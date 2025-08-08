Quy hoạch - Đầu tư Doanh nhân Lê Hùng Anh khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại xã Hiệp Đức ĐNO - Chiều 7/8, ông Lê Hùng Anh (nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn BIN Corporation Group) khảo sát thực tế, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại xã Hiệp Đức.

Đoàn khảo sát thực tế tại khu vực sông Tranh. Ảnh: TRẦN VĂN LUẬN

Đoàn khảo sát thực tế tại danh thắng Hòn Kẽm Đá Dừng, Khe Cái và dọc bờ sông Tranh.

Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức Lưu Hoàng Ân cho biết, địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, đồng nghĩa phải có định hướng, giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, hình thành vùng dược liệu, nông nghiệp hữu cơ.

Xã tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế về tự nhiên, cảnh quan và môi trường tại Hòn Kẽm Đá Dừng, Khe Cái, Thủy điện Sông Tranh 4 để thu hút đầu tư, hình thành các điểm tham quan, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái.

Cùng với quyết tâm cao và phát huy tối đa nội lực, xã Hiệp Đức cần sự đồng hành, hợp tác của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

“Địa phương kiến nghị thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông mang tính động lực; xem xét khớp nối, rà soát, bổ sung quy hoạch xây dựng, tạo điều kiện thu hút đầu tư hạ tầng khung 1 cụm công nghiệp và một số công trình, dự án mang tính cấp thiết để thúc đẩy tăng trưởng”, ông Ân nói.