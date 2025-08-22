Du lịch Đoàn KOLs và travel bloggers nổi tiếng Philippines trải nghiệm du lịch Đà Nẵng ĐNO - Từ ngày 18 – 22/8, Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng phối hợp hãng hàng không Cebu Pacific tổ chức chương trình famtrip đón đoàn KOLs và travel bloggers nổi tiếng từ Philippines đến tham quan, trải nghiệm tại Đà Nẵng.

Ngành du lịch địa phương chào đón đoàn KOLs và travel bloggers. Ảnh: TTXTDL Đà Nẵng

Đoàn với hơn 15 KOLs và bloggers có sức ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Trong đó nổi bật có Koji Arsua (When in Manila), Crystha Shayne (Hello Shayne), Alvin & Ms. Monica (The Cenzons), Melo Villareal (Out of Town Travel Vlog), Reylyn Ann Remegio (Travelokaloka Girl)…

Với thông điệp “Đà Nẵng mới – Trải nghiệm mới”, hành trình 5 ngày 4 đêm đã mang đến cho đoàn KOLs và bloggers bức tranh đa sắc màu về du lịch thành phố. Từ vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ của bán đảo Sơn Trà, giá trị văn hóa – lịch sử tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm và Ngũ Hành Sơn, đến không gian di sản phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn.

Đặc biệt, trải nghiệm du lịch cộng đồng và sinh thái tại Rừng dừa Bảy Mẫu, Làng gốm Thanh Hà, Làng rau Trà Quế đã đem lại cho đoàn những cảm nhận chân thực về sự gắn kết giữa văn hóa truyền thống và lối sống xanh bền vững của thành phố Đà Nẵng mới.

Hoạt động này được kỳ vọng mang lại những góc nhìn độc đáo, chân thực về du lịch Đà Nẵng, qua đó lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng du khách Philippines – thị trường được đánh giá giàu tiềm năng tại khu vực Đông Nam Á. Đồng thời, cũng là dịp để tăng cường hợp tác truyền thông với các hãng hàng không, công ty lữ hành và báo chí Philippines.

Đoàn KOLs và travel bloggers Philippines trải nghiệm ẩm thực đặc trưng của Đà Nẵng và tham quan phố cổ Hội An.