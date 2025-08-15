Y tế Đẩy mạnh triển khai sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID UBND thành phố ban hành văn bản về đẩy mạnh triển khai sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID và thực hiện đợt cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân, tiến tới triển khai cắt giảm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ của Chính phủ, Tổ công tác Đề án 06/CP, chuyển đổi số và cải cách hành chính gắn với Đề án 06/CP Chính phủ giao.

Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Y tế căn cứ số lượng bảo hiểm y tế còn lại cần phải tích hợp vào ứng dụng định danh điện tử VNeID, có trách nhiệm giao chỉ tiêu cho UBND cấp xã để đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tích hợp; định kỳ hằng tuần, tổng hợp kết quả, tiến độ thực hiện của các UBND cấp xã.

Đồng thời chỉ đạo các cơ sở y tế, khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố tăng cường thông tin, tuyên truyền về tiện ích của sổ sức khỏe điện tử, hướng dẫn thao tác tích hợp bảo hiểm y tế vào ứng dụng VNeID, sử dụng sổ sức khỏe điện tử tại trụ sở cơ quan, đơn vị và trên các website, nền tảng mạng xã hội... để bệnh nhân, người nhà bệnh nhân biết, thực hiện.

Các cơ sở chủ động bố trí điểm hỗ trợ tại khu vực chờ khám bệnh, bố trí cán bộ, nhân viên hướng dẫn tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào ví giấy tờ và sử dụng sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID; nghiêm túc triển khai cập nhật, chuẩn định dạng dữ liệu khám chữa bệnh hằng ngày lên ứng dụng hồ sơ sức khỏe điện tử và hệ thống phần mềm giám định bảo hiểm y tế.

Đối với đợt cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân, tiến tới triển khai cắt giảm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân, UBND thành phố giao Sở Tư pháp căn cứ số lượng dữ liệu hôn nhân chưa rà soát, số hóa, giao chỉ tiêu cho UBND cấp xã để tập trung, đẩy mạnh tổ chức rà soát, sớm hoàn thành việc số hóa và chuyển vào cơ sở dữ liệu hộ tịch để tích hợp, kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác làm sạch dữ liệu và xác nhận thông tin tình trạng hôn nhân trên ứng dụng VNeID, tiến tới cắt giảm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân, hoàn thành trước ngày 15/8/2025.