Bạn cần biết Dấu ấn phát triển mới: Dụng Cụ Thể Dục đổi tên thành Bảo An Sport Dụng Cụ Thể Dục là cái tên quen thuộc trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm thể thao chất lượng. Để đánh dấu bước phát triển mới, từ tháng 6-2025, Dụng Cụ Thể Thao đổi tên thành Bảo An Sport. Việc chuyển đổi thương hiệu này Với cái tên mới, Bảo An Sport cam kết tiếp tục cung cấp sản phẩm thể thao chất lượng, giá tốt và dịch vụ tận tâm đến mọi khách hàng.

Diện mạo mới của Dụng Cụ Thể Dục

Dụng Cụ Thể Dục đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dụng cụ thể thao và thể hình. Với kinh nghiệm nhiều năm, đơn vị đã tạo được dấu ấn trên thị trường bằng những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, để phù hợp với định hướng phát triển bền vững và mở rộng quy mô trong tương lai, Dụng Cụ Thể Dục đổi thương hiệu thành Bảo An Sport . Sự chuyển đổi này đi kèm với nhiều thay đổi tích cực về bộ nhận diện thương hiệu, tên miền website và đặc biệt là sự nâng cấp toàn diện về chất lượng dịch vụ.

Tên gọi Dụng Cụ Thể Dục mang tính mô tả chung, dễ gây nhầm lẫn và giới hạn phạm vi phát triển. Trong khi đó, Bảo An Sport mang tính nhận diện cao, ngắn gọn, dễ nhớ và dễ đăng ký thương hiệu độc quyền. Việc đổi tên thành Bảo An Sport góp phần thể hiện sự chuyên nghiệp, hiện đại và giàu bản sắc hơn, nhằm tạo nền tảng để vươn xa hơn trong tương lai.

Bảo An mang ý nghĩa “bảo vệ an toàn” - một thông điệp rõ ràng về cam kết chất lượng sản phẩm và chăm sóc sức khỏe người dùng. Khi kết hợp với từ “Sport”, thương hiệu mới thể hiện rõ định vị là một đơn vị chuyên nghiệp trong ngành thể thao. Bảo An Sport cam kết luôn cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chính hãng chất lượng cao cùng dịch vụ hỗ trợ chu đáo, tận tình.

Sứ mệnh của Bảo An Sport

Với thương hiệu mới, Bảo An Sport hướng tới trở thành một trong những nhà phân phối thiết bị thể thao và thể hình hàng đầu Việt Nam. Ngoài cung cấp các sản phẩm phục vụ nhu cầu cá nhân, Bảo An Sport còn đồng hành cùng:

- Trường học và tổ chức giáo dục trong việc xây dựng môi trường rèn luyện thể chất.

- Hợp tác cùng các doanh nghiệp và cơ quan trong việc nâng cao sức khỏe nhân viên.

- Các phòng tập Gym, Fitness, Boxing với thiết bị chuyên nghiệp và tư vấn lắp đặt trọn gói.

- Hộ gia đình, người cao tuổi, học sinh với các dòng sản phẩm thể dục tại nhà, tiện lợi và tiết kiệm.

Bảo An Sport luôn đặt chất lượng sản phẩm và dịch vụ lên hàng đầu. Các sản phẩm mà Bảo An Sport phân phối đều đến từ những thương hiệu uy tín trong và ngoài nước như: Động Lực, Vifa Sport, Pro Fitness, Tokado, Mofit, Harito, Kamito, Kangrui... Bảo An Sport luôn đồng hành cùng khách hàng trên hành trình rèn luyện sức khỏe.

Tại sao nên lựa chọn Bảo An Sport?

Dù đã đổi tên thương hiệu nhưng Bảo An Sport cam kết không thay đổi những giá trị cốt lõi đã làm nên thành công của Dụng Cụ Thể Dục. Bảo An Sport luôn cung cấp các sản phẩm chính hãng, có nguồn gốc rõ ràng, từ những thương hiệu uy tín. Đơn vị nói không với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Đội ngũ nhân viên am hiểu về sản phẩm của Bảo An Sport luôn tư vấn nhiệt tình và trung thực để khách hàng chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính. Giá bán sản phẩm luôn được niêm yết rõ ràng, không phát sinh chi phí ẩn. Bảo An Sport thường xuyên có những chương trình ưu đãi hấp dẫn dành tặng khách hàng.

Đơn vị cam kết giao hàng toàn quốc, nhanh chóng, đúng thời gian cam kết. Ngoài ra còn hỗ trợ lắp đặt tận nơi đối với các thiết bị phức tạp như máy chạy bộ, ghế tập tạ, khung gánh… Các sản phẩm do Bảo An Sport được bảo hành lâu dài. Ngoài ra sẽ được đổi trả dễ dàng trong vòng 7 ngày nếu sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất.

Sử dụng tên gọi mới Bảo An Sport là bước tiến chiến lược nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, khẳng định vị thế và lan tỏa giá trị sống khỏe đến cộng đồng. Bảo An Sport luôn nỗ lực không ngừng để đem đến những giá trị tốt nhất cho khách hàng.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 234 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Số điện thoại: 0939 987 456

Email: lienhe@baoansport.vn

Website: https://baoansport.vn/

Fanpage: Bảo An Sport