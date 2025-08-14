Giao thông - Xây dựng Đẩy nhanh tiến độ cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng Thành phố Đà Nẵng đang tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp phép, nâng công suất khai thác đất san lấp, đá xây dựng, cát, sỏi... và kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc trong công tác quản lý khoáng sản để đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường cho hoạt động xây dựng đang gia tăng.

Nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường rất lớn, đòi hỏi tăng cường khai thác tại các mỏ khoáng sản trên địa bàn thành phố. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Nhu cầu lớn

Quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu đầu tư hạ tầng, xây dựng công trình, khu đô thị, khu công nghiệp... ngày càng tăng kéo theo sức ép lớn về khai thác tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Tình trạng thiếu hụt, khan hiếm vật liệu xây dựng chủ yếu xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũ do có ít mỏ đất, không có mỏ cát xây dựng, còn 8 mỏ đá sẽ hết hạn khai thác trong năm 2025.

Hiện nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang rất lớn. Nhiều công trình, dự án trọng điểm, động lực và nhiều công trình xây dựng quy mô lớn đồng loạt triển khai, đẩy nhanh tiến độ thi công, nhưng các mỏ đã hết hạn khai thác hoặc còn ít trữ lượng, dẫn đến bị động trong nguồn cung cấp vật liệu xây dựng.

Việc cấp phép khai thác khoáng sản để đáp ứng nguồn vật liệu lại mất thời gian tương đối dài...

Trưởng phòng Khoáng sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Hồng Song cho rằng, nhiều chủ đầu tư khi khảo sát nguồn vật liệu xây dựng thông thường (đất, đá, cát, sỏi) chưa tính đến thời hạn khai thác và trữ lượng của các mỏ khoáng sản dự kiến sử dụng cho công trình, dự án. Đồng thời chưa chủ động đề xuất các địa phương có dự án hoặc lân cận để nắm thông tin và bổ sung quy hoạch, đề xuất cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản, dẫn đến thiếu hụt vật liệu xây dựng.

Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp còn lúng túng trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật.

Đồng bộ nhiều giải pháp

Để giải quyết tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng thông thường trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất UBND thành phố chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp.

Thành phố Đà Nẵng đang triển khai nhiều giải pháp để cung cấp vật liệu xây dựng thông thường cho hoạt động xây dựng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo đó, các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, thống kê các dự án, công trình có phát sinh đất, đá, cát sỏi dư thừa trong quá trình thi công xây dựng để đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện các hồ sơ, thủ tục về cấp phép thu hồi khoáng sản theo quy định, nhằm bổ sung ngay vật liệu xây dựng thông thường.

Đồng thời rà soát, thống kê các dự án đầu tư xây dựng công trình dự kiến triển khai đến năm 2030 có nhu cầu sử dụng vật liệu đất san lấp, đá, cát làm vật liệu xây dựng thông thường. Qua đó, căn cứ các điểm mỏ đã được quy hoạch, đề xuất UBND thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp danh mục các mỏ đưa ra đấu giá hoặc khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản để triển khai các thủ tục liên quan nhằm sớm cấp phép, khai thác kịp tiến độ đầu tư các dự án...

Trước mắt, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các doanh nghiệp đã trúng đấu giá 20 mỏ cát, sỏi, khẩn trương lập hồ sơ, thủ tục liên quan để sớm được thành phố cấp giấy phép khai thác.

Mặt khác, kiến nghị UBND thành phố cho phép các doanh nghiệp đã được cấp 11 giấy phép khai thác cát, sỏi được lập hồ sơ, thủ tục nâng công suất khai thác để đáp ứng nhu cầu thị trường hiện nay.

Ông Nguyễn Hồng Song cũng cho hay, hiện nay, việc phân cấp thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về cho UBND cấp tỉnh là bước tiến quan trọng, giúp rút ngắn quy trình, nâng cao tính chủ động của địa phương trong việc này.

Thành phố sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản, trong đó sẽ cho phép các doanh nghiệp thực hiện đồng thời các thủ tục về đầu tư, môi trường... trong quá trình thực hiện thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản.

Cùng với đó, rà soát, bổ sung kế hoạch sử dụng đất, xây dựng phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng... đồng thời với xây dựng kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND thành phố phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế...

“Với áp lực ngày càng lớn về nhu cầu sử dụng khoáng sản phục vụ phát triển hạ tầng, đô thị, khu công nghiệp và các dự án trọng điểm trên địa bàn, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Ngành đang tập trung thực hiện các nhóm giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, từng bước khắc phục tình trạng thiếu hụt vật liệu xây dựng thông thường, bảo đảm khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm, bền vững, gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường và lợi ích lâu dài của thành phố”, ông Nguyễn Hồng Song cho biết.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất UBND thành phố kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn việc thực hiện chuyển tiếp đối với các trường hợp đã được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) khoanh định, phê duyệt là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản để cấp phép thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước.