Giáo dục - Việc làm Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường Đại học Đông Á cao nhất 20,5 điểm ĐNO - Ngày 22/8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á công bố điểm chuẩn tất cả ngành đào tạo trình độ đại học chính quy năm 2025.

Trường Đại học Đông Á. Ảnh: KHÁNH LINH

Điểm chuẩn được công bố ở các phương thức: xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, xét tuyển sử dụng kết quả học tập lớp 12, xét kết quả học bạ theo tổ hợp 3 môn xét tuyển của năm lớp 12 và xét kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 của Trường Đại học Đông Á dao động 15 - 20,5 điểm. Trong đó, các ngành Y khoa, Dược có điểm cao nhất với lần lượt 20,5 và 19 điểm.

Tiếp đến là các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hồi chức năng với điểm chuẩn 17 điểm. Tất cả ngành còn lại có điểm chuẩn 15 điểm.

Đối với phương thức xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chi Minh tổ chức, điểm chuẩn cao nhất là 800 điểm ở các ngành Y khoa và Dược; 750 điểm ở các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hồi chức năng; các ngành khác ở mức 600 điểm.

Với phương thức xét kết quả học bạ theo tổ hợp 3 môn xét tuyển của năm lớp 12, điểm chuẩn ngành Y khoa và Dược là 24 điểm; các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hồi chức năng 19,5 điểm; tất cả ngành còn lại 18 điểm.

Với phương thức xét kết quả học tập năm lớp 12, ngành Y khoa và Dược có điểm chuẩn cao nhất với mức 8,0 điểm; các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hồi chức năng 6,5 điểm; tất cả ngành còn lại ở mức 6,0 điểm.

Riêng với khối ngành Sức khỏe, bên cạnh điều kiện về điểm chuẩn, tất cả thí sinh phải đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Đồng thời mỗi ngành có yêu cầu riêng về học lực. Đối với ngành Y khoa và Dược học, thí sinh cần đạt học lực lớp 12 xếp loại Giỏi/Tốt (hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên) và học bạ phải thể hiện điểm tổng kết của môn Hóa học hoặc Sinh học.

Đối với các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh và Kỹ thuật phục hồi chức năng, điều kiện là học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên (hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên).

Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học đợt 1 từ ngày 23 - 25/8. Thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển và xem hướng dẫn thủ tục nhập học từ 17 giờ ngày 22/8. Thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ ngày 30/8.