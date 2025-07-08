Sự kiện bình luận Để “cả nước là một đoàn quân” phát triển kinh tế tư nhân Tối 4/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo. Thông điệp Thủ tướng nhấn mạnh trong phát biểu kết luận: “Cả nước là một đoàn quân hành quân đến mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân” đã khẳng định vai trò chiến lược của khu vực tư nhân trong sự nghiệp phát triển đất nước thời kỳ mới.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 138/NQ-CP (ngày 16/5/2025) về Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW, thể hiện quyết tâm hành động khẩn trương, bài bản, khoa học.

Tiếp đó, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, và Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết số 139/NQ-CP về Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 198/2025/QH15, cụ thể hóa quá trình thực hiện.

Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, các trụ cột thể chế đã hình thành, cho thấy sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan Trung ương. Việc hành động nhanh, đồng bộ, không để “khoảng trống chính sách” là minh chứng rõ ràng cho tinh thần đổi mới đang chuyển hóa thành thực tiễn.

Ngày 18/5, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết. Ngày 30/5, Thủ tướng ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia; chỉ một ngày sau, Thủ tướng trực tiếp đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Tinh thần “đã nói là làm” không chỉ là thông điệp, mà đã trở thành phong cách điều hành xuyên suốt.

Sau ba tháng triển khai, các con số cho thấy tác động tích cực ban đầu. Tính đến cuối tháng 7, đã có 21 bộ, ngành và 50 địa phương ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Các bộ, ngành đề xuất cắt giảm hơn 2.760 thủ tục hành chính (chiếm 56,5%) và 1.770 điều kiện kinh doanh (22,7%). Riêng đến ngày 30/6, đã có 872 thủ tục và 118 điều kiện được cắt giảm là bước đi cụ thể trong cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đáng chú ý là sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường doanh nghiệp. Tháng 6, có hơn 24.400 doanh nghiệp thành lập mới là mức cao kỷ lục, tăng 60,5% so với cùng kỳ năm 2024. Tháng 7, thêm hơn 16.500 doanh nghiệp đăng ký, nâng tổng 7 tháng đầu năm lên gần 108.000, tăng 10,6%.

Vốn tăng thêm của doanh nghiệp đang hoạt động đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng, tăng tới 186%. Cùng thời gian, hơn 66.300 doanh nghiệp quay lại thị trường (tăng gần 50%), riêng tháng 7 là gần 15.000 (tăng 78%).

Hơn 536.000 hộ kinh doanh mới ra đời, tăng 165%; hàng chục nghìn hộ chuyển sang hình thức thuế kê khai hoặc thành lập doanh nghiệp đã phản ánh rõ nét sự chuyển dịch từ phi chính thức sang chính quy, minh bạch và hội nhập.

Những chuyển biến này cho thấy không chỉ là tín hiệu phục hồi, mà quan trọng hơn là niềm tin vào vai trò “Nhà nước kiến tạo, Chính phủ đồng hành” đang được khẳng định bằng hành động cụ thể.

Là đô thị trung tâm của khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung, Đà Nẵng có nền tảng cải cách mạnh mẽ, năng lực quản trị tốt và hệ sinh thái khởi nghiệp đang phát triển. Đây là điều kiện thuận lợi để thành phố đóng vai trò dẫn dắt vùng trong thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Đáng chú ý, Đà Nẵng đã chủ động triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW gắn với việc thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù mà Trung ương đã ban hành riêng cho thành phố. Đây là lợi thế quan trọng giúp Đà Nẵng có thêm dư địa thể chế và không gian chính sách để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân một cách hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Việc xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển hạ tầng số, cắt giảm thủ tục hành chính và triển khai mô hình hợp tác công - tư sẽ là hướng đi thiết thực. Đặc biệt, Đà Nẵng có thể tiên phong thử nghiệm các mô hình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ảnh hưởng lan tỏa trong vùng.

Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW không thể dừng lại ở khẩu hiệu, mà cần hiện diện trong từng chính sách hỗ trợ cụ thể, từng doanh nghiệp được tiếp cận vốn, đất đai, thị trường. Đó là bài toán thể hiện năng lực điều hành và bản lĩnh quản trị.

Tại phiên họp ngày 4/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính thẳng thắn chỉ rõ: nhiều bộ ngành, địa phương vẫn chưa ban hành kế hoạch hành động; thủ tục còn chồng chéo; phân cấp, phân quyền còn vướng mắc; nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp còn hạn chế.

Thủ tướng yêu cầu toàn hệ thống chính trị triển khai quyết liệt các nhóm nhiệm vụ đến cuối năm 2025, với ba đột phá được nhấn mạnh: thể chế phải thông thoáng, hạ tầng phải đồng bộ, nhân lực phải chất lượng. Đồng thời, yêu cầu cụ thể bao gồm: cắt giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ tiếp cận tín dụng, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Cùng với việc “trao quyền”, Chính phủ cũng nhấn mạnh yêu cầu cao về “trách nhiệm thực hiện”. Hành động phải thực chất, có sản phẩm, có kết quả cụ thể, đúng tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ quy trình, rõ kết quả).

Nghị quyết số 68-NQ/TW xác lập mục tiêu lớn: đưa kinh tế tư nhân trở thành một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Nhưng để đạt được điều đó, cần hành động nhất quán, đồng bộ và hiệu quả từ Trung ương đến địa phương, từ thể chế đến vận hành.

Phát triển kinh tế tư nhân không chỉ là nhiệm vụ của Chính phủ mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Quan trọng hơn, đó là cách để xây dựng một nền kinh tế mạnh từ chính nội lực của người dân, của doanh nghiệp, khi mỗi cá nhân, mỗi tổ chức đều được bảo vệ, khích lệ và tạo điều kiện để phát triển.

Khi cả nước “cùng hành quân như một đoàn quân” đồng bộ, thống nhất và bền chí, mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng không chỉ là khát vọng mà thực tế có thể đạt được.