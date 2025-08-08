Chính trị Đồng chí Nguyễn Đức Hoàng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Văn phòng Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 ĐNO - Chiều 8/8, Đảng ủy Văn phòng Thành ủy tổ chức hội nghị công bố các quyết định về tổ chức cán bộ và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Đồng chí Nguyễn Đức Hoàng được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Văn phòng Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh (giữa) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao quyết định thành lập Đảng bộ Văn phòng Thành ủy. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đến dự có đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố; đồng chí Ngô Xuân Thắng - Phó Bí thư Thành ủy.

Hội nghị công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan Đảng thành phố về thành lập Đảng bộ Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng (gồm 85 đảng viên) trực thuộc Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam (34 đảng viên) và Đảng bộ Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng (51 đảng viên).

Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Hoàng, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại hội nghị, Đảng ủy Văn phòng Thành ủy quyết định thành lập các chi bộ: Chi bộ Tổng hợp; Chi bộ Hành chính Lưu trữ; Chi bộ Tài chính Đảng; Chi bộ Quản trị; Chi bộ Chuyển đổi số - Cơ yếu.

Hội nghị nghe Đảng ủy Văn phòng Thành ủy trình bày chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030; Quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm; dự thảo quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và một số nội dung trọng tâm khác. Các đảng viên Đảng bộ góp ý và biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy biểu dương Đảng ủy Văn phòng Thành ủy về cách thức, phương pháp làm việc chuyên nghiệp. Đánh giá cao chương trình hành động triển khai bài bản, phân công, phân nhiệm, mục tiêu, lộ trình rất rõ ràng. Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng những nhiệm vụ, công việc đề ra sẽ được Đảng ủy Văn phòng Thành ủy hoàn thành xuất sắc.

Đồng chí Phạm Trường Sơn (thứ 2, từ trái sang) - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố trao quyết định chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: NGỌC PHÚ

Để hoàn thành nhiệm vụ từ nay đến cuối năm cũng như cả nhiệm kỳ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng bộ Văn phòng Thành ủy trong từng tháng, quý cần chắt lọc những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề cần tập trung để tham mưu, thực hiện. Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Quan tâm hơn nữa công tác tư tưởng chính trị, kỷ luật, kỷ cương; chăm lo xây dựng đội ngũ công chức làm công tác văn phòng. Tập trung thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới...