Chính trị Đoàn Hải quân Ấn Độ chào xã giao lãnh đạo thành phố Đà Nẵng ĐNO - Chiều 24/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tiếp đoàn tàu Hải quân Ấn Độ do Chuẩn đô đốc Susheel Menon - Chỉ huy Hạm đội Miền Đông Hải quân Ấn Độ làm trưởng đoàn đến chào xã giao.

Quang cảnh buổi tiếp đoàn. Ảnh: NGỌC HÀ

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh gửi lời chào mừng đến đoàn tàu Hải quân Ấn Độ đến thăm hữu nghị Đà Nẵng; đồng thời giới thiệu những nét nổi bật của thành phố Đà Nẵng mới, cùng những kỳ vọng về phát triển kinh tế, xã hội và cơ hội hợp tác đầu tư quốc tế trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (phải) tặng quà lưu niệm cho Chuẩn đô đốc Susheel Menon. Ảnh: NGỌC HÀ

Lãnh đạo thành phố ủng hộ lực lượng hải quân hai bên tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác, huấn luyện, chia sẻ kinh nghiệm nhằm góp phần bảo đảm tự do hàng hải, an ninh, an toàn trên biển; kỳ vọng những trải nghiệm văn hóa của đoàn tại Đà Nẵng sẽ góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước nói chung và giữa đoàn với người dân Đà Nẵng nói riêng.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo thành phố. Ảnh: NGỌC HÀ

Chuẩn đô đốc Susheel Menon cảm ơn sự tiếp đón nồng ấm và trọng thị của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng; đồng thời bày tỏ hy vọng chuyến thăm này sẽ góp phần gia tăng hiểu biết hơn về con người, vùng đất Đà Nẵng; thực hiện các công tác trao đổi kinh nghiệm, tăng cường quan hệ và hiểu biết lẫn nhau giữa hải quân hai nước.