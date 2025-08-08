Thứ Sáu, 8/8/2025
Để vỏ thùng đựng hóa chất ngoài trời, công ty bị phạt

08/08/2025

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 685/QĐ-XPHC ngày 4/8/2025 xử phạt hành chính Công ty CP Xây lắp điện và cơ khí mạ Đà Nẵng vì không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định.

Trước đó, ngày 14/07/2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường... tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại Nhà máy cơ khí mạ của công ty (lô B10, B11, đường số 1, Cụm Công nghiệp Thanh Vinh mở rộng, phường Liên Chiểu).

Qua kiểm tra, đã phát hiện 50 vỏ thùng chứa axít acrylic với hàm lượng 33%, tương đương độ pH là 1, 8 đã qua sử dụng đang để ngoài trời tại khu đất nằm trong khuôn viên nhà máy và không có mái che, không có các biện pháp thu gom, tập kết vào kho lưu giữ chất thải nguy hại.

Với hành vi này, công ty bị xử phạt 30 triệu đồng và không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do công ty đã thu gom các thùng chứa hóa chất này và đưa vào khu vực lưu trữ theo đúng quy định.

      Để vỏ thùng đựng hóa chất ngoài trời, công ty bị phạt

