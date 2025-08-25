Tài chính - Thị trường Đẩy mạnh ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm Hệ thống truy xuất nguồn gốc do Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng triển khai đã số hóa các cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm, nhà hàng nhằm phục vụ người dân, du khách.

Theo đó, mục tiêu tăng tốc triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm được xem là trụ cột để minh bạch chuỗi cung ứng, bảo vệ người tiêu dùng và nâng uy tín doanh nghiệp. Trọng tâm là chuẩn hóa dữ liệu, áp dụng mã QR và vận hành đồng bộ trên nền tảng số.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm đang được triển khai áp dụng cho nhiều nhóm thực phẩm thiết yếu.

Cụ thể, đối với thịt heo: từ trang trại hoặc khâu giết mổ, đóng gói đến phân phối ra thị trường đều được gắn mã QR, giúp người tiêu dùng kiểm tra rõ nguồn gốc và đơn vị cung cấp. Thịt bò và thịt gà: từ khâu giết mổ đảm bảo quy trình kiểm dịch, tăng độ tin cậy cho bếp ăn trường học, nhà hàng. Trứng gia cầm: truy xuất rõ từ trang trại đến nơi phân phối, đặc biệt được áp dụng tại các siêu thị và bếp ăn bán trú.

Việc áp dụng công nghệ mã hóa QR, quản lý chuỗi cung ứng qua nền tảng điện tử đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc ngăn ngừa rủi ro, dễ dàng truy vết khi có sự cố thực phẩm xảy ra.

Năm 2025, các lớp hướng dẫn vận hành hệ thống tiếp tục được tổ chức cho cán bộ phụ trách bếp ăn trường mầm non, siêu thị, tập trung thao tác cập nhật dữ liệu, bảo đảm quy trình “nhập - xuất - phục vụ” đều có dấu vết số. Tại những lớp tập huấn, các đơn vị được hướng dẫn chi tiết cách tạo tài khoản, khai báo thông tin sản phẩm, in và sử dụng mã QR để quản lý nguồn gốc sản phẩm.

Ban Quản lý an toàn thực phẩm khuyến nghị cơ sở sản xuất, kinh doanh khẩn trương đăng ký tài khoản, dán tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm; các trường học, bếp ăn tập thể thực hiện kiểm soát đầu vào qua mã QR; người tiêu dùng ưu tiên quét mã khi mua sắm để cùng xây dựng thị trường thực phẩm minh bạch, an toàn, thông minh.

Được biết, phần mềm truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại Đà Nẵng đã áp dụng với 4 chuỗi cung ứng, bao gồm 26 cơ sở chuỗi cung ứng thịt heo, 4 cơ sở chuỗi cung ứng thịt bò, 15 cơ sở chuỗi cung ứng thịt gà và 10 cơ sở chuỗi cung ứng trứng gà.