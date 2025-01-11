Thứ Bảy, 1/11/2025
Thể thao

Đội trẻ Đà Nẵng dừng bước ở tứ kết giải bóng chuyền hạng A

NGUYÊN KHANG 01/11/2025 06:30

Ngày 31/10, đội trẻ Đà Nẵng đã khép lại Giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2025 diễn ra tại tỉnh Hà Tĩnh khi dừng bước ở tứ kết.

Ở trận đấu cuối cùng tại giải, Trẻ Đà Nẵng chạm trán Thành phố Hồ Chí Minh. Với phong độ ấn tượng tại vòng bảng, Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá cao hơn Trẻ Đà Nẵng. Dù thi đấu nỗ lực nhưng Trẻ Đà Nẵng không tránh khỏi trận thua với tỷ số 0-3 (19-25).

Dù không thể đi tiếp để cạnh tranh danh hiệu, Trẻ Đà Nẵng đã có những trận thử lửa bổ ích và được kỳ vọng trưởng thành hơn ở những giải đấu trong tương lai.

Khép lại lượt tứ kết, ban tổ chức xác định 2 trận bán kết là Vật liệu xây dựng Bình Dương - Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh - Vĩnh Long.

Song song giải đấu dành cho nam, nội dung của nữ xác định 2 trận bán kết là Hà Nội - Thái Nguyên, Quảng Ninh - Bắc Ninh.

Theo quy định, đội vô địch nam và nữ có suất thăng hạng dự Giải vô địch quốc gia 2026. Kết thúc Giải vô địch quốc gia 2025, 2 đội đã xuống hạng tại Giải hạng A toàn quốc 2026 là nữ Thành phố Hồ Chí Minh và nam Tây Ninh.

