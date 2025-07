Xã hội Đề phòng cháy, nổ mùa nắng nóng Nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ cháy nổ gia tăng. Trước thực trạng này, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đang tích cực triển khai nhiều giải pháp, đồng thời kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, chủ động các phương án phòng ngừa.

Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4, Công an thành phố Đà Nẵng tham gia chữa cháy tại kho chứa vải trên đường Nguyễn Đình Tựu (phường An Khê) sáng 8/7. Ảnh: NGỌC QUỐC

Nguy cơ cháy nổ

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng đến đời sống, tinh thần của người dân.

Điển hình, sáng 8/7, một kho chứa vải tại đường Nguyễn Đình Tựu (phường An Khê) bốc cháy dữ dội. Hơn 6 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4 (thuộc Công an thành phố Đà Nẵng) được huy động đến hiện trường.

Do kho chứa nhiều vải vụn, ngọn lửa lan nhanh kèm khói đen dày đặc, lực lượng chức năng phải phá cửa, đeo mặt nạ chống độc và chia làm nhiều mũi tiếp cận để khống chế đám cháy.

Đến trưa cùng ngày, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn, nhưng toàn bộ vải trong kho bị thiêu rụi, không có thiệt hại về người.

Chị Hà Ngọc Thủy (phường Hòa Xuân) cho biết nguy cơ cháy, nổ luôn tiềm ẩn, nhất là tại các khu dân cư, chung cư, xưởng sản xuất.

Mỗi người dân cần tự giác nâng cao ý thức, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong gia đình, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Lực lượng chức năng cần tăng cường tuyên truyền, tập huấn kỹ năng xử lý tình huống, trang bị kiến thức phòng cháy, chữa cháy cho người dân.

Theo Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4, từ đầu năm đến nay, đơn vị tiếp nhận và xử lý 9 vụ cháy với thiệt hại tài sản khoảng 200 triệu đồng, rất may không thiệt hại về người. Các vụ cháy hầu hết xảy ra tại khu dân cư và xưởng sản xuất, chủ yếu do chập điện.

Để nâng cao nhận thức cộng đồng, đơn vị đã tổ chức hơn 10 buổi tuyên truyền pháp luật về phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, xử lý tình huống cháy nổ cho người dân, tiểu thương, người lao động.

Ngoài ra, lực lượng còn phối hợp các địa phương triển khai 223 mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”, 783 “Điểm chữa cháy công cộng” và 177 “Điểm chữa cháy ban đầu”, góp phần nâng cao khả năng tự phòng, tự quản về phòng cháy, chữa cháy ngay tại cơ sở.

Nâng cao kỹ năng phòng chống

Trung tá Ngô Văn Thượng, Đội trưởng Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4 cho biết, dự báo trong thời gian tới, tình hình thời tiết nắng nóng tiếp tục diễn biến phức tạp, dẫn đến nguy cơ cao về cháy, nổ trong khu dân cư, chung cư, các khu công nghiệp và các chợ.

Người dân, doanh nghiệp, ban quản lý các chợ, tiểu thương cần cảnh giác, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng và chữa cháy, đặc biệt chú ý đến việc sử dụng điện an toàn.

Rất nhiều vụ cháy trong thời gian qua do chập điện hoặc dùng điện quá tải. Tại nhiều chợ truyền thống xây dựng đã lâu, hệ thống điện cũ dễ tăng nguy cơ chập điện.

Bên cạnh đó, một bộ phận người dân, tiểu thương bất cẩn trong việc sử dụng lửa. Nhiều trường hợp đốt hương, đốt vàng mã, hút thuốc rất dễ dẫn đến cháy, nổ.

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố xảy ra 34 vụ cháy, không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản khoảng 460 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2024, số vụ cháy giảm 19 vụ. Lực lượng cảnh sát đã xuất 94 lượt phương tiện cùng 618 lượt cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường trực tiếp chữa cháy.

Hầu hết vụ cháy có nguyên nhân do chập điện và bất cẩn trong việc sử dụng điện.

Theo đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhằm bảo đảm công tác phòng và chữa cháy, cứu nạn trên địa bàn, thời gian đến, đơn vị chủ động bám sát chỉ đạo, kế hoạch của Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND, Công an thành phố. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy; thực tập phương án chữa cháy tại các khu chợ, khu dân cư; vận động trang bị bình chữa cháy xách tay.

Bên cạnh đó, lực lượng công an thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm do không bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy.

Ngoài ra, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, trực chiến 24/24 giờ, bảo đảm trang thiết bị, phương tiện nhằm thực hiện tốt công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố xảy ra.