Quy hoạch - Đầu tư Đê, kè chắn sóng dự án cảng Liên Chiểu: Phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa bão Trong tổng thể dự án xây dựng cảng Liên Chiểu, hạng mục đê và kè chắn sóng giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm bảo vệ khu vực cảng trước tác động của thiên nhiên khắc nghiệt mà còn là tiền đề quyết định năng lực vận hành và sức hút đầu tư của toàn bộ cảng trong tương lai.

Đê kè chắn sóng dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu đang gấp rút hoàn thành. Ảnh: THÀNH LÂN

Nỗ lực thi công

Sau hơn hai năm thi công khẩn trương, hạng mục đê, kè chắn sóng thuộc dự án đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu (phần cơ sở hạ tầng dùng chung) đã cơ bản hoàn thành, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lộ trình xây dựng cảng biển nước sâu lớn nhất miền Trung.

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng (chủ đầu tư dự án), gói thầu thi công xây lắp dự án do Liên danh Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân - Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO - Công ty CP Xây dựng Xuân Quang thực hiện.

Thời gian qua, các nhà thầu đã bố trí đủ thiết bị cho các mũi thi công đê, kè chắn sóng, nạo vét luồng, vũng quay tàu và hạng mục đường giao thông. Để đáp ứng khối lượng công việc rất lớn, các nhà thầu cũng huy động loạt thiết bị chuyên dụng như sà lan, cần cẩu tải trọng lớn để lắp cấu kiện cho đê, kè chắn sóng đủ 2 dây chuyền hoạt động liên tục.

Hạng mục đê chắn sóng đang được tích cực thi công. Ảnh: THÀNH LÂN

Hiện tại tổng khối lượng vượt tiến độ đề ra. Toàn bộ phần đê, kè đã được định hình rõ nét, với các khối bê tông đặc chủng khổng lồ xếp thành một tuyến chắn sóng vững chãi. Các hạng mục phụ trợ cũng đang được gấp rút hoàn thiện để bàn giao.

Gói thầu khởi công ngày 14/12/2022 với thời gian thực hiện hợp đồng 1.380 ngày; dự kiến hoàn thành công trình ngày 28/11/2025. Tính đến ngày 1/8 đã thi công hoàn thành 91,19% khối lượng.

Trong đó, hạng mục quan trọng nhất là đê chắn sóng và kè chắn sóng có tổng chiều dài 1.170m dài đã thi công đến vị trí Km 1+170, đạt 91,46%.

“Đến thời điểm này, có thể nói hạng mục đê, kè chắn sóng của cảng Liên Chiểu đã cơ bản về đích, bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão năm 2025. Với phần khối lượng còn lại, dự kiến sẽ hoàn thành vượt tiến độ trước ngày 28/11/2025. Đây là nỗ lực rất lớn của chủ đầu tư, ban quản lý dự án cùng các nhà thầu thi công”, ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng cho biết.

Bên cạnh đó, hạng mục nạo vét luồng tàu và khu nước đã thi công đạt 97,33% khối lượng, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/9. Đường giao thông và hệ thống thoát nước đã thi công đạt 75,74% khối lượng, dự kiến hoàn thành trước ngày 28/11. Như vậy, toàn bộ dự án xây dựng cơ sở hạ tầng dùng chung bến cảng Liên Chiểu dự kiến sẽ hoàn thành vượt tiến độ.

Tăng tốc các dự án liên kết

Riêng dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng cho biết, gói thầu thi công xây dựng công trình khởi công ngày 8/9/2023, thời gian thực hiện hợp đồng 1.380 ngày, dự kiến hoàn thành ngày 14/2/2026. Tính đến ngày 1/8 đã thi công hoàn thành đạt 66,53% giá trị khối lượng.

Nhà thầu huy động nhiều máy móc chuyên dụng để đẩy nhanh tiến độ dự án. Ảnh: THÀNH LÂN

Trong đó, hạng mục cầu vượt nút giao đầu tuyến đã thi công đạt 82,12%, dự kiến hoàn thành trước ngày 14/2/2026; hạng mục cầu Liên Chiểu đạt gần 66%, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/10/2025; hạng mục cầu kênh và hầm chui đạt 90,59%, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/9/2025; hạng mục đường giao thông đạt hơn 37%, dự kiến hoàn thành trước ngày 14/2/2026; hạng mục cầu vượt nút giao cuối tuyến đạt gần 80%, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/1/2026; hạng mục di dời hạ tầng kỹ thuật cấp điện, chiếu sáng đạt 66%, dự kiến hoàn thành trước ngày 14/2/2026.

Đáng chú ý, trong tương lai, khi đường nối cảng Liên Chiểu và dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu hình thành sẽ gắn liền với Khu thương mại tự do Đà Nẵng, tạo điều kiện thuận lợi để thành phố trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa của khu vực và quốc tế, góp phần thu hút mạnh mẽ các dòng vốn đầu tư vào thành phố. Việc hoàn thành đê, kè chắn sóng sẽ tạo vùng nước lặng, an toàn cho các hoạt động nạo vét, xây dựng bến cảng sau này.

Dự án đường nối cảng Liên Chiểu cũng đang hối hả thi công. Ảnh: THÀNH LÂN

Khi hoàn thành, cảng Liên Chiểu sẽ có khả năng tiếp nhận tàu hàng trọng tải lớn, giảm tải cho cảng Tiên Sa hiện hữu, đồng thời mở ra một cửa ngõ giao thương quốc tế mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội của Đà Nẵng và cả khu vực miền Trung. Với tốc độ triển khai như hiện nay, việc đưa cảng Liên Chiểu vào khai thác giai đoạn 1 trong vài năm tới là hoàn toàn khả thi.

Dự án không chỉ giải quyết bài toán giao thông vận tải hàng hóa mà còn góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế biển của Việt Nam.

Trong bối cảnh kinh tế biển ngày càng đóng vai trò trung tâm, việc hoàn thiện sớm các dự án động lực trọng điểm như đường nối cảng Liên Chiểu, đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu… là minh chứng khẳng định quyết tâm “vươn ra biển lớn” của thành phố bên sông Hàn, nơi đang chuyển mình thành đô thị cảng biển hiện đại của Việt Nam và khu vực.