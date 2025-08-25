Quy hoạch - Đầu tư Đẩy nhanh tiến độ thi công mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên Thời gian qua, dù thời tiết nắng nóng khắc nghiệt nhưng trên công trường Dự án mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên lên cao tốc với quy mô 4 làn xe, các kỹ sư và công nhân vẫn nỗ lực thi công công trình đảm bảo tiến độ đề ra.

Dự án đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: N.VĂN

Nỗ lực thi công 3 ca, 4 kíp

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư dự án) cho biết, trên toàn tuyến dự án nêu trên các nhà thầu huy động 35 mũi thi công với gần 600 nhân công và hơn 200 phương tiện, thiết bị để đảm bảo tiến độ.

Ngay sau khi Bộ Xây dựng phát động mở đợt cao điểm 90 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công, mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên lên 4 làn xe, toàn dự án bước vào giai đoạn thi đua nước rút.

Ghi nhận tại công trường thi công công trình cầu tại Km 35 + 540, mặc dù nền nhiệt ngoài trời có nơi xấp xỉ 40 độ C, vẫn có hơn 150 công nhân đang khẩn trương thi công.

Ông Lê Phúc Hiền, Chỉ huy trưởng Công ty Xây dựng Cầu 75 (nhà thầu thực hiện công trình cầu tại Km 35 + 540) cho biết: “Đơn vị đang huy động hết nhân lực, tăng ca tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ, đề phòng mùa mưa bão sắp tới. Trên tất cả các cầu, nhà thầu cho công nhân thi công đồng loạt. Riêng cầu tại Km 35 + 540, đơn vị sẽ chia thành 3 mũi lớn là đổ dầm, cọc nhồi, bố trụ…”.

Trên công trường dài 66km nối liền thành phố Huế và Đà Nẵng, hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng máy móc hạng nặng đang thi công 3 ca, 4 kíp để dự án sớm về đích.

Kỹ sư Lê Văn Tư, cán bộ kỹ thuật của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (liên danh nhà thầu), cho biết thời tiết gần đây nắng nóng gay gắt nhưng mọi người đều khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xây dựng tuyến đường đúng kế hoạch đề ra.

Một góc dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên lên 4 làn xe.

Ông Hoàng Trọng Quang, kỹ sư giám sát thi công cho biết, tại mỗi một vị trí thi công có từ 40 - 60 người tùy theo thời điểm. Hiện tại, do đặc thù công trình vừa thi công, vừa đảm bảo an toàn giao thông nên mỗi vị trí thi công phải có biển báo, cọc tiêu, đèn tín hiệu, người canh hai đầu.

Một trong những điểm nhấn của dự án là bên cạnh 12 cây cầu hiện trạng đủ quy mô 4 làn sẽ được giữ nguyên thì có 50 cây cầu khác sẽ được mở rộng hoặc xây mới một đơn nguyên để đạt quy mô đồng bộ. Hiện hạng mục xây dựng 50 cây cầu trên tuyến được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tính đến giữa tháng 8/2025, nhiều hạng mục quan trọng đã có những chuyển biến rõ rệt. Một số cầu lớn trên tuyến đã hoàn thành cọc khoan nhồi và đang bước vào giai đoạn thi công bệ, thân trụ và chuẩn bị gác dầm...

Ông Dương Đức Nam, tư vấn giám sát của Công ty Tecco, phụ trách giám sát từ Km 21 đến Km 66 của dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên cho biết, cầu tại Km 35 + 540 có tổng chiều dài 822m, là công trình cầu dài nhất của dự án. Vì cầu khá cao, toàn bộ nằm trên một đường cong, đồng thời thi công bên cạnh đường đang khai thác và thời tiết bất lợi nên đơn vị thi công gặp một số khó khăn, tuy nhiên nhà thầu vẫn đang nỗ lực thi công, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên được đưa vào khai thác từ tháng 4/2022 với quy mô 2 làn xe. Tuyến đường giúp giảm tải đáng kể cho quốc lộ 1 nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do mặt đường hẹp, không có dải phân cách cứng.

Nhiều phương tiện máy móc được huy động để thi công công trình. Ảnh: THÀNH LÂN

Ngày 29/5/2025, dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên chính thức được khởi công với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, mục tiêu mở rộng mặt đường lên 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 22m. Ngay sau lễ khởi công, các nhà thầu đã huy động tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực, nhanh chóng thi công trên toàn tuyến.

Tiếp đó, ngày 20/6 Bộ Xây dựng đã chính thức phát động đợt cao điểm 90 ngày đêm thi đua xây dựng, giải ngân, hoàn thành hơn 1.000 tỷ đồng khối lượng công việc đến tháng 9/2025.

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên có thời gian thi công ngắn, khoảng 8 tháng. Trong khi đó, tuyến đường vừa khai thác vừa thi công, địa hình phức tạp, nên bên cạnh việc hoàn thành tiến độ, dự án phải bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Được biết, để hỗ trợ quá trình triển khai, Bộ Xây dựng cũng giao các cơ quan chuyên môn bám sát hiện trường, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc kịp thời. Các đơn vị tư vấn giám sát phải tăng cường nhân lực có chuyên môn, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, nhà thầu để kiểm soát chặt chất lượng và an toàn công trình.

Thi công cầu trên tuyến. Ảnh: THÀNH LÂN

Việc đầu tư mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn La Sơn - Hòa Liên nhằm từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông theo quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, hiện đại. Đồng thời nâng cao năng lực khai thác, giảm thiểu tai nạn giao thông nhằm phát huy vai trò của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông trong việc kết nối giữa các địa phương; bảo đảm quốc phòng, an ninh trong vùng và cả nước.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 348 ngày 27/4/2024, Bộ Xây dựng phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1492 ngày 6/12/2024. Dự án có điểm đầu tại Km0, kết nối với điểm cuối của tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, thuộc địa phận thị trấn La Sơn, thành phố Huế; điểm cuối tại Km66, thành phố Đà Nẵng (nút giao Hòa Liên) kết nối với điểm đầu tuyến Hòa Liên - Túy Loan.

Dự án khi hoàn thành không chỉ nâng cao năng lực khai thác, giảm thiểu tai nạn giao thông mà còn tăng cường kết nối, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho cả khu vực miền Trung, đáp ứng sự kỳ vọng của người dân.