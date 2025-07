Giáo dục - Việc làm

Diễn đàn học thuật kết nối các nhà khoa học quốc tế

ĐNO - Trong hai ngày 14 và 15/7, hội thảo khoa học quốc tế “Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực” lần thứ 14 - CITA (Conference on Information Technology and its Applications) 2025 diễn ra tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia.