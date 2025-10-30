Thể thao Dốc sức vì phong trào Karate Võ sư Nguyễn Khánh Hiền dành nhiều tâm huyết cho việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate. Bên cạnh hoàn thành tốt công tác chuyên môn trong vai trò Phó Chủ tịch Liên đoàn Karate thành phố Đà Nẵng, võ sư này thành lập câu lạc bộ để truyền lửa đam mê cho thế hệ trẻ.

Võ sư Nguyễn Khánh Hiền hướng dẫn học trò tập Karate tại Câu lạc bộ Vietbudo. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Lan tỏa phong trào

Tập Karate gần 30 năm, võ sư Nguyễn Khánh Hiền đúc kết: “Karate giúp rèn luyện sức khỏe toàn diện và phát triển các phẩm chất tinh thần quan trọng như kỷ luật, tự tin, kiên nhẫn, sự bình tĩnh. Tôi muốn mọi người hãy một lần trải nghiệm, để cảm nhận được ý nghĩa tuyệt vời từ môn võ này”. Cũng từ mong muốn đó, ông Hiền luôn nỗ lực không ngừng để lan tỏa phong trào Karate trong cộng đồng.

Thực tế, võ sư Nguyễn Khánh Hiền là người “ngoại đạo”, bởi không theo con đường Karate chuyên nghiệp từ nhỏ. Năm 1998, khi đang là sinh viên theo học tại Huế, ông Hiền tìm đến Karate để tập luyện nhằm nâng cao sức khỏe. Từ người thầy của mình, ông bắt đầu mê mẩn với những động tác mạnh mẽ, dứt khoát và bén duyên với Karate đến nay. Sau khi tốt nghiệp, ngoài công việc chính, võ sư Nguyễn Khánh Hiền bắt đầu mở câu lạc bộ (CLB) để truyền lửa đam mê cho thế hệ trẻ.

Với những kinh nghiệm và đóng góp của mình, năm 2015, khi Liên đoàn Karate thành phố Đà Nẵng ra đời, võ sư Nguyễn Khánh Hiền được bầu giữ chức Phó chủ tịch. Nhớ lại thời điểm này, ông Hiền cho hay: “Karate đã xuất hiện tại Đà Nẵng nhưng chưa mạnh, chưa có sự lan tỏa. Trên cương vị là một trong những người đứng đầu liên đoàn, tôi nhận thấy phải có trách nhiệm hành động để lan tỏa phong trào”.

Thế là, ông Hiền cùng các thành viên trong Ban Chấp hành liên đoàn hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho những người có nhu cầu tập Karate cũng như các đơn vị, địa phương thành lập CLB.

Không chỉ tập trung tại các trung tâm huyện, thành phố (cũ), nhận thấy sự yêu thích của thanh, thiếu niên ở vùng sâu, vùng xa, Ban Chấp hành hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, mời huấn luyện viên có chuyên môn và tâm huyết trực tiếp giảng dạy tại trường học và trung tâm văn hóa các xã vùng sâu, xa. Đến nay, Karate đã phát triển khá đồng đều trên toàn thành phố, nhiều CLB thành lập và được giới chuyên môn đánh giá là một trong những địa phương có phong trào Karate phát triển mạnh nhất cả nước.

Để duy trì sự phát triển ổn định của phong trào, hằng năm, võ sư Nguyễn Khánh Hiền và các thành viên trong liên đoàn tổ chức Giải Karate các CLB thành phố Đà Nẵng. Đây là sân chơi hấp dẫn, thu hút rất đông võ sinh tham gia. Năm 2024, giải thu hút gần 500 vận động viên của 33 võ đường, CLB tham gia tranh tài.

Thương hiệu Vietbudo

Bên cạnh công tác chuyên môn của liên đoàn, võ sư Nguyễn Khánh Hiền mở CLB Karate Vietbudo. Hoạt động từ năm 2014 đến nay, CLB đã xây dựng thương hiệu trong làng Karate Đà Nẵng. Cao điểm dịp hè, CLB thu hút hơn 200 võ sinh theo học với các lớp mở cửa buổi tối hằng ngày tại Cung Thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường). Mỗi học viên của CLB học 3 buổi/tuần. Trong suốt quá trình giảng dạy và huấn luyện, võ sư Nguyễn Khánh Hiền không chỉ truyền đạt kiến thức, kỹ năng tự vệ cho các võ sinh, mà còn chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách. Ông Hiền nhấn mạnh, đây là điều rất quan trọng với người học võ.

Không khí tập luyện tại Câu lạc bộ Karate Vietbudo diễn ra sôi động. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Theo học tại CLB Karate Vietbudo 5 năm qua, em Võ Khang Nam cho hay: “Thầy Hiền đã truyền ngọn lửa đam mê Karate cho em. Sau quá trình học, bên cạnh nâng cao sức khỏe, em rèn được sự kiên nhẫn và tự tin trong mọi tình huống. Em sẽ tiếp tục theo học tại CLB để khai phá thêm những điều mới mẻ và bài học bổ ích”.

Song song việc dạy võ phong trào, CLB Karate Vietbudo đào tạo đội ngũ huấn luyện viên đai đen với 30 em, trong đó 15 em đạt trình độ nhị đẳng. Đáng chú ý, các em có tố chất tốt, đạt trình độ huấn luyện viên đã tham gia hỗ trợ võ sư Nguyễn Khánh Hiền đứng lớp.

Ngoài ra, từ sự huấn luyện của võ sư Nguyễn Khánh Hiền, nhiều học trò đã trưởng thành, mở CLB để tiếp tục nối nghiệp huấn luyện viên như CLB Karate Vietbudo Phước Lý, Vietbudo Nguyễn Khuyến. Đặc biệt, từ võ đường của Vietbudo, võ sư Nguyễn Khánh Hiền đã phát hiện, ươm mầm những tài năng để giới thiệu cho đội tuyển Karate Đà Nẵng. Hiện hai học trò của ông Hiền là Trần Trương Tấn Dũng và Nguyễn Đình Phú Hiển được giới thiệu theo đuổi đam mê với con đường Karate chuyên nghiệp.

“Để lan tỏa phong trào Karate, CLB Vietbudo sẽ chiêu sinh, mở rộng quy mô hoạt động. Đây cũng là cơ sở để phát hiện thêm những em có năng khiếu, giới thiệu cho đội tuyển Karate Đà Nẵng xây dựng lứa kế cận chất lượng, hướng đến phát triển bền vững”, ông Hiền nói.