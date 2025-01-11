Y tế Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong ngành chăm sóc sức khỏe ĐNO - Ngày 1/11, Trường Y Dược (Đại học Duy Tân) tổ chức hội nghị khoa học Y - Sinh - Dược Duy Tân mở rộng năm 2025, thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NGỌC HÀ

Hội nghị năm nay có gần 100 đề tài báo cáo khoa học là các công trình nghiên cứu cập nhật các kiến thức, công nghệ mới ở các lĩnh vực: y học lâm sàng, y học dự phòng và y tế công cộng; dược học và công nghệ dược phẩm.

Các công trình khoa học sinh học ứng dụng, công nghệ nano - sinh học - gen; kỹ thuật y sinh, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong y tế; giáo dục y học, đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao...

Các nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng trong chẩn đoán, điều trị và phát triển thuốc mới, hướng tới chăm sóc và điều trị tốt hơn cho bệnh nhân.

NGND.GS.TS.BS Trần Hữu Dàng, Phó Giám đốc Đại học Duy Tân phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: NGỌC HÀ

Phát biểu tại hội nghị, NGND.GS.TS.BS Trần Hữu Dàng, Phó Giám đốc Đại học Duy Tân cho biết, trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, khoa học sức khỏe, y học chính xác và công nghệ dược sinh học đang trở thành trụ cột của y tế hiện đại.

Trường Y Dược (Đại học Duy Tân) đẩy mạnh phát triển các hướng nghiên cứu liên ngành, đặc biệt là AI trong chẩn đoán hình ảnh, phân tích dữ liệu lớn trong y học và phát triển dược phẩm sinh học mới.

Nhà trường kết nối doanh nghiệp - viện - trường hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực sức khỏe, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn quốc gia về “chuyển đổi số vì sức khỏe toàn dân”.

Hội nghị là dịp để các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên và học viên chia sẻ kết quả nghiên cứu, trao đổi học thuật, hình thành mạng lưới hợp tác liên ngành và liên vùng, thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học về sức khỏe.