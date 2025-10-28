Du lịch Đoàn lữ hành Malaysia đến Đà Nẵng trải nghiệm và hợp tác phát triển du lịch ĐNO - Chiều 28/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, từ ngày 26-30/10, đoàn lữ hành Malaysia đến trải nghiệm và tìm hiểu cơ hội hợp tác du lịch với Đà Nẵng nhân dịp Hãng hàng không Vietjet Air mở đường bay từ Kuala Lumpur - Đà Nẵng.

Đoàn famtrip được chào đón tại sân bay. Ảnh: NGỌC HÀ

Đoàn famtrip Malaysia gồm 22 đại diện đến từ các công ty lữ hành chuyên nghiệp và uy tín của Malaysia. Chuyến khảo sát lần này được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác, trao đổi khách du lịch giữa Đà Nẵng (Việt Nam) và Kuala Lumpur (Malaysia) đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng và khu vực miền Trung Việt Nam đến du khách Malaysia.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn famtrip Malaysia tham quan và trải nghiệm các điểm đến nổi bật của thành phố Đà Nẵng như: Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills, Bảo tàng Đà Nẵng, Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa.

Đoàn trải nghiệm dịch vụ lưu trú tại khách sạn Wyndham Danang Golden Bay và Wink Icon Danang Riverside, thưởng thức chương trình nghệ thuật “Áo dài show”, ẩm thực địa phương…

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình Welcome Dinner - Giao lưu kết nối vào tối 27/10.

Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức đón tiếp đoàn famtrip Malaysia. Ảnh: NGỌC HÀ

Hiện nay, đường bay Kuala Lumpur - Đà Nẵng đang được khai thác bởi AirAsia, Batik Air Malaysia và Malaysia Airlines. Việc Vietjet Air chính thức khai thác đường bay này từ ngày 26/10/2025 đã nâng tổng tần suất lên 42 chuyến/tuần.

Theo đại diện Vietjet Air, Đà Nẵng từ lâu ghi dấu trong lòng du khách với cây Cầu Vàng biểu tượng, những bãi biển tuyệt đẹp và tinh hoa ẩm thực đặc trưng.

Không chỉ là điểm dừng chân lý tưởng để nghỉ dưỡng và khám phá, Đà Nẵng còn là cửa ngõ dẫn lối tới con đường di sản miền Trung với phố cổ Hội An, cố đô Huế thơ mộng và Khu đền tháp Mỹ Sơn huyền bí.

Trong khi đó, Kuala Lumpur - đô thị hiện đại của Malaysia - nổi tiếng bởi tháp đôi Petronas, các khu Chinatown, đền chùa và công trình tôn giáo mang dấu ấn Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Ấn Độ giáo, tạo nên một bức tranh đa văn hóa sôi động cả ngày lẫn đêm.