Kinh tế Điện lực Đà Nẵng nỗ lực khôi phục cấp điện tại các khu vực sạt lở ĐNO - Mưa lớn những ngày qua gây hư hỏng nhiều tuyến đường dây, cột điện, hàng nghìn hộ dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, bị gián đoạn cấp điện.

Trước tình hình đó, Công ty Điện lực Đà Nẵng triển khai chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC); chủ động phối hợp Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương rà soát khu vực có nguy cơ cao, kiểm tra hành lang tuyến và thiết bị trên toàn địa bàn.

Vị trí đồi bị sạt lở do mưa lũ làm đổ cột điện số 33 đường dây 110kV Phước Sơn - Thủy điện Đăk Mi 4. Ảnh: PHƯƠNG ANH

Để đảm bảo an toàn cho người dân trong điều kiện mưa lũ, các đội quản lý điện đã ngừng cấp điện gần 3.500 trạm biến áp tại khu vực ngập sâu, vùng trũng thấp và nơi có nguy cơ sạt lở, hạn chế tối đa nguy cơ cháy nổ, tai nạn điện trong dân.

Mưa lớn gây thiệt hại đáng kể cho hệ thống điện. Tại khu vực Trà My, sạt lở khiến gần 15 cột điện trung - hạ áp bị gãy đổ.

Địa hình núi dốc, đường bị chia cắt khiến việc tiếp cận và khôi phục hết sức khó khăn.

Lãnh đạo Phòng An toàn, Phòng Kỹ thuật và Xí nghiệp lưới điện cao thế Đà Nẵng bàn phương án khắc phục sự cố cột 110kV và đường dây 22kV cấp điện khu vực vùng cao Phước Sơn. Ảnh: PHƯƠNG ANH

Đặc biệt nghiêm trọng là sự cố tại huyện Phước Sơn (cũ) ngày 28/10, khi sạt lở tại xã Phước Hiệp làm đổ hoàn toàn cột số 33 đường dây 110kV Phước Sơn - Đăk Mi 4B, tuyến cấp điện duy nhất cho trạm 110kV Phước Sơn.

Cùng thời điểm, đường dây 22kV dự phòng từ Hiệp Đức (cũ) hư hỏng do mưa lũ, khiến toàn huyện mất điện, ảnh hưởng lớn đến đời sống, thông tin liên lạc và chỉ đạo ứng phó thiên tai.

Cột số 33 đường dây 110kV Phước Sơn - Thủy điện Đăk Mi 4. Ảnh: PHƯƠNG ANH

Ngay sau sự cố, Công ty Điện lực Đà Nẵng thành lập đoàn công tác đặc biệt gồm cán bộ Phòng An toàn, Phòng Kỹ thuật và Xí nghiệp Lưới điện cao thế khẩn trương tiếp cận hiện trường để đánh giá và xây dựng phương án khắc phục.

Tuy nhiên, nhiều tuyến đường bị sạt taluy, đất đá tiếp tục trượt làm phương tiện cơ giới không thể di chuyển, buộc lực lượng phải đi bộ tiếp cận khu vực bị sự cố.

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng Võ Anh Hùng cho biết, đơn vị đề nghị hỗ trợ phương tiện mở đường để vận chuyển thiết bị. “Thông tuyến là điều kiện tiên quyết. Ngành điện đang huy động tối đa nhân lực, tranh thủ từng giờ để khôi phục cấp điện cho bà con khi đảm bảo an toàn”, ông Hùng nói.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp hỗ trợ ngành điện lực; đồng thời nhấn mạnh việc khôi phục cấp điện là yêu cầu cấp thiết, phục vụ đời sống và công tác ứng phó thiên tai.

Theo EVNCPC, mưa lũ đã gây 376 sự cố trong khu vực, 306.729 khách hàng bị mất điện.

Riêng tại Đà Nẵng, có thời điểm 104.219 khách hàng bị ảnh hưởng. EVNCPC khẳng định các đơn vị đang ứng trực 24/24 giờ, đảm bảo an toàn và khôi phục điện sớm nhất có thể.