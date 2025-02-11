Kinh tế Doanh nghiệp Đà Nẵng chú trọng xuất khẩu vào thị trường Halal ĐNO - Nhận thấy tiềm năng lớn từ thị trường các nước Hồi giáo (Halal) trên toàn cầu, nhiều doanh nghiệp Đà Nẵng chủ động đầu tư công nghệ sản xuất, hoàn thiện tiêu chuẩn chất lượng và mở rộng xuất khẩu. Đây được xem là hướng đi chiến lược giúp doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế thành phố.

Công nhân làm việc tại Công ty TNHH Sản xuất - chế biến - kinh doanh xuất nhập khẩu Hương Quế (phường Hòa Khánh). Ảnh: VĂN HOÀNG

Đầu tư máy móc, mở rộng sản xuất

Để nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng tiêu chuẩn đa dạng của các thị trường xuất khẩu, Công ty TNHH Sản xuất - chế biến - kinh doanh xuất nhập khẩu Hương Quế (phường Hòa Khánh) đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng cho dây chuyền công nghệ mới, phục vụ sản xuất các dòng sản phẩm theo đơn đặt hàng của đối tác quốc tế.

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc công ty cho biết, tình hình sản xuất, kinh doanh từ đầu năm 2025 đến nay vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định, doanh thu tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm 2024.

Doanh nghiệp vẫn đều đặn xuất khẩu sang các thị trường truyền thống như: EU, Nam Mỹ… Đáng chú ý, công ty vừa mở rộng kết nối với đối tác tại Dubai và chuẩn bị xuất khẩu lô hàng đầu tiên dự kiến vào ngày 7/11.

Ông Sơn chia sẻ, công ty đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, dây chuyền chế biến tiên tiến, công nghệ mới để chuẩn hóa sản phẩm theo yêu cầu của từng thị trường, đặc biệt là thị trường Halal.

Việc đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt của thị trường này không chỉ giúp nâng cao giá trị thương hiệu mà còn tạo tiền đề để doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, hướng tới phát triển bền vững.

“Những tháng cuối năm 2025 và sang năm 2026, Hương Quế tiếp tục đặt trọng tâm vào các thị trường xuất khẩu lớn như EU, Nam Mỹ và thị trường Halal. Tín hiệu của các thị trường này đang rất tích cực”, ông Sơn cho hay.

Công ty TNHH Sản xuất - Chế biến - Kinh doanh xuất nhập khẩu Hương Quế đặt trọng tâm vào các thị trường xuất khẩu lớn như EU, Nam Mỹ và thị trường Halal. Ảnh: VĂN HOÀNG

Trong khi đó, Công ty TNHH Mỹ Phương Food (phường Hòa Khánh) lại là một trong những đơn vị tiên phong tại Đà Nẵng chủ động xây dựng và duy trì chứng nhận Halal trong nhiều năm qua.

Doanh nghiệp đã 3 năm liên tục tái đánh giá chứng nhận Halal, xuất khẩu thành công sang hai thị trường của Halal là Malaysia và Israel.

Năm 2025, công ty tham dự nhiều hội chợ quốc tế nhằm mở rộng cơ hội xuất khẩu sang những thị trường Halal lớn và tiềm năng như: Ả Rập Xê Út, Dubai, Ai Cập và Ấn Độ.

Bà Mai Thị Ý Nhi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Phương Food nhìn nhận, lợi thế của doanh nghiệp nằm ở chính nguồn nguyên liệu tự nhiên và quy trình sản xuất sạch, đáp ứng gần như trọn vẹn các yêu cầu của Halal mà không cần phải thay đổi quá nhiều.

Từ nguyên liệu đầu vào đến quy trình chế biến, đóng gói, nhãn mác… của sản phẩm bánh dừa nướng đều mang tính tự nhiên, phù hợp với các tiêu chuẩn của thị trường Halal.

Công ty TNHH Mỹ Phương Food (phường Hòa Khánh) đã đánh giá Halal 3 năm liên tiếp. Ảnh: VĂN HOÀNG

Bà Nhi cũng cho rằng, sau khi Đà Nẵng sáp nhập địa giới hành chính với Quảng Nam (cũ), vùng nguyên liệu nông sản của khu vực trở nên phong phú và đa dạng hơn.

Điều này mở ra cơ hội lớn để các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển sản phẩm thuần thực vật, thân thiện môi trường; tận dụng nguồn nguyên liệu bản địa để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng Halal toàn cầu.

“ Bên cạnh người Hồi giáo, nhiều khách hàng ở Mỹ và châu Âu cũng chọn sản phẩm có chứng nhận Halal vì sự an toàn, minh bạch và thân thiện với sức khỏe. Điều đó cho thấy, Halal không chỉ là thị trường ngách mà còn là xu hướng tiêu dùng toàn cầu. Bà Mai Thị Ý Nhi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Phương Food

Tháo gỡ rào cản để doanh nghiệp tiếp cận

Mặc dù tiềm năng thị trường Halal được đánh giá rất lớn, song việc tiếp cận và mở rộng xuất khẩu sang khu vực này vẫn là bài toán khó đối với doanh nghiệp Đà Nẵng. Qua thực tế, nhiều doanh nghiệp cho rằng cần thêm cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể để giúp họ vượt qua những rào cản ban đầu.

Ông Nguyễn Xuân Sơn cho rằng, chứng nhận Halal là “tấm vé thông hành” quan trọng để sản phẩm có thể vào được các thị trường các nước Hồi giáo. Song, chi phí để được cấp chứng nhận và duy trì đánh giá tiêu chuẩn Halal hằng năm lại khá cao, khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận.

“Để được cấp chứng nhận Halal, doanh nghiệp phải mất hơn 100 triệu đồng và mỗi năm phải thực hiện đánh giá, thẩm định lại toàn bộ quy trình sản xuất. Ngành Công Thương thành phố cần có chính sách hỗ trợ hoặc kiến nghị để tìm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp mạnh dạn hơn trong việc đầu tư đạt chuẩn Halal”, ông Sơn chia sẻ.

Tương tự, bà Mai Thị Ý Nhi cũng cho rằng, thực tế, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn mơ hồ về khái niệm Halal và thiếu thông tin về thị trường này nên chưa thể tiếp cận.

Các doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu, tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước, tận dụng cả hình thức xúc tiến trực tuyến và trực tiếp để quảng bá sản phẩm, kết nối đối tác.

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết, tính đến nay, trên địa bàn có 9 doanh nghiệp được cấp chứng nhận Halal. Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp tìm hiểu và xúc tiến vào thị trường Halal, những năm qua, thành phố đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động.

Gần nhất, vào tháng 9-2025, Sở Công Thương thành phố đã tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia các gian hàng tại Triển lãm quốc tế Halal Malaysia 2025 để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc trưng, giúp doanh nghiệp tiếp cận thông tin về thị trường sản phẩm, dịch vụ Halal.

Từ đó, có chính sách xúc tiến thương mại phù hợp và từng bước xâm nhập, mở rộng cơ hội xuất khẩu sang Malaysia và các quốc gia hồi giáo khác.

Tại triển lãm, một số doanh nghiệp đã kết nối với một số đối tác nước ngoài như: Công ty TNHH Mỹ Phương Food ký kết xuất khẩu hàng hóa với đối tác Malaysia; Công ty TNHH Sản xuất - Chế biến - Kinh doanh xuất nhập khẩu Hương Quế ký kết hợp tác với các nhà mua đến từ Philipines, Malaysia, Trung Quốc…