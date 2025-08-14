Giảm nghèo - An sinh Đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp không dùng tiền mặt UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 956/UBND-NC đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, Thủ trưởng các đơn vị, địa phương quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động các chủ trương của Chính phủ, UBND thành phố về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; vận động, tuyên truyền người thân, người dân sinh sống tại nơi cư trú đang nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bằng phương thức tiền mặt chuyển sang phương thức chi trả thanh toán không dùng tiền mặt.

UBND các xã, phường chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các hội, đoàn thể, Tổ công nghệ số cộng đồng và Đề án 06 phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Công an phường, xã tuyên truyền, vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng chuyển sang phương thức chi trả thanh toán không dùng tiền mặt.

Bưu điện thành phố thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội, các đơn vị liên quan trong việc triển khai, tổ chức thực hiện tuyên truyền, vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ tiêu đã đề ra, phấn đấu đến cuối năm 2025 đạt tỷ lệ chi trả không dùng tiền mặt trên 80%.

UBND thành phố đề ra chỉ tiêu việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp không dùng tiền mặt đạt tỷ lệ hơn 85%, hoàn thành trước ngày 30/11/2025.