rao bán căn hộ với “nội thất 5 sao” ở khu vực 3 sông (sông Hàn - Cẩm Lệ - Cổ Cò), rồi nào hàng loạt trang đất nền Đà Nẵng, căn hộ cao cấp, các fanpage của các tập đoàn bất động sản, đua nhau quảng cáo, PR…

Việc các dự án của doanh nghiệp tư nhân hay tài sản nhà đất của người dân theo trào lưu mà quảng bá, cũng là chuyện bình thường. Mặt tích cực là đáp ứng nhu cầu mua bán, làm ấm lại thị trường bất động sản vốn ngưng trệ, ế ấm từ thời COVID hoành hành. Mặt hạn chế tiêu cực cũng có thể xảy ra khi có hiện tượng thổi giá, hoặc nhiễu loạn thị trường.

Cho nên, người mua thông minh sẽ cần bình tĩnh chọn lựa, xác thực thông tin, chứ đừng vồ vập dễ dính vào “bẫy cò”. Cũng nên tinh tế quan sát chuyển động của thời giá và thực tế đầu tư trên hiện trường.

Việc không khó là đi dọc dường tuyến đường ven biển, chạy từ Hội An ra Sơn Trà, không ít dự án nhà đất còn dựng tôn che chắn, cỏ mọc um tùm vì nhiều năm qua bất động. Nguồn lực đất đai để trống như thế thì cả nhà đầu tư và nhà nước thu thuế má qua hoạt động kinh doanh bất động sản đều thiệt cả.

Về phía quản lý nhà nước, cần nhìn nhận và đánh giá lại thực trạng là Đà Nẵng mới sau hợp nhất có rất nhiều cơ hội để thúc đẩy thị trường đất đai sôi động trở lại, nhưng trước hết cần giải quyết các “cục máu đông” đã tồn tại nhiều năm làm nghẽn mạch phát triển.

Bờ biển dài của xứ Quảng thật đẹp, có những dự án du lịch kết hợp bất động sản đã thành hình, ươm màu xanh trên cát và sóng. Có những dải lụa đã vắt qua cát bỏng để đón những bước chân đầu tư, tìm kiếm một sự đổi đời.

Nhưng tiếc thay, có không ít dự án “treo” khiến đất cát trở thành nỗi phiền trược của nhân dân và chính quyền sở tại, như một số dự án ven biển, trong đó có khu nghỉ dưỡng chỉ dựng lên bức tường chắn hướng nhìn, lối đi ra biển, và để đó…

Đất đai ngày càng quý hơn vàng thì việc để hoang phí đất đai ở các dự án “treo” gây bức xúc. Trong khi đó nhiều dự án mong muốn đầu tư thì thiếu đất, thiếu mặt bằng, giải tỏa khó khăn.

Sau khi chuyển đổi, sáp nhập và đưa vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, có một khoảng trống tạm thời về quản lý quỹ đất. Bởi hiện nay có khoảng 140 dự án khai thác quỹ đất vốn thuộc địa bàn các huyện trước đây quản lý, trong số đó đã có 118 dự án bàn giao về Trung tâm phát triển quỹ đất, với tổng diện tích hơn 500ha, tổng mức đầu tư hơn 5 nghìn tỷ đồng.

Thống kê sơ bộ vậy nhưng rất nhiều dự án vẫn chưa vận hành trở lại bởi còn phụ thuộc tiến độ sắp xếp bộ máy quản lý, bố trí kinh phí. Dẫu biết ai cũng nóng lòng vì bài toán thu hút đầu tư, bài toán đô thị hóa nông thôn, và hầu hết chương trình phát triển kinh tế… cũng phải bắt đầu từ đất, liên quan quỹ đất, mặt bằng.

Thường nghe ví von “người ta là hoa của đất” thì đất ấy phải là nơi con người có thể gieo mầm cho tương lai, cho sự sống sinh sôi nẩy nở.

Và khi mong muốn thu hút đầu tư mạnh hơn, tìm “đại bàng” vào làm tổ tạo cứ địa sản xuất kinh doanh, thì “đất là nơi chim về” là chuyện cần mau chóng giải quyết để thúc đẩy phát triển Đà Nẵng.