Xã hội Điểm sáng xây dựng nếp sống văn minh đô thị Mô hình “Khu dân cư nói không với vàng mã” đang lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn phường Hòa Cường và trở thành một bước tiến quan trọng trong xây dựng cộng đồng văn minh ở đô thị.

Bà Nguyễn Thị Kiều Linh (trái) đi từng nhà để vận động người dân thực hiện tốt mô hình “Khu dân cư nói không với vàng mã”. Ảnh: Đ.G.H

“Dễ trước, khó sau”

Dù vào ngày rằm hay 30, mồng 1, nhiều khu dân cư trên địa bàn phường Hòa Cường luôn được gìn giữ vệ sinh môi trường sạch sẽ, khi những hộ dân nơi đây không đốt vàng mã.

Có được kết quả này là cả một quá trình vận động kéo dài theo phương châm “dễ trước, khó sau”. Từ năm 2018, cán bộ Mặt trận phường đã chọn những khu dân cư có mức độ đồng thuận cao triển khai thí điểm nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa.

Là người đề xuất thực hiện mô hình khi còn làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Thuận Tây cũ, bà Nguyễn Thị Kiều Linh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hòa Cường cho biết, lúc mới triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động, các cán bộ gặp nhiều phản ứng của người dân, bởi mô hình này “đi ngược” lại với nếp sống, thói quen tâm linh từ bao đời nay.

Đặc biệt, có trường hợp một cán bộ đảng viên cao tuổi kiên quyết không ký cam kết, vì cho rằng việc cúng lễ mà không đốt vàng mã là “phản truyền thống”.

Cán bộ Mặt trận xác định, để vận động người dân từ bỏ một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức văn hóa tín ngưỡng bao đời nay không hề dễ dàng nên trong quá trình triển khai, cán bộ phường thường chọn cách lắng nghe, giải thích và đồng hành thay vì áp đặt.

“Khi ấy, đoàn công tác phải kiên nhẫn tiếp cận riêng, đưa ra dẫn chứng cụ thể như phường Hòa Thuận Tây (cũ) nhiều năm liền thực hiện nếp sống văn minh, không đốt vàng mã ngày tất niên, mùng 1, nhưng vẫn là đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mọi việc suôn sẻ, bình an. Dù chưa hoàn toàn đồng thuận nhưng vị cán bộ ấy đã chấp nhận và không phản đối gay gắt nữa và hứa sẽ vận động người thân giảm dần việc đốt vàng mã”, bà Linh chia sẻ.

Sau thời gian dài “mưa dầm, thấm lâu”, đến nay trên địa bàn phường đã có 18 khu dân cư thực hiện hiệu quả mô hình “Khu dân cư nói không với vàng mã”, qua đó bỏ hẳn việc đốt vàng mã vào ngày rằm, mùng 1 và các dịp lễ, tạo môi trường sống trong lành, góp phần hình thành nếp sống văn minh.

Đây là một bước chuyển tích cực trong xây dựng đô thị văn hóa, gắn với tinh thần Chỉ thị số 43-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng trên địa bàn phường.

Tích cực hưởng ứng vì lợi ích chung

Việc tuyên truyền, vận động mô hình “Khu dân cư nói không với vàng mã” thực ra là quá trình “thương lượng” rất kiên trì giữa cán bộ và người dân, dựa theo tình hình thực tế từng khu dân cư, từng gia đình, từng con người để có cách tiếp cận phù hợp, hiệu quả.

Phần lớn người dân địa phương đều hiểu rõ tác hại của việc đốt vàng mã, từ đó điều chỉnh hành vi theo hướng giảm dần rồi tiến tới loại bỏ hoàn toàn tập tục này.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất vẫn là nhóm doanh nghiệp thuê mặt bằng và người dân tạm trú, những đối tượng biến động liên tục và ít gắn bó lâu dài với địa phương. Do đó, chính quyền cơ sở cần kiên trì áp dụng phương châm “mưa dầm thấm lâu”, linh hoạt tiếp cận từng trường hợp cụ thể.

Chia sẻ về kinh nghiệm vận động, bà Trần Thị Thuần, Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư 11HTT cho biết: “Với địa bàn nhiều người thuê trọ, việc tuyên truyền không hề dễ dàng. Mỗi lần, gặp người dân tôi lại thủ thỉ tâm sự về tác hại của việc đốt vàng mã ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe của chính gia đình họ. Sau đó, vận động họ mua ít, giảm dần, ví dụ mọi khi mua 50 ngàn vàng mã thì từ bây giờ mua 15 - 20 ngàn tượng trưng thôi, số tiền còn lại để sử dụng vào nhiều việc có ích như hưởng ứng từ thiện hằng năm.

Kết quả là khi tổ đi thu quỹ “Vì người nghèo”, có những hộ gia đình ủng hộ tới mấy trăm ngàn từ tiền tiết kiệm mua vàng mã. Thấy được kết quả như vậy chúng tôi rất vui mừng. Cuộc vận động đã mang lại hiệu quả tích cực, cải thiện môi trường sống, giảm ô nhiễm và nâng cao ý thức người dân một cách rõ rệt”.

Song, để duy trì hiệu quả bền vững của mô hình càng đòi hỏi nỗ lực lớn từ nhiều phía. Đó là sự vào cuộc quyết liệt, sát sao của đội ngũ lãnh đạo cơ sở, mà trong đó, các bí thư chi bộ, cấp ủy viên, trưởng ban, ngành, hội, đoàn thể ở khu dân cư phải là những người gương mẫu thực hiện trước.

Cùng với việc đưa chỉ tiêu thực hiện mô hình vào nghị quyết chi bộ hằng năm là khuyến khích, động viên người dân thực hiện tốt mô hình “không đốt vàng mã” thông qua hình thức tổng kết, khen thưởng...