Thông tin doanh nghiệp Dịch vụ cho thuê xe nâng người làm việc trên cao uy tín Xe nâng người làm việc trên cao là thiết bị chuyên dụng, hỗ trợ di chuyển và làm việc an toàn tại các vị trí cao, khó tiếp cận. Với cấu trúc chắc chắn, linh hoạt và thân thiện môi trường,cho thuê xe nâng người làm việc trên cao là giải pháp tối ưu thay thế thang, giàn giáo trong công nghiệp và xây dựng.

Vì sao nên thuê xe nâng người làm việc trên cao?

Trước đây, để tiếp cận các vị trí trên cao, người lao động phải sử dụng thang, dây hoặc giàn giáo, nhưng những công cụ này tiềm ẩn nhiều rủi ro an toàn và hạn chế về độ cao. Nhiều tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra do ngã từ giàn giáo. Ngày nay, với các công trình quy mô lớn và yêu cầu an toàn cao, thuê xe nâng người làm việc trên cao đã trở thành giải pháp thay thế lý tưởng cho các công cụ truyền thống nhờ những ưu điểm nổi bật sau:

Đảm bảo an toàn và hiệu quả công việc

Xe nâng người được thiết kế với sàn làm việc chắc chắn, bao quanh bởi lan can bảo vệ, đảm bảo an toàn tối đa khi làm việc ở độ cao. Thao tác vận hành đơn giản, được hỗ trợ bởi các đơn vị cho thuê xe nâng người chuyên nghiệp, giúp nâng, hạ và di chuyển nhanh chóng. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian, nhân lực mà còn đảm bảo tiến độ và nâng cao hiệu quả công việc.

Linh hoạt, dễ dàng di chuyển trên mọi địa hình

Với hệ thống dẫn động 4 bánh (4x4) và khung nâng linh hoạt, xe nâng người có thể xoay trái, xoay phải và tiếp cận các vị trí phức tạp một cách dễ dàng. Động cơ chạy điện hoặc dầu mạnh mẽ giúp xe di chuyển mượt mà trên địa hình gồ ghề, đáp ứng nhu cầu làm việc tại nhiều vị trí khác nhau.

Dễ bảo dưỡng, tăng tính chuyên nghiệp

Xe nâng người được thiết kế để bảo dưỡng đơn giản, đảm bảo độ bền và hoạt động ổn định. Việc thuê xe nâng người làm việc trên cao không chỉ giúp nhà thầu tiết kiệm chi phí bảo trì mà còn nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp trong mắt khách hàng, chủ đầu tư, tạo cơ hội tiếp cận các dự án lớn hơn.

Tiết kiệm chi phí, tăng tiện lợi

Mua xe nâng người đòi hỏi chi phí đầu tư lớn và có thể gây lãng phí nếu không sử dụng thường xuyên. Các vấn đề như khấu hao, bảo quản hay vận chuyển cũng gây khó khăn. Thuê xe nâng người giúp nhà thầu tiết kiệm chi phí, lựa chọn thiết bị phù hợp với từng dự án mà không cần lo lắng về bảo dưỡng hay lưu kho.

Cho thuê xe nâng người làm việc trên cao gồm các loại xe

Trên thị trường hiện nay, các thương hiệu xe nâng người uy tín như JLG, Haulotte, Genie, Sinoboom (từ Mỹ, châu Âu, Trung Quốc) cung cấp đa dạng dòng xe phục vụ nhu cầu làm việc trên cao. Dưới đây là ba loại xe nâng người chính, được phân loại dựa trên cấu tạo và ứng dụng, phù hợp với dịch vụ thuê xe nâng người làm việc trên cao:

Xe nâng người cắt kéo

Xe nâng người cắt kéo có khung nâng dạng chữ X, chỉ di chuyển theo phương thẳng đứng. Cấu tạo gồm thân xe, bánh xe (lốp cao su đặc), thang nâng, sàn nâng, hệ thống thủy lực, điện, điều khiển, an toàn và xử lý khẩn cấp. Xe sử dụng động cơ điện hoặc diesel, với chiều cao làm việc từ 6m đến 18m, tải trọng tối đa 500kg.

Ứng dụng: Thích hợp cho thi công nhà xưởng, lắp đặt hệ thống điện, cứu hỏa, trần vách, vệ sinh công nghiệp. Xe chạy điện phù hợp trong không gian hẹp, trong nhà; xe diesel hoạt động tốt trên địa hình gồ ghề ngoài trời.

Xe nâng người dạng Boom Lift

Xe nâng người Boom Lift được chia thành hai loại với đặc điểm riêng:

Xe nâng người cần thẳng (Telescopic Boom Lift)

Loại xe này có cần nâng dạng ống lồng, gồm 2 hoặc nhiều ống thép lồng nhau. Cấu tạo tương tự xe cắt kéo, với lốp cao su hơi hoặc đặc, sử dụng động cơ điện hoặc diesel. Chiều cao làm việc từ 14m đến 58m, tải trọng tối đa 227kg.

