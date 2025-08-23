Du lịch Đến Mỹ Sơn nghe hô hát bài chòi ĐNO - Vào mỗi dịp cuối tuần, khách tham quan Khu đền tháp Mỹ Sơn (xã Thu Bồn) sẽ được trải nghiệm những làn điệu hô hát bài chòi đặc sắc giữa không gian miền di sản.

Đội hô hát bài chòi Mỹ Sơn trình diễn phục vụ khách. Ảnh: VĨNH LỘC

Chương trình đã trở thành một sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn, mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách gần xa. “Tôi thật sự bất ngờ khi thưởng thức loại hình nghệ thuật độc đáo này” - bà Jenny, du khách đến từ Mỹ nói.

Theo vị nữ du khách, ban đầu bà nghĩ đây chỉ là buổi biểu diễn nghệ thuật thông thường, nhưng khi được nghe hướng dẫn viên giới thiệu, bà đã tham gia và cảm nhận được sự gần gũi, vui nhộn mà sô diễn mang lại. Phần thưởng bà Jenny nhận được sau “hội” bài chòi là một tượng thần siva bằng gốm đỏ.

“Trò chơi này rất tuyệt vời, có tính tương tác cao, bạn không chỉ được xem trình diễn mà còn là một phần của câu chuyện đó” – bà Jenny vui vẻ.

Chính thức được tổ chức từ đầu tháng 3/2025, chương trình biểu diễn hô hát bài chòi tại Mỹ Sơn chủ yếu diễn ra vào 2 ngày cuối tuần bên vệ đường lối vào trung tâm di tích. Sức hấp dẫn của sô diễn không đơn thuần chỉ là những làn điệu dân ca truyền thống xứ Quảng mà còn là một trò chơi có thưởng.

Người chơi được phát những thẻ bài, sau đó các “hiệu” (nghệ nhân hát bài chòi) sẽ hát những câu ca, hò vè đầy ngẫu hứng để gọi tên các con bài. Ai có con bài được gọi sẽ nhận được giải thưởng là một món quà lưu niệm. Chính sự tương tác này đã xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ nhân và du khách, mang lại niềm vui và sự hứng thú cho tất cả mọi người.

Du khách nước ngoài được hướng dẫn chơi bài chòi. Ảnh: VĨNH LỘC

Ông Nguyễn Nhí – Đội trưởng Đội hô hát bài chòi Mỹ Sơn cho biết, tất cả diễn viên, nhạc công đều là nông dân trong làng, vì đam mê, yêu thích bài chòi mà kết nối lại thành lập đội trình diễn.

“Với khách Việt thì dễ cảm nhận hơn nhưng với du khách nước ngoài thì họ rất bỡ ngỡ vì không hiểu bài chòi nên mình phải phiên dịch, hướng dẫn, khi khách hiểu tham gia đều rất thích thú. Qua mỗi câu hát chúng tôi đồng thời giới thiệu văn hóa, con người xứ Quảng đến với bạn bè quốc tế” – ông Nguyễn Nhí bộc bạch.

Bảy thành viên của đội (3 nhạc công, 2 hát chính, 2 hát phụ kiêm chạy cờ) ai nấy đều nhiệt tình và trách nhiệm với vai trò của mình. Bà Bùi Thị Bích Tuyền diễn viên chính của đội bài chòi Mỹ Sơn cho hay, hàng tuần toàn đội đều tập trung luyện tập “ứng dụng” từng câu hát vào mỗi con cờ cho phù hợp (thông thường mỗi con cờ có 2 câu hát), nội dung bài hát phần lớn đề cập tình mẫu tử, tình yêu quê hương, đất nước, thỉnh thoảng lồng ghép những chi tiết về lịch sử, văn hóa Mỹ Sơn và vùng đất xứ Quảng.

“Phần đông khách nước ngoài không hiểu hết lời hát, nhưng họ cảm nhận được âm điệu, cái duyên trong từng lời ca. Sau buổi biểu diễn, họ đến bắt tay, cảm ơn, đó là động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục cống hiến” - nghệ nhân Bích Tuyền kể.

Dù mới hoạt động gần 6 tháng nhưng chương trình hô hát bài chòi tại Mỹ Sơn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách. Theo ông Nguyễn Công Khiết – Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, chương trình hát bài chòi không đơn thuần là một sản phẩm du lịch, mà còn là một phần trong kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

“Chúng tôi mong muốn mang đến một trải nghiệm đa giác quan cho du khách. Ở đó du khách được ngắm nhìn, lắng nghe, được cảm nhận, tương tác. Việc sử dụng các nhạc cụ dân tộc truyền thống, bố trí sân khấu nhỏ gọn bên ngoài khu đền tháp đã góp phần tôn vinh hơn các giá trị di sản Mỹ Sơn” – ông Nguyễn Công Khiết chia sẻ.

Du khách tham gia trò chơi trúng thưởng được tặng quà. Ảnh: VĨNH LỘC

Cùng với chương trình văn nghệ dân gian Chăm, trải nghiệm ẩm thực địa phương, trình diễn nghề truyền thống hay khám phá di tích bằng xe đạp…, chương trình hô hát bài chòi tại Khu đền tháp Mỹ Sơn đã thổi hồn vào không gian di sản bằng những giá trị văn hóa đặc sắc mang tính cộng đồng cao. Từ đó, tạo ra sự kết nối, giao thoa độc đáo giữa quá khứ và hiện tại của 2 nền văn hóa Việt – Chăm.