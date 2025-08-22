Môi trường Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất thành phố Đà Nẵng năm 2025 ĐNO - Sáng 22/8, Ban Chỉ đạo tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp thành phố tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất thành phố Đà Nẵng năm 2025 tại Nhà máy nước Cầu đỏ. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường dự buổi diễn tập.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (thứ 5, bên phải sang) trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia diễn tập. Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo tình huống giả định, khoảng 9 giờ 30, ngày 22/8, tại khu vực kho nhà chứa Clo của Nhà máy nước Cầu đỏ xảy ra sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất Clo. Nguyên nhân do trong lúc thao tác thay bình khí Clo, 2 nhân viên vận hành bất cẩn làm xì van bình, khiến khí Clo rò rỉ ra khỏi bình chứa.

Tình huống giả định: Trong lúc thao tác thay bình khí Clo, 2 nhân viên vận hành bất cẩn làm xì van bình khí Clo, khiến khí Clo rò rỉ ra khỏi bình chứa, gây ra sự cố rò rỉ. Ảnh: NGỌC PHÚ

Nhận thấy tình huống nguy cấp, 2 nhân viên vận hành nhanh chóng sử dụng thiết bị bảo hộ chuyên dụng để thao tác xử lý nguồn rò rỉ khí Clo. Tuy nhiên, do tâm lý hoảng hốt, cộng thêm hít phải một lượng khí Clo trước đó, thao tác không còn chuẩn đã làm hỏng van đầu bình chứa, hơi Clo tiếp tục bị rò rỉ ra ngoài và tạm thời không có biện pháp ngăn chặn.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng đưa nạn nhân ra bên ngoài. Ảnh: NGỌC PHÚ

Do hít phải lượng khí Clo ban đầu, 2 công nhân kỹ thuật có dấu hiệu bất thường về sức khỏe nên quyết định thoát ra ngoài khu vực nhà chứa Clo và báo động đến người phụ trách trực tiếp của Nhà máy nước Cầu đỏ thông qua bộ đàm và hệ thống báo động của nhà máy.

Người phụ trách trực tiếp nhanh chóng thông báo đến Ban phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của công ty nhằm tăng cường lực lượng, phương tiện chi viện ứng phó xử lý sự cố từ phía Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng.

Nhân viên bị ngạt khí độc được đưa đi cấp cứu kịp thời. Ảnh: NGỌC PHÚ

Sự cố xảy ra vượt quá khả năng ứng phó của lực lượng ứng phó sự cố Nhà máy nước Cầu đỏ. Ngay sau đó, các lực lượng khác như Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng, lực lượng công an và dân quân tự vệ phường Cẩm Lệ, Sở Y tế, Sở Công Thương, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Tiểu đoàn phòng hóa 78 Bộ Tham mưu Quân khu 5 được huy động, phối hợp triển khai các biện pháp để ứng phó.

Sau một thời gian, sự cố được xử lý kịp thời. Công tác tiêu độc môi trường và tiêu tẩy, vệ sinh, thực hiện đo kiểm, quan trắc, điều tra nguyên nhân được thực hiện nhanh chóng.

Các lực lượng nhanh chóng được huy động đến hiện trường để xử lý sự cố. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu tại diễn tập, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường đề nghị các doanh nghiệp có hoạt động hóa chất phải nâng cao nhận thức, xem công tác phòng ngừa với sự cố hóa chất có vị trí, vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.

Doanh nghiệp cần thường xuyên kiểm soát tốt các nguồn có nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất; hoàn thiện quy trình quản lý an toàn, bố trí nơi lưu chứa hóa chất hợp lý và bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành; sử dụng hóa chất trong hoạt động sản xuất phải luôn chú trọng đến đặc tính nguy hiểm của hóa chất với con người và môi trường, để từ đó có những giải pháp phòng ngừa hiệu quả.

Đối với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan từ cơ sở đến cấp thành phố thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về quản lý an toàn tại các cơ sở có hoạt động hóa chất, đặc biệt là các cơ sở có trữ lượng tồn trữ hóa chất quy mô lớn, nhiều đặc tính nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Lực lượng chức năng tiến hành phun sương để ngăn chặn khí độc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Công tác đầu tư trang thiết bị, phương tiện cho hoạt động ứng phó với sự cố hóa chất cần phải được quan tâm, chú trọng từ doanh nghiệp đến các cơ quan chức năng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở Công Thương tham mưu tiếp tục tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất trong thời gian tới, với nhiều tình huống giả định khác nhau nhằm nâng cao khả năng hành động, bảo đảm tốt việc vận hành cơ chế ứng phó sự cố hóa chất cấp thành phố, nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

Lực lượng phòng hóa tiến hành xử lý sự cố rò rỉ khí Clo. Ảnh: NGỌC PHÚ