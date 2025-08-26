Thông tin doanh nghiệp DOL Academy chia sẻ cách khắc phục lỗi nghe thường gặp trong IELTS Listening DOL Academy – một trong những nền tảng luyện thi IELTS uy tín – chia sẻ phương pháp giúp học viên khắc phục nhanh chóng các lỗi phổ biến trong phần thi IELTS Listening. Hãy cùng khám phá giải pháp luyện nghe hiệu quả từ DOL Academy để nâng band Listening một cách vững chắc.

Tổng quan về bài thi IELTS Listening

Cấu trúc bài thi IELTS Listening

Mẫu bài thi IELTS Listening Section 1 với 10 câu hỏi.

Bài thi gồm 4 phần (sections), tổng cộng 40 câu hỏi, thời gian làm bài là 30 phút, sau đó có thêm 10 phút để chuyển đáp án (trong thi giấy - paper-based).

Các phần đề có độ khó tăng dần từ dễ đến khó, trải dài các chủ đề đời sống, học thuật, xã hội.

Các dạng câu hỏi thường gặp trong IELTS Listening

- Multiple choice

- Note / form / table / flowchart / summary completion

- Sentence completion

- Short answer

- Labeling a map/diagram

Lỗi thường gặp trong IELTS Listening

- Không nắm rõ format bài thi.

- Lỗi chính tả, số nhiều – số ít.

- Mất tập trung, nghe sót thông tin.

- Bẫy đồng nghĩa (paraphrase traps).

- Khó nghe vì tốc độ speaker nhanh hoặc accent lạ.

- Không kiểm soát thời gian hợp lý.

- Đoán nghĩa sai hoặc suy luận quá mức.

Cách khắc phục lỗi nghe thường gặp trong IELTS Listening

Nắm vững format và luyện theo từng dạng câu hỏi

Để khắc phục những sai lầm phổ biến trong quá trình làm bài IELTS Listening , việc đầu tiên thí sinh cần làm là nắm vững format và luyện tập theo từng dạng câu hỏi như Multiple Choice, Completion hay Map Labeling nhằm hình thành phản xạ chắc chắn.

Rèn kỹ năng nghe chính tả trong IELTS Listening

Tập trung vào số nhiều, tên riêng, ngày tháng, số liệu. Phương pháp luyện Dictation (chép chính tả) và Shadowing giúp cải thiện độ chính xác và phản xạ ngôn ngữ.

Kỹ năng note-taking hiệu quả

Kỹ năng take-note là cực kỳ quan trọng để luyện nghe hiệu quả.

Trong quá trình nghe, thí sinh cũng cần hình thành thói quen ghi chú khoa học. Việc chỉ ghi từ khóa, tránh chép nguyên câu và sử dụng các ký hiệu hay từ viết tắt sẽ giúp tốc độ note-taking nhanh hơn, đồng thời giảm nguy cơ bỏ sót thông tin quan trọng.

Chiến lược vượt qua bẫy paraphrase

Một kỹ năng khác không thể bỏ qua là chiến lược vượt qua bẫy paraphrase. Thí sinh cần nhận diện các synonym traps thông qua luyện tập nhiều dạng bài mẫu. Việc đi kèm với ví dụ minh họa cụ thể sẽ giúp người học hiểu rõ hơn cách bẫy thường xuất hiện và từ đó tránh được sai sót.

Luyện nghe nhiều accent khác nhau

Để làm quen với tốc độ nói cũng như các giọng khác nhau, người học nên tích cực luyện nghe nhiều accent như Anh - Anh, Anh - Mỹ hay Anh - Úc. Các nguồn tài liệu uy tín như BBC, TED Talks hay các podcast quốc tế sẽ là lựa chọn phù hợp giúp nâng cao khả năng tiếp nhận ngôn ngữ.

Quản lý thời gian khi làm bài

Cuối cùng, việc quản lý thời gian cũng giữ vai trò then chốt. Thí sinh nên tập thói quen đọc trước câu hỏi để định hướng nội dung cần chú ý khi nghe, đồng thời phân bổ thời gian hợp lý giữa các phần thi. Nếu làm tốt điều này, thí sinh sẽ tránh được tình trạng bỏ sót hoặc trả lời vội vàng, từ đó cải thiện đáng kể kết quả Listening.

Bí quyết luyện IELTS Listening hiệu quả cùng DOL Academy

Phương pháp Linearthinking áp dụng trong IELTS Listening

Phương pháp Nghe - Hiểu - Ghi chú - Đối chiếu logic giúp hệ thống hóa thông tin, tránh mất ý, tăng độ chính xác khi trả lời.

Tài liệu luyện IELTS Listening tại DOL Academy

Luyện tập hoàn toàn miễn phí với kho tài liệu được cập nhật mới nhất tại DOL Academy.

Kho đề luyện Listening phong phú, gồm đề thi thật, bài luyện online, audio, transcript, answer key và giải thích chi tiết kèm từ vựng.

Website https://dolacademy.vn/ có thêm phần Chép chính tả tiếng Anh – nguồn luyện nghe chép chính tả theo chủ đề, có transcript Anh – Việt và hướng dẫn phương pháp.

Hướng dẫn học theo lộ trình tại DOL Academy

Chia thành các level Beginner, Intermediate, Advanced, kết hợp Listening với Reading và Vocabulary để tăng hiệu quả toàn diện.

Thí sinh thường vướng phải các lỗi nghe phổ biến: sai format, chính tả, mất tập trung, bẫy paraphrase, accent lạ, quản lý thời gian chưa tốt hoặc suy luận quá mức. Tuy nhiên, với luyện tập đúng cách và phương pháp Linearthinking tại DOL Academy, việc cải thiện band Listening trở nên khả thi và rõ ràng hơn.

Thí sinh thường vướng phải các lỗi nghe phổ biến: sai format, chính tả, mất tập trung, bẫy paraphrase, accent lạ, quản lý thời gian chưa tốt hoặc suy luận quá mức. Tuy nhiên, với luyện tập đúng cách và phương pháp Linearthinking tại DOL Academy, việc cải thiện band Listening trở nên khả thi và rõ ràng hơn.

