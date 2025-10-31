Thông tin doanh nghiệp Dây chuyền sản xuất nước ion kiềm i-on Life – Chất lượng được kiểm soát mỗi bước Nước ion kiềm i-on Life được sản xuất với quy trình hiện đại và nghiêm ngặt, cam kết mang đến sản phẩm nước uống an toàn, chất lượng cao cho người tiêu dùng. Hãy cùng Công ty cổ phần Nước Hoàng Minh tìm hiểu thông tin chi tiết về quy trình sản xuất, công nghệ áp dụng và cam kết của công ty đối với khách hàng.

Nhà máy sản xuất nước ion kiềm đầu tiên tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Nước Hoàng Minh, thành lập vào ngày 16 tháng 5 năm 2008, là đơn vị tiên phong trong ngành sản xuất nước ion kiềm tại Việt Nam. Với sứ mệnh “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, công ty đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nước ion kiềm đầu tiên tại Việt Nam, mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm nước uống chất lượng cao.

- Vị trí chiến lược tại Tây Ninh: Nhà máy i-on Life được đặt tại Lô A106-A107, KCN Thái Hoà, KCN Đức Hoà III, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh, với tổng diện tích lên đến 14.000 m². Khu vực này sở hữu tầng nước ngầm được đánh giá là một trong những nguồn nước tự nhiên tốt nhất miền Nam Việt Nam, có độ khoáng ổn định và độ tinh khiết cao. Nhờ đó, i-on Life có thể khai thác, xử lý và phân phối sản phẩm nước ion kiềm chất lượng cao đến người tiêu dùng trên toàn quốc.

- Công nghệ tiên tiến từ Nhật Bản: Dây chuyền sản xuất tự động của nhà máy sử dụng công nghệ điện phân nước tiên tiến từ Tập đoàn OSG Nhật Bản. Hệ thống sử dụng các tấm điện cực Titan phủ Platinum để tách nước thành hai dòng riêng biệt: nước ion kiềm và nước có tính axit nhẹ. Quy trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt, bảo đảm sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm và giữ trọn đặc tính tự nhiên của nguồn nước.

- Quy mô và cam kết chất lượng: Nhà máy có công suất sản xuất lên đến 80 triệu lít/năm, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và mở rộng khả năng phân phối toàn quốc. Quy trình sản xuất đạt chứng nhận ISO 22000:2018 và HACCP, cam kết mang đến sản phẩm chất lượng và an toàn.

i-on Life - Đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất nước ion kiềm

Quy trình sản xuất nước ion kiềm i-on Life

Nước ion kiềm đóng chai i-on Life được sản xuất qua quy trình nghiêm ngặt, khép kín, đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối cho người tiêu dùng. Quy trình bao gồm các bước chính sau:

- Bước 1: Khai thác và xử lý nguồn nước ngầm: Nước ngầm tại Tây Ninh, giàu khoáng chất tự nhiên như Na, K, Ca, và Mg, được khai thác và xử lý qua các công đoạn làm sạch hiện đại, đảm bảo đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ lại các khoáng chất thiết yếu cho các giai đoạn sản xuất tiếp theo.

- Bước 2: Quy trình điện phân nước: Sau khi xử lý, nước được đưa vào hệ thống điện phân công suất lớn từ Tập đoàn OSG Nhật Bản. Quá trình này giúp nâng pH của nước lên mức từ 8.5 đến 9.5, tạo ra nước ion kiềm có tính kiềm tự nhiên, giàu hydro và khoáng chất. Đồng thời, cấu trúc cụm phân tử nước được thu nhỏ, giúp cơ thể dễ dàng hấp thu hơn hỗ trợ cân bằng môi trường axit-kiềm trong cơ thể.