Ứng dụng: Dùng trong thi công nhà xưởng, lắp ráp kết cấu, đường ống, kính, bảo trì công trình. Phù hợp với địa hình đa dạng và các vị trí cao, xa, khó tiếp cận.

Xe nâng người cần gấp khúc (Z Boom Lift)

Xe có cần nâng gấp khúc, dạng chữ Z với nhiều đoạn đốt nối tiếp. Cấu tạo tương tự, sử dụng động cơ điện, hybrid, diesel, xăng hoặc gas. Chiều cao tối đa 48m, tải trọng 227kg.

Ứng dụng: Phù hợp cho sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp trong nhà xưởng có nhiều vật cản hoặc ngoài trời.

Xe nâng người chân nhện

Xe nâng người chân nhện có cơ cấu nâng dạng ống lồng hoặc gấp khúc, với chân chống dạng nhện. Xe sử dụng bánh xích cao su, động cơ diesel, chiều cao làm việc tối đa 32m, tải trọng 200kg.

Ứng dụng: Dùng cho cắt tỉa cây, sơn, trang trí trong và ngoài tòa nhà, trung tâm thương mại. Phù hợp với địa hình phức tạp như nền đất yếu, bậc thang, đá hoa cương.

Thuê xe nâng người làm việc trên cao là giải pháp tối ưu, giúp nhà thầu lựa chọn loại xe phù hợp với từng dự án, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Bảng giá bán và thuê xe nâng người JLG Mỹ 2025

Dưới đây là thông tin cập nhật về giá thuê xe nâng người làm việc trên cao và giá bán xe nâng người thương hiệu JLG (Mỹ) cho 2025. Giá cả được xây dựng để hỗ trợ nhà thầu lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu thi công, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Loại xe nâng người

Giá thuê tháng (VNĐ)

Giá bán (VNĐ)

Xe nâng cắt kéo 6m

5.300.000 - 6.000.000

370.000.000 - 400.000.000

Xe nâng cắt kéo 8m

7.500.000 - 7.800.000

400.000.000 - 450.000.000

Xe nâng cắt kéo 10m

9.500.000 - 10.000.000

450.000.000 - 500.000.000

Xe nâng cắt kéo 12m

11.200.000 - 11.700.000

450.000.000 - 550.000.000

Xe nâng cắt kéo 14m

16.500.000 - 18.000.000

750.000.000 - 850.000.000

Xe nâng cắt kéo 16m

22.000.000 - 23.000.000

850.000.000 - 950.000.000

Xe Boom Lift điện 12m

21.500.000 - 22.000.000

1.100.000.000 - 1.300.000.000

Xe Boom Lift điện 16m

24.500.000 - 25.500.000

1.400.000.000 - 1.500.000.000

Xe Boom Lift điện 20m

32.000.000 - 34.000.000

2.300.000.000 - 2.500.000.000

Xe Boom Lift dầu 16m - 20m

23.000.000 - 30.000.000

1.200.000.000 - 2.000.000.000

Xe Boom Lift dầu 20m - 32m

30.000.000 - 45.000.000

Liên hệ

Xe Boom Lift dầu 35m - 58m

70.000.000 - 130.000.000

Liên hệ



Ghi chú:

- Giá thuê và bán trên là tham khảo, chưa bao gồm phí vận chuyển, thuế VAT hoặc các chi phí phát sinh.

- Để nhận báo giá chi tiết theo từng loại xe và địa điểm công trình, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty.

- Thuê xe nâng người làm việc trên cao là giải pháp tiết kiệm, linh hoạt, phù hợp với các dự án ngắn hạn hoặc cần thiết bị đa dạng.

Vì sao nên chọn thuê xe nâng người làm việc trên cao tại BNT Việt Nam

Với sứ mệnh mang lại trải nghiệm tối ưu cho khách hàng, BNT Việt Nam tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê xe nâng với chi phí hợp lý, chất lượng hàng đầu, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đa dạng:

Nhà phân phối chính hãng: BNT Việt Nam cung cấp các dòng xe nâng Hangcha chính hãng, đảm bảo độ bền và hiệu suất.

Linh hoạt thời gian thuê: Dịch vụ cho thuê xe nâng được thiết kế linh hoạt, phù hợp với mọi khung thời gian sử dụng.

Đa dạng loại xe: Cung cấp nhiều dòng xe nâng làm việc trên cao, đáp ứng mọi nhu cầu công việc từ đơn giản đến phức tạp.

Bảo dưỡng định kỳ: Tất cả xe nâng đều được kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo an toàn và hiệu quả vận hành.

Hỗ trợ chuyên nghiệp: Đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng hỗ trợ nhanh chóng và tận tình trong suốt quá trình thuê.

