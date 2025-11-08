Thứ Hai, 11/8/2025
Thể thao

Đội tuyển nữ Việt Nam vào bán kết giải Đông Nam Á

THÀNH DANH 11/08/2025 08:10

Tối 9/8, trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại đội tuyển nữ Indonesia với tỷ số 7-0 tại lượt trận thứ 2 bảng A Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025.

Các bàn thắng của đội chủ nhà được ghi bởi Bích Thùy, Hoàng Thị Loan, Hải Yến, Vạn Sự, Thu Thảo và Tuyết Dung.

Giành 6 điểm sau 2 trận, ghi được 13 bàn thắng và không để lọt lưới, đội tuyển nữ Việt Nam cùng Thái Lan sớm giành quyền vào bán kết giải đấu.

Thái Lan sau 2 trận giành 6 điểm, xếp đầu bảng nhờ ghi 14 bàn thắng và không để lọt lưới. Ở lượt trận thứ 2, đội tuyển nữ Thái Lan cũng giành chiến thắng đậm 7-0 trước Campuchia.

Sau 2 trận thua liên tiếp và không ghi được bàn thắng nào, đội tuyển nữ Indonesia và Campuchia sớm dừng bước tại vòng bảng.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tranh ngôi đầu bảng với đội tuyển nữ Thái Lan, diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 12/8.

Vòng bán kết Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025 diễn ra ngày 16/8, trong khi chung kết tổ chức ngày 19/8.

Vòng loại Asian Cup 2026: Đội tuyển nữ Việt Nam bảo vệ ngôi đầu bảng

Vòng loại Asian Cup 2026: Đội tuyển nữ Việt Nam bảo vệ ngôi đầu bảng

Đội tuyển nữ Việt Nam nỗ lực chuẩn bị vòng loại Asian Cup 2026

Đội tuyển nữ Việt Nam nỗ lực chuẩn bị vòng loại Asian Cup 2026

Đội tuyển nữ Việt Nam đá giao hữu với CLB của Đức

Đội tuyển nữ Việt Nam đá giao hữu với CLB của Đức

Chờ đội tuyển nữ Việt Nam nối tiếp niềm vui

Chờ đội tuyển nữ Việt Nam nối tiếp niềm vui

      Thể thao
