Xã hội Đề xuất điều chỉnh mở rộng Khu đô thị Đại học Đà Nẵng lên 558ha ĐNO - Sáng 28/10, tại buổi làm việc giữa lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo với lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng đã thống nhất đề xuất Chính phủ điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Đại học Đà Nẵng từ 300ha lên 558ha.

UBND thành phố Đà Nẵng làm việc với đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: DIỄM HƯƠNG

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Tấn Dũng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng chủ trì buổi làm việc.

Các ý kiến đều khẳng định đề xuất trên phù hợp với định hướng phát triển giáo dục đại học và xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tri thức, khoa học - công nghệ của cả nước.

Theo báo cáo của Đại học Đà Nẵng tại buổi làm việc, việc điều chỉnh quy hoạch được xác định là bước đi cần thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục đại học trong bối cảnh mới, phù hợp với chủ trương của Trung ương và định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tri thức, khoa học - công nghệ của cả nước.

Quy hoạch mới dự kiến nâng quy mô Khu đô thị Đại học Đà Nẵng lên khoảng 558ha (theo quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 9/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ là 300ha), gắn kết trực tiếp với phân khu đổi mới sáng tạo phía Nam thành phố, tạo nền tảng hình thành hệ sinh thái nghiên cứu, khởi nghiệp và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến hơn 14.200 tỷ đồng, từ ngân sách nhà nước và các nguồn xã hội hóa.

Khi hoàn thành, Khu đô thị Đại học Đà Nẵng sẽ trở thành biểu tượng mới của giáo dục đại học miền Trung, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững đến năm 2030.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Tấn Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: DIỄM HƯƠNG

Đại học Đà Nẵng đặt mục tiêu phấn đấu lọt tóp 150 đại học hàng đầu châu Á, có ít nhất một nhóm ngành vào top 100 đại học hàng đầu thế giới; mỗi năm tạo 50 doanh nghiệp khởi nghiệp và thu hút tối thiểu 50 triệu USD cho nghiên cứu và công nghệ.

Đây là các nhiệm vụ được giao theo kết luận của Trung ương về phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tại buổi làm việc, Đại học Đà Nẵng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND thành phố thống nhất phương án điều chỉnh tổng thể quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt; đồng thời xem xét phân cấp cho thành phố quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch để bảo đảm tính chủ động, linh hoạt.

Đại học Đà Nẵng đề xuất thành phố hỗ trợ giải phóng mặt bằng, bố trí quỹ đất tái định cư và chuẩn bị các điều kiện hạ tầng phục vụ triển khai giai đoạn 2026 - 2030.

Phó chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định sẽ phối hợp cùng các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy hoạch.

Bộ đề nghị UBND thành phố và Đại học Đà Nẵng tiếp tục đồng hành, bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục đại học và nhu cầu nhân lực chất lượng cao của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng nhấn mạnh, chính quyền thành phố cam kết đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm được triển khai; đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng.

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Đại học Đà Nẵng, xây dựng kế hoạch chi tiết, bảo đảm quyền lợi người dân vùng dự án và khẩn trương hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, việc điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Đại học Đà Nẵng là nhiệm vụ chiến lược, góp phần xây dựng không gian đô thị đại học, đổi mới sáng tạo hiện đại, đóng vai trò động lực thúc đẩy mục tiêu phát triển Đà Nẵng trở thành đô thị thông minh, trung tâm giáo dục, khoa học - công nghệ của cả nước trong giai đoạn mới.