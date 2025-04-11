Thứ Ba, 4/11/2025
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Theo TTXVN 04/11/2025 10:02

ĐNO - Sáng 4/11/2025, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ giữ Bí thư Thành ủy Hà Nội; điều động, phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và trao quyết định cho đồng chí Bùi Thị Minh Hoài.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm dự và trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu chúc mừng đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho đồng chí Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho đồng chí Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