- Bước 3: Đóng chai và kiểm định chất lượng: Nước sau khi điện phân được đóng chai trong môi trường khép kín, đảm bảo vệ sinh và chất lượng sản phẩm. Quy trình sản xuất tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế, đạt chứng chỉ ISO 22000:2018 và HACCP, bảo đảm rằng mỗi chai nước ion kiềm i-on Life luôn đạt chất lượng cao và an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

Quy trình sản xuất nước ion kiềm nghiêm ngặt, khép kín, an toàn

Kiểm soát chất lượng trong quy trình sản xuất nước ion kiềm i-on Life

Để đảm bảo chất lượng tối ưu cho mỗi chai nước ion kiềm i-on Life, công ty thực hiện các bước kiểm soát chất lượng chặt chẽ trong suốt quy trình sản xuất:

- Kiểm soát chất lượng từ nguồn nước: Nguồn nước ngầm được khai thác từ khu vực có tầng nước giàu khoáng chất tự nhiên, được kiểm nghiệm định kỳ để bảo đảm độ an toàn và ổn định về thành phần khoáng.

- Kiểm soát chất lượng trong quá trình điện phân: Quá trình điện phân sử dụng công nghệ tiên tiến từ Nhật Bản, được giám sát và kiểm tra định kỳ để đảm bảo độ pH của nước ổn định trong khoảng 8.5 đến 9.5. Điều này giúp tạo ra nước ion kiềm có tác dụng hỗ trợ cân bằng môi trường axit-kiềm trong cơ thể.

- Đóng gói và bảo quản sản phẩm: Nước ion kiềm được đóng chai trong PET an toàn, không BPA và bảo quản trong phòng sạch ISO 8. Điều này bảo vệ nước khỏi các tạp chất và đảm bảo chất lượng sản phẩm lâu dài.

Cam kết chất lượng trong quy trình sản xuất và dịch vụ khách hàng của i-on Life

i-on Life cam kết mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm nước ion kiềm chất lượng cao, với quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng tối đa:

- Cam kết chất lượng sản phẩm: Nước ion kiềm i-on Life được chứng nhận là “Thực phẩm đặc biệt” bởi Bộ Y tế Việt Nam và nhiều lần khẳng định uy tín qua các giải thưởng danh giá. Thương hiệu được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam ba lần liên tiếp (2020, 2022, 2024), được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia, và bốn năm liền đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng Cao do người tiêu dùng bình chọn. Công ty luôn cam kết duy trì chất lượng sản phẩm ở mức cao nhất trong mọi giai đoạn - từ khai thác nguồn nước, sản xuất, đóng gói đến phân phối nhằm mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm nước uống an toàn, đạt chuẩn quốc tế và giàu giá trị sức khỏe.

- Dịch vụ khách hàng chu đáo: i-on Life luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu. Công ty cung cấp hệ thống phân phối rộng khắp, giao hàng tận nơi tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, cùng với dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

- Cam kết giá cả hợp lý: i-on Life cam kết cung cấp nước ion kiềm chất lượng cao với mức giá hợp lý, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm mà không lo về chi phí.

Một số chứng nhận chất lượng uy tín của i-on Life.

Với quy trình sản xuất khép kín, công nghệ điện phân tiên tiến từ Nhật Bản và cam kết chất lượng nghiêm ngặt, nước ion kiềm i-on Life không chỉ giúp trung hòa axit dư thừa trong cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa, mà còn bù nước, bù khoáng và tăng sức đề kháng cho người sử dụng. Nhà máy i-on Life, được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế với công suất lớn, là minh chứng cho sự đầu tư bền bỉ của công ty trong việc mang đến sản phẩm nước uống chất lượng cao và dịch vụ khách hàng uy tín.

Thông tin liên hệ:

Công ty cổ phần Nước Hoàng Minh (i-on Life)

Văn phòng: 64 Đ. Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, Thành Phố Hồ Chí Minh

Nhà máy: Lô A106-A107, KCN Thái Hoà - KCN Đức Hoà III, Xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh

Hotline: 1900 1734

Website: https://ionlife.com.vn/